NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,50
+1,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions augmentent, les rendements du Trésor américain progressent sur l'espoir d'une réouverture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:54

    L'indice mondial des actions MSCI a grimpé lundi, tandis que
les rendements des obligations d'État ont augmenté sur les paris
que la fermeture record du gouvernement américain se terminera
bientôt et permettra la reprise de la publication des données
officielles qui fourniront des éclaircissements sur l'économie.
  
     Le Sénat américain  a avancé dimanche sur une mesure
visant à mettre fin à la fermeture, qui en est à son 41e jour et
qui a mis sur la touche les travailleurs fédéraux, retardé
l'aide alimentaire, entravé le trafic aérien  et
interrompu la publication des données économiques du
gouvernement. Plus tôt dans la journée, le conseiller économique
de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une
interview que le produit intérieur brut du quatrième trimestre
pourrait être négatif si la fermeture se poursuivait.
    Si le Sénat adopte le projet de loi, qui financerait le
gouvernement jusqu'au 30 janvier et comprendrait un ensemble de
trois projets de loi de crédits pour l'année entière, il devra
ensuite être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé
au président Donald Trump, un processus qui pourrait prendre
plusieurs jours.
Le S&P 500 a clôturé en légère hausse vendredi  sur des
signes de progrès à Washington. Il avait baissé plus tôt dans la
journée à la suite d'un rapport selon lequel le sentiment des
consommateurs américains  s'est effondré pour atteindre
son niveau le plus bas depuis près de trois ans et demi , en
raison des inquiétudes suscitées par les retombées économiques.
    "Il y a une volonté accrue de prendre des risques
supplémentaires parce qu'il y a une possibilité que le
gouvernement puisse rouvrir cette semaine", a déclaré Robert
Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à
Fairfield, Connecticut. "Pour l'instant, c'est un peu un rallye
de soulagement."
  
     M. Pavlik a déclaré que les investisseurs ont été
préoccupés par des preuves anecdotiques selon lesquelles "les
gens restent à la maison et ne dépensent pas autant" et qu'ils
attendent avec impatience la reprise des rapports économiques
officiels pour obtenir des "preuves tangibles."
  
     "Ce vide dure depuis si longtemps qu'il commence à peser
sur l'esprit des investisseurs, qui se concentrent de plus en
plus sur les valorisations", a-t-il déclaré.
  
     À 12 h 37 sur  Wall Street , le Dow Jones Industrial
Average .DJI a gagné 147,51 points, soit 0,31 %, à 47 134,61, le
S&P 500 .SPX a gagné 71,35 points, soit 1,06 %, à 6 800,15 et le
Nasdaq Composite .IXIC a gagné 405,28 points, soit 1,76 %, à 23
409,82.
     La jauge MSCI des actions du monde entier <
    .MIWD00000PUS
    > 
    a progressé de 10,74 points, soit 1,08 %
    , à 
    1 002,06, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 <
    .STOXX
    > a gagné 1,42 %.
  
     Alors que les données non gouvernementales de la semaine
dernière ont alimenté les inquiétudes concernant
l'affaiblissement du marché du travail américain , une
série de responsables de la Réserve fédérale ont réitéré leur
préférence pour la prudence concernant les nouvelles réductions
de taux .
Selon l'outil FedWatch  de CME Group, les traders évaluent
à environ 63 % la probabilité que la banque centrale réduise ses
taux de 25 points de base le mois prochain.
Le gouverneur de la Fed, Stephen  Miran , a déclaré
lundi qu'une réduction des taux de 50 points de base serait
appropriée pour le mois de décembre, notant que l'inflation est
en baisse alors que le taux de chômage est en hausse.
Mais le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto
Musalem , a déclaré qu'avec une inflation plus proche de 3
% que de l'objectif de 2 % de la Fed, une économie résiliente,
des conditions financières accommodantes et une politique
monétaire proche de la neutralité, la Fed devrait "faire preuve
de prudence" en ce qui concerne toute nouvelle baisse des taux
d'intérêt.
     Les prix du Trésor américain   ont chuté, entraînant
une hausse des rendements, les investisseurs privilégiant les
actifs plus risqués en raison de leur optimisme quant à la fin
de la fermeture du gouvernement.
     Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans <
    US10YT=RR
    > 
    a augmenté de 1,9 point de base pour atteindre
     
    4.112
    %, contre 
    4.093
    % à la fin de la journée de vendredi, tandis que
l'obligation à 30 ans
     US30YT=RR  a augmenté de 0,7 point de base pour atteindre
     
    4.7083
    %.
  
     Le rendement de l'obligation à 2 ans <
    US2YT=RR
    >, qui évolue généralement en fonction des prévisions de
taux d'intérêt de la Fed, 
    a augmenté de 3,4 points de base à
     
    3.591
    %, contre 
    3.557
    %.
  
    Les devises sensibles au risque   , y compris le
dollar australien, ont augmenté, tandis que les valeurs refuges
ont baissé contre la monnaie américaine, le sentiment de risque
étant stimulé par les signes que le gouvernement américain est
proche de la réouverture.
     Le dollar australien <
    AUD=
    > 
    s'est renforcé de 0,55%
     contre le billet vert à 0,6527 $ tandis que contre le yen
japonais  JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,33% à 153,91.
  
    L'or, valeur refuge,    a atteint son plus haut niveau
depuis deux semaines, la faiblesse des données économiques
américaines renforçant les attentes de réduction des taux
d'intérêt et la faiblesse du dollar apportant son soutien.
     L'or au comptant <
    XAU=
    > 
    a augmenté de 2,42%
     à 4 095,42
     l'once. Les contrats à terme sur l'or américain <
    GCc1
    > 
    ont augmenté de 2,39%
     à 4 095,00
     l'once.
  
      Les prix du pétrole  ont légèrement augmenté, les
investisseurs évaluant les mouvements de réouverture du
gouvernement américain et les inquiétudes concernant l'offre
excédentaire sur le marché du brut.
    Le pétrole brut américain  CLc1  
    a augmenté de 0,05% pour atteindre
     $
    59.78
     le baril et le Brent  LCOc1  
    a augmenté à $63.71
     le baril, 
    en hausse de 0,13 % 
     sur la journée.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 300,48 Pts Index Ex +0,67%
EUR/USD SPOT
1,1563 USD Six - Forex 1 -0,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 493,50 Pts Index Ex +2,13%
Nikkei 225
50 911,76 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 115,39 USD Six - Forex 1 +2,89%
Pétrole Brent
64,00 USD Ice Europ +0,47%
Pétrole WTI
60,06 USD Ice Europ +0,40%
S&P 500 INDEX
6 821,68 Pts CBOE +1,38%
STOXX Europe 600
572,82 Pts DJ STOXX +1,42%
USD/JPY SPOT
153,9770 Six - Forex 1 +0,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

