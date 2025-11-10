Les actions augmentent, les rendements du Trésor américain progressent sur l'espoir d'une réouverture du gouvernement américain

L'indice mondial des actions MSCI a grimpé lundi, tandis que les rendements des obligations d'État ont augmenté sur les paris que la fermeture record du gouvernement américain se terminera bientôt et permettra la reprise de la publication des données officielles qui fourniront des éclaircissements sur l'économie. Le Sénat américain a avancé dimanche sur une mesure visant à mettre fin à la fermeture, qui en est à son 41e jour et qui a mis sur la touche les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire, entravé le trafic aérien et interrompu la publication des données économiques du gouvernement. Plus tôt dans la journée, le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que le produit intérieur brut du quatrième trimestre pourrait être négatif si la fermeture se poursuivait. Si le Sénat adopte le projet de loi, qui financerait le gouvernement jusqu'au 30 janvier et comprendrait un ensemble de trois projets de loi de crédits pour l'année entière, il devra ensuite être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours. Le S&P 500 a clôturé en légère hausse vendredi sur des signes de progrès à Washington. Il avait baissé plus tôt dans la journée à la suite d'un rapport selon lequel le sentiment des consommateurs américains s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de trois ans et demi , en raison des inquiétudes suscitées par les retombées économiques. "Il y a une volonté accrue de prendre des risques supplémentaires parce qu'il y a une possibilité que le gouvernement puisse rouvrir cette semaine", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut. "Pour l'instant, c'est un peu un rallye de soulagement." M. Pavlik a déclaré que les investisseurs ont été préoccupés par des preuves anecdotiques selon lesquelles "les gens restent à la maison et ne dépensent pas autant" et qu'ils attendent avec impatience la reprise des rapports économiques officiels pour obtenir des "preuves tangibles." "Ce vide dure depuis si longtemps qu'il commence à peser sur l'esprit des investisseurs, qui se concentrent de plus en plus sur les valorisations", a-t-il déclaré. À 12 h 37 sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 147,51 points, soit 0,31 %, à 47 134,61, le S&P 500 .SPX a gagné 71,35 points, soit 1,06 %, à 6 800,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 405,28 points, soit 1,76 %, à 23 409,82. La jauge MSCI des actions du monde entier < .MIWD00000PUS > a progressé de 10,74 points, soit 1,08 % , à 1 002,06, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 < .STOXX > a gagné 1,42 %. Alors que les données non gouvernementales de la semaine dernière ont alimenté les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , une série de responsables de la Réserve fédérale ont réitéré leur préférence pour la prudence concernant les nouvelles réductions de taux . Selon l'outil FedWatch de CME Group, les traders évaluent à environ 63 % la probabilité que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a déclaré lundi qu'une réduction des taux de 50 points de base serait appropriée pour le mois de décembre, notant que l'inflation est en baisse alors que le taux de chômage est en hausse. Mais le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré qu'avec une inflation plus proche de 3 % que de l'objectif de 2 % de la Fed, une économie résiliente, des conditions financières accommodantes et une politique monétaire proche de la neutralité, la Fed devrait "faire preuve de prudence" en ce qui concerne toute nouvelle baisse des taux d'intérêt. Les prix du Trésor américain ont chuté, entraînant une hausse des rendements, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués en raison de leur optimisme quant à la fin de la fermeture du gouvernement. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans < US10YT=RR > a augmenté de 1,9 point de base pour atteindre 4.112 %, contre 4.093 % à la fin de la journée de vendredi, tandis que l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,7 point de base pour atteindre 4.7083 %. Le rendement de l'obligation à 2 ans < US2YT=RR >, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 3,4 points de base à 3.591 %, contre 3.557 %. Les devises sensibles au risque , y compris le dollar australien, ont augmenté, tandis que les valeurs refuges ont baissé contre la monnaie américaine, le sentiment de risque étant stimulé par les signes que le gouvernement américain est proche de la réouverture. Le dollar australien < AUD= > s'est renforcé de 0,55% contre le billet vert à 0,6527 $ tandis que contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,33% à 153,91. L'or, valeur refuge, a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines, la faiblesse des données économiques américaines renforçant les attentes de réduction des taux d'intérêt et la faiblesse du dollar apportant son soutien. L'or au comptant < XAU= > a augmenté de 2,42% à 4 095,42 l'once. Les contrats à terme sur l'or américain < GCc1 > ont augmenté de 2,39% à 4 095,00 l'once. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les investisseurs évaluant les mouvements de réouverture du gouvernement américain et les inquiétudes concernant l'offre excédentaire sur le marché du brut. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,05% pour atteindre $ 59.78 le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à $63.71 le baril, en hausse de 0,13 % sur la journée.