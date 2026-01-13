Les actions augmentent, les données sur l'inflation américaine éclipsant les inquiétudes liées à la géopolitique et à la Fed

Les actions augmentent malgré les nombreux risques géopolitiques

La baisse du yen aide le dollar à se stabiliser alors que les inquiétudes de la Fed persistent

La hausse de l'or s'arrête près de 4 600 dollars, le pétrole augmente en raison des problèmes avec l'Iran

La saison des résultats commence avec les grandes banques américaines

Les données sur l'inflation des consommateurs américains sont attendues plus tard

Les actions mondiales ont augmenté mardi et le dollar a regagné un peu de terrain perdu avant les données sur l'inflation américaine et les résultats des grandes banques, tandis que les prix du pétrole ont augmenté alors que les troubles en Iran ont alimenté les craintes pour les approvisionnements.

La promesse faite lundi par le président américain Donald Trump d' imposer des droits de douane de 25 % à tout pays qui fait des affaires avec l'Iran, ainsi que ses attaques contre l' indépendance de la Réserve fédérale , ont ajouté à l'incertitude du marché, ce qui a incité les investisseurs à rester prudents.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX n'a progressé que de 0,1%, tandis que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ESc1 NQc1 sont restés pratiquement inchangés.

En Asie, le Nikkei .N225 du Japon est revenu de vacances avec un bond de 3,3% à des niveaux record, aidé par un glissement du yen à des niveaux historiquement bas et de nombreuses discussions sur la relance budgétaire .

Le Premier ministre Sanae Takaichi envisage de dissoudre le parlement pour convoquer des élections anticipées, a rapporté l'agence de presse Kyodo, dans l'espoir de renforcer la majorité parlementaire de sa coalition, ce qui lui permettrait d'adopter des politiques plus agressives.

MUR D'INQUIÉTUDE

Malgré les nombreux points chauds géopolitiques, tels que l'Iran, le Groenland et le Venezuela, et l'inquiétude suscitée par les valorisations élevées des indices boursiers de Londres, Tokyo et Francfort, qui ont atteint des niveaux record, les investisseurs semblent se contenter de pousser les marchés à la hausse pour l'instant, une dynamique que les stratèges appellent "l'escalade du mur de l'inquiétude".

"Le mur de l'inquiétude a été reconstruit au cours de la semaine dernière de multiples façons. Et pourtant, (, le marché) ne cesse de grimper", a déclaré Chris Beauchamp, stratégiste en chef d'IG Market.

"Si les gens abordent 2026 de la même manière qu'ils ont terminé 2025, ils attendent principalement un repli, ils cherchent une raison pour que le marché corrige. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils se contentent d'appliquer les vieilles recettes des tarifs douaniers et des interventions", a-t-il ajouté.

L'une des pierres angulaires de la confiance actuelle est la croissance prévue des bénéfices de 8,3 % au quatrième trimestre, qui marquerait le dixième trimestre consécutif d'expansion, a ajouté M. Beauchamp.

"C'est le carburant du moteur", a-t-il déclaré.

Les traders et les investisseurs attendent un rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre. Les prévisions tablent sur une inflation de base annuelle de 2,7 %.

La saison des bénéfices débute cette semaine avec les résultats des principales banques, notamment JPMorgan Chase

JPM.N , Bank of New York Mellon BK.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N .

Les appels sur les bénéfices comprendront sans doute des questions sur la réponse des banques à l' appel de Trump ( ) pour un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier.

Les banques ont déjà prévenu qu'une telle mesure pourrait entraîner la perte d'accès au crédit pour des millions de ménages américains et de petites entreprises, ce qui équivaudrait essentiellement à un resserrement de la politique monétaire.

L'OR BRILLE DANS L'INCERTITUDE

Trois anciens présidents de la Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke et Alan Greenspan, ont signé lundi une déclaration décriant l'assaut contre l'indépendance de la banque centrale par l'administration Trump. Ils ont averti que cette situation est plus fréquente dans les "économies émergentes dotées d'institutions faibles" et qu'elle peut avoir des conséquences très négatives sur l'inflation.

Les responsables des banques centrales mondiales ont publié une déclaration coordonnée de soutien au président de la Fed, Jerome Powell , mardi, après que l'administration Trump l'a menacé d'une inculpation pénale.

Le dollar est resté relativement ferme face à un panier de devises =USD , après avoir perdu 0,25% au cours de la nuit. L 'euro est resté stable à 1,1665 $ EUR=EBS , tandis que la livre a augmenté de 0,1% à 1,3477 $.

Le yen s'est retrouvé sous le feu des critiques, tombant à un niveau historiquement bas face à l'euro et au franc suisse, ce qui a contribué à faire grimper le dollar de 0,5 % à 158,89

JPY=EBS , déclenchant une nouvelle série d'avertissements verbaux de la part des autorités japonaises, qui précèdent souvent une intervention.

L'or, quant à lui, XAU= a dépassé les 4 600 dollars l'once, après avoir atteint un record de 4 629,94 dollars lundi.

"L'or sert de fourre-tout et de couverture par défaut de dernier recours pour la peur et l'incertitude, étant donné sa réputation de valeur refuge et de réserve de valeur, le fait qu'il n'est pas débatisable et qu'il n'est la responsabilité de personne d'autre", a déclaré Christopher Louney, stratège de l'or chez RBC Capital Markets.

Les prix du pétrole ont atteint des sommets en sept semaines sur les inquiétudes que les exportations de l'Iran pourraient diminuer alors que le membre de l'OPEP sanctionné réprime les manifestations anti-gouvernementales. O/R

Le Brent LCOc1 a gagné 1,1 % pour s'échanger à 64,63 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 1,2 % pour atteindre 60,22 dollars.