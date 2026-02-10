Les actions augmentent, le Nikkei établit un record, le dollar reste faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur de frappe dans "stays" dans le titre, pas d'autres changements)

Les actions japonaises et le yen poursuivent leurs gains après la victoire de Takaichi aux élections

Les contrats à terme du S&P 500 e-mini montrent des signes d'épuisement après un rallye

La Maison Blanche prépare les marchés à une baisse de la croissance de l'emploi

par Alun John et Gregor Stuart Hunter

Les actions mondiales ont de nouveau atteint des records mardi, grâce à un rallye prolongé au Japon après la victoire décisive de la Première ministre Sanae Takaichi lors des élections du week-end, les investisseurs s'attendant également à quelques jours chargés en données économiques américaines.

Le Nikkei 225 .N225 a bondi de 2,3 %, atteignant un nouveau sommet pour la troisième journée consécutive. Les actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS ont augmenté de 0,6%, et avec les actions européennes tout juste en territoire positif .STOXX alors que les investisseurs digèrent une série de bénéfices, l'indice mondial MSCI tous pays a augmenté de 0,2% pour atteindre un nouveau record.

On s 'attendait à ce que les actions japonaises bénéficient d'une victoire de Takaichi étant donné ses plans de relance budgétaire, mais, de manière plus surprenante, les obligations d'État japonaises et le yen, dont on s'attendait à ce qu'ils souffrent, se sont redressés cette semaine, apparemment sur l'espoir que la stabilité politique et la relance stimuleront la croissance et l'optimisme des investisseurs. FRX/ JP/

Les mouvements les plus spectaculaires restent toutefois ceux des actions, et le Nikkei a augmenté de 12 % depuis le début de l'année, soutenu également par un rallye technologique mondial qui a stimulé les actions liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle.

Alors que les valeurs technologiques du monde entier, en particulier les logiciels, ont été vendues la semaine dernière par crainte d'être dépassées par les outils d'intelligence artificielle, elles ont depuis lors retrouvé un certain équilibre. Le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,9 % lundi.

"Nous croyons en (le rallye technologique)", a déclaré Mike Kelly, responsable mondial des actifs multiples chez PineBridge Investments.

"Vous voulez suivre la nouvelle technologie perturbatrice qui se fraye un chemin dans l'économie et vous voulez également être avec les gagnants plutôt qu'avec les perdants. Mais il n'est pas évident de savoir qui sont les gagnants. Il y a un an, qui aurait pensé que les logiciels seraient touchés?""

"Le parcours sera semé d'embûches, car il s'agit d'une technologie perturbatrice, mais il faut monter sur ce bronco et ne pas le lâcher.""

Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, a levé 20 milliards de dollars lundi dans le cadre d'une émission d'obligations, et a également commencé à commercialiser des tranches en livres sterling et en francs suisses.

DONNÉES IMPORTANTES

Plusieurs rapports économiques américains importants seront publiés cette semaine, y compris les données retardées sur les ventes au détail pour décembre, attendues plus tard dans la journée, ainsi que les données sur la masse salariale pour janvier, retardées par rapport à la semaine dernière, et les données sur l'inflation.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré lundi que les gains d'emplois pourraient être plus faibles dans les mois à venir, car les politiques d'immigration de l'administration Trump ralentissent la croissance de la main-d'œuvre et les nouveaux outils d'IA stimulent la productivité.

Bien que cela semble être un commentaire sur la tendance générale, cela signifie que les données sur l'emploi de mercredi seront particulièrement surveillées.

Une baisse de l'emploi faciliterait la réduction des taux par la Réserve fédérale, ce qui pèserait sur le dollar.

La devise américaine est restée stable par rapport à la plupart des devises mardi, à l'exception du yen, contre lequel elle a perdu 0,4% à 155,3 yens. JPY=

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure sa force par rapport à un panier de six devises, était en baisse de 0,1%, toujours près de ses niveaux les plus bas du mois à 96,86. L'indice a enregistré sa plus forte baisse en deux semaines lundi, suite à un rapport de Bloomberg News selon lequel les régulateurs chinois ont conseillé aux institutions financières de réduire leurs détentions d'obligations du Trésor américain en raison de préoccupations concernant le risque de concentration et la volatilité du marché. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré lundi que de hauts responsables du Trésor américain s'étaient rendus en Chine la semaine dernière "pour renforcer les canaux de communication".

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1 point de base à 4,184 %.

Les prix du marché continuent d'indiquer que la Réserve fédérale restera en attente jusqu'en juin. D'autres zones de tensions récentes sur les marchés ont été plus calmes mardi. Les obligations d'État britanniques ont légèrement surperformé leurs pairs après avoir perdu du terrain lundi, le Premier ministre Keir Starmer ayant été soumis à des pressions croissantes . GB/ Les marchés indonésiens .JSKE sont restés calmes tout au long des échanges à Jakarta, augmentant de 1% et largement insensibles à la décision de FTSE Russell de reporter une révision prévue de l'indice . Le mois dernier, le grand rival MSCI MSCI.N a averti que l'Indonésie risquait d'être rétrogradée au statut de frontière en raison de problèmes de transparence des données.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole brut Brent LCOc1 a baissé d'une fraction à 68,90 dollars.

L'or XAU= a baissé de 0,5% à 5 043 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= a baissé de 1,6% à 81,90 dollars l'once.