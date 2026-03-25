Les actions augmentent et le pétrole recule à la suite de l'annonce d'un cessez-le-feu au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hausse de 0,7 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500 emini

* Les contrats à terme sur le Brent chutent de 5 %

* Les rendements baissent, mais pas beaucoup

(Mise à jour des prix pour l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Les actions ont augmenté et le pétrole a chuté mercredi suite à des informations selon lesquelles les Etats-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre contre l'Iran et ont envoyé un plan en 15 points à l'Iran pour discussion, ce qui a fait naître l'espoir d'une percée qui pourrait aider à restaurer les exportations de pétrole du Golfe.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,7 % au cours de la journée en Asie, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont augmenté de 1,2 % et les contrats à terme du FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,7 % - des mouvements assez modestes qui reflètent la prudence des investisseurs.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont chuté de 5 % à 99 dollars le baril.

Les actions japonaises .N225 ont bondi de 3%, tandis que les marchés australien .AXJO et sud-coréen .KS11 ont augmenté de 2%, récupérant les pertes récentes mais pas les semaines de chute depuis que la guerre a éclaté.

"Le marché négocie les gros titres en ce moment", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management à Melbourne.

"Le ton est donc positif. La difficulté est maintenant ... qu'il y a encore des inconnues sur la suite des événements et sur le fait de savoir s'il y a quelque chose de concret en termes de cessez-le-feu."

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis progressaient dans la négociation d'une fin de la guerre , notamment en obtenant une concession importante de la part de Téhéran.

Une source a confirmé à Reuters que Washington avait envoyé à l'Iran une proposition de règlement en 15 points et la chaîne israélienne Channel 12, citant des sources, a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois pour discuter du plan en 15 points.

Téhéran a nié que des discussions directes aient eu lieu et, mercredi, l'agence de presse officielle IRNA a cité un porte-parole des forces armées qui a déclaré que les États-Unis "négociaient avec eux-mêmes".

OPTIMISME PRUDENT

Le manque de clarté quant à la reprise des exportations de pétrole du golfe Persique, ainsi que les signes d'un préjudice économique déjà causé par la flambée des prix du pétrole, ont tempéré jusqu'à présent la réaction des marchés aux mesures conciliantes de Donald Trump.

Le prix du Brent reste en hausse de 35 % depuis le début de la guerre et se rapproche des 100 dollars le baril. Le dollar n'est que marginalement en baisse cette semaine, et s'est stabilisé en Asie mercredi valant 158,9 yens JPY= et en s'échangeant à 1,1594 $ pour un euro EUR= . FRX/

Les marchés des taux d'intérêt sont également restés fidèles aux attentes des banquiers centraux, qui prévoient une série de hausses en Europe, en Grande-Bretagne, au Japon et en Australie dans les mois à venir pour maîtriser l'inflation, et pas de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis.

Les rendements du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ 4,4 points de base à 4,35 % dans les échanges de Tokyo et les rendements à deux ans US2YT=RR ont baissé encore un peu plus à 3,87 %.

"Pour l'instant, le marché semble réagir plutôt qu'anticiper, et tant qu'il n'y a pas d'alignement plus clair des deux côtés, je m'attends à ce que l'action des prix reste fragile", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

"Les gens sont réticents à suivre des mouvements qui sont entièrement motivés par les gros titres et qui peuvent s'inverser rapidement."

Les inquiétudes liées à la guerre ont également masqué les préoccupations croissantes sur les marchés du crédit, où il existe des signes de stress dans le crédit privé et Ares Management est devenu mardi le dernier gestionnaire d'actifs à plafonner les retraits d'un fonds de dette privée, ce qui a effrayé les investisseurs.

Les actions d'Ares ARES.N , qui gérait environ 623 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025, ont chuté de 1 % mardi. Elles sont en baisse de 36 % depuis le début de l'année.