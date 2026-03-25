 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions augmentent et le pétrole recule à la suite de l'annonce d'un cessez-le-feu au Proche-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 06:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hausse de 0,7 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500 emini

* Les contrats à terme sur le Brent chutent de 5 %

* Les rendements baissent, mais pas beaucoup

(Mise à jour des prix pour l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Les actions ont augmenté et le pétrole a chuté mercredi suite à des informations selon lesquelles les Etats-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre contre l'Iran et ont envoyé un plan en 15 points à l'Iran pour discussion, ce qui a fait naître l'espoir d'une percée qui pourrait aider à restaurer les exportations de pétrole du Golfe.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,7 % au cours de la journée en Asie, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont augmenté de 1,2 % et les contrats à terme du FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,7 % - des mouvements assez modestes qui reflètent la prudence des investisseurs.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont chuté de 5 % à 99 dollars le baril.

Les actions japonaises .N225 ont bondi de 3%, tandis que les marchés australien .AXJO et sud-coréen .KS11 ont augmenté de 2%, récupérant les pertes récentes mais pas les semaines de chute depuis que la guerre a éclaté.

"Le marché négocie les gros titres en ce moment", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management à Melbourne.

"Le ton est donc positif. La difficulté est maintenant ... qu'il y a encore des inconnues sur la suite des événements et sur le fait de savoir s'il y a quelque chose de concret en termes de cessez-le-feu."

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis progressaient dans la négociation d'une fin de la guerre , notamment en obtenant une concession importante de la part de Téhéran.

Une source a confirmé à Reuters que Washington avait envoyé à l'Iran une proposition de règlement en 15 points et la chaîne israélienne Channel 12, citant des sources, a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois pour discuter du plan en 15 points.

Téhéran a nié que des discussions directes aient eu lieu et, mercredi, l'agence de presse officielle IRNA a cité un porte-parole des forces armées qui a déclaré que les États-Unis "négociaient avec eux-mêmes".

OPTIMISME PRUDENT

Le manque de clarté quant à la reprise des exportations de pétrole du golfe Persique, ainsi que les signes d'un préjudice économique déjà causé par la flambée des prix du pétrole, ont tempéré jusqu'à présent la réaction des marchés aux mesures conciliantes de Donald Trump.

Le prix du Brent reste en hausse de 35 % depuis le début de la guerre et se rapproche des 100 dollars le baril. Le dollar n'est que marginalement en baisse cette semaine, et s'est stabilisé en Asie mercredi valant 158,9 yens JPY= et en s'échangeant à 1,1594 $ pour un euro EUR= . FRX/

Les marchés des taux d'intérêt sont également restés fidèles aux attentes des banquiers centraux, qui prévoient une série de hausses en Europe, en Grande-Bretagne, au Japon et en Australie dans les mois à venir pour maîtriser l'inflation, et pas de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis.

Les rendements du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ 4,4 points de base à 4,35 % dans les échanges de Tokyo et les rendements à deux ans US2YT=RR ont baissé encore un peu plus à 3,87 %.

"Pour l'instant, le marché semble réagir plutôt qu'anticiper, et tant qu'il n'y a pas d'alignement plus clair des deux côtés, je m'attends à ce que l'action des prix reste fragile", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

"Les gens sont réticents à suivre des mouvements qui sont entièrement motivés par les gros titres et qui peuvent s'inverser rapidement."

Les inquiétudes liées à la guerre ont également masqué les préoccupations croissantes sur les marchés du crédit, où il existe des signes de stress dans le crédit privé et Ares Management est devenu mardi le dernier gestionnaire d'actifs à plafonner les retraits d'un fonds de dette privée, ce qui a effrayé les investisseurs.

Les actions d'Ares ARES.N , qui gérait environ 623 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025, ont chuté de 1 % mardi. Elles sont en baisse de 36 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
106,080 USD NYSE -0,98%
EUR/USD SPOT
1,1591 USD Six - Forex 1 -0,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
53 743,12 Pts Six - Forex 1 +2,85%
Or
4 541,22 USD Six - Forex 1 +1,55%
Pétrole Brent
100,77 USD Ice Europ +0,86%
Pétrole WTI
89,18 USD Ice Europ +0,79%
USA BENCHMARK 10A
4,440 Rates +0,59%
USA BENCHMARK 2A
3,963 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
159,0240 Six - Forex 1 +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:04

    Manipulation trompienne.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (De gauche à droite) Les membres du groupe de K-pop BTS – V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook et RM – se produisent lors du concert marquant leur retour sur la place Gwanghwamun à Séoul, le 21 mars 2026 ( POOL / Kim Hong-Ji )
    K-pop: le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de personnes
    information fournie par AFP 25.03.2026 06:44 

    Quelque 18,4 millions de personnes ont visionné à travers le monde le concert donné samedi à Séoul par les superstars de la K-pop BTS pour leur retour sur scène, a annoncé Netflix mercredi. L'audience de l'événement organisé samedi soir dans la capitale sud-coréenne ... Lire la suite

  • Israël bombarde la banlieue de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Au moins 9 morts dans des raids israéliens contre le sud du Liban
    information fournie par AFP 25.03.2026 06:13 

    Au moins neuf personnes, selon les médias officiels libanais, ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans trois raids israéliens contre des localités du sud du Liban, qu'Israël considère comme un bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah. D'après l'Agence ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.03.2026 06:00 

    * EXOR EXOR.AS - Le directeur général du groupe, John Elkann, a déclaré mardi que la société d'investissement, contrôlé par la famille Agnelli, suspendait ses opérations de rachat d'actions pour cette année, soucieuse de préserver ses liquidités dans un environnement ... Lire la suite

  • Un immeuble touché par un projectile à Bnei Brak, dans la banlieue est de Tel-Aviv, le 24 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )
    Nouvelles vagues d'attaques au Moyen-Orient, les négociations Washington-Téhéran restent à confirmer
    information fournie par AFP 25.03.2026 05:51 

    L'Iran a tiré mercredi des salves de missiles et de drones contre ses voisins du Golfe et Israël, et celui-ci continue de bombarder Téhéran et le Liban, malgré la promesse américaine de négociations de paix qui a calmé les marchés. Iran et Etats-Unis négocient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank