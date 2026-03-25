L'Europe vue dans le vert, espoirs de détente au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
par Diana Mandia
Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, portées par les informations selon lesquelles les États-Unis auraient transmis à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre, ce qui fait baisser les cours du pétrole bien que le conflit se poursuive
D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,58% à l'ouverture.
Les contrats à terme signalent une hausse de 0,96% pour le Dax à Francfort, de 0,64% pour le FTSE à Londres et de 0,77% pour le Stoxx 600.
Les marchés d'actions devraient réagir favorablement en début de séance aux nouveaux espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump ayant dit mardi que Washington parlait avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités.
Une source américaine au fait de la question a par ailleurs confirmé à Reuters que Washington avait transmis à Téhéran un plan en 15 points pour mettre fin au conflit, ce qui a ravivé les espoirs d'une issue diplomatique à la guerre et d'une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz, voie de passage cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.
Les prix du Brent, qui ont grimpé de 37% depuis le début de la guerre fin février, reculent de 4,05% à 100,26 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,37% à 89,24 dollars.
La situation reste en tout cas incertaine, car l'Iran dément depuis le début de la semaine la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis, déclarant que les informations à ce sujet sont "fausses".
Mercredi, un porte-parole de l'armée iranienne cité mercredi par les médias d'Etat est même allé jusqu'à affirmer que les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes.
La perspective d'un conflit prolongé inquiète les investisseurs, qui ont déjà revu leurs prévisions concernant la politique monétaire des banques centrales afin de tenir compte de l'impact des prix de l'énergie sur l'inflation.
Les premiers signes d'un effet négatif de la guerre sur l'économie commencent à se refléter dans les indicateurs macroéconomiques publiés cette semaine, notamment dans les indices PMI relatifs à l'activité du secteur privé en mars.
Mercredi, les investisseurs suivront de près les chiffres de l'inflation britannique pour le mois de février et l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, ainsi que les propos de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Cristine Lagarde, lors d'une conférence à Francfort.
LES VALEURS A SUIVRE :
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini en baisse mardi à l'issue d'une séance volatile, entre craintes sur une flambée des prix du pétrole et espoirs d'une issue à la guerre au Moyen-Orient.
L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,37% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté 0,84%.
EN ASIE
Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 2,87%, porté par les espoirs d'un règlement du conflit au Moyen-Orient et par la baisse des prix du pétrole.
En Chine, les Bourses sont également dans le vert, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progressant de 0,93% et le CSI 300 des grandes capitalisations de 1,12%.
La Bourse de Hong Kong prend 0,36%.
TAUX /CHANGES
Les rendements obligataires américains reculent mercredi après leurs récentes hausses, aidés par les espoirs de détente au Moyen-Orient.
Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,8 points de base à 4,3540%. Le deux ans perd quant à lui 4,9 points de base à 3,8873%.
Sur le marché des changes, le dollar perd 0,05% face à un panier de devises de référence, et l'euro cède 0,15% à 1,1590 dollar.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 MARS :
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
GB 07h00 Inflation CPI février
- sur un mois 0,4% -0,5%
- sur un an 3,0% 3,0%
DE 09h00 Indice Ifo sur le climat des mars 86,1 88,6
affaires
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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