L'Europe vue dans le vert, espoirs de détente au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à ‌l'ouverture, portées par les informations selon lesquelles les États-Unis auraient transmis à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre, ce qui fait baisser ​les cours du pétrole bien que le conflit se poursuive

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,58% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,96% pour le Dax à Francfort, de 0,64% pour le FTSE à Londres et de 0,77% pour le Stoxx 600.

Les marchés d'actions ​devraient réagir favorablement en début de séance aux nouveaux espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump ayant dit mardi que Washington parlait avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à ​un accord pour mettre fin aux hostilités.

Une source américaine au fait de la ⁠question a par ailleurs confirmé à Reuters que Washington avait transmis à Téhéran un plan en 15 points pour mettre fin au conflit, ‌ce qui a ravivé les espoirs d'une issue diplomatique à la guerre et d'une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz, voie de passage cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les prix du Brent, qui ont grimpé de 37% depuis le ​début de la guerre fin février, reculent de 4,05% ‌à 100,26 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,37% à 89,24 ⁠dollars.

La situation reste en tout cas incertaine, car l'Iran dément depuis le début de la semaine la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis, déclarant que les informations à ce sujet sont "fausses".

Mercredi, un porte-parole de l'armée iranienne cité mercredi par les médias d'Etat est même allé jusqu'à affirmer que les Etats-Unis ⁠négocient avec eux-mêmes.

La perspective d'un conflit ‌prolongé inquiète les investisseurs, qui ont déjà revu leurs prévisions concernant la politique monétaire des banques centrales afin de tenir ⁠compte de l'impact des prix de l'énergie sur l'inflation.

Les premiers signes d'un effet négatif de la guerre sur l'économie commencent à se refléter dans les indicateurs ‌macroéconomiques publiés cette semaine, notamment dans les indices PMI relatifs à l'activité du secteur privé en mars.

Mercredi, les investisseurs suivront de près ⁠les chiffres de l'inflation britannique pour le mois de février et l'indice Ifo du climat des affaires ⁠en Allemagne, ainsi que les propos de ‌la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Cristine Lagarde, lors d'une conférence à Francfort.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini ​en baisse mardi à l'issue d'une séance volatile, entre craintes sur une flambée des ‌prix du pétrole et espoirs d'une issue à la guerre au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,37% et le Nasdaq Composite a reculé ​de son côté 0,84%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 2,87%, porté par les espoirs d'un règlement du conflit au Moyen-Orient et par la baisse des prix du pétrole.

En Chine, les Bourses sont également dans le vert, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progressant ⁠de 0,93% et le CSI 300 des grandes capitalisations de 1,12%.

La Bourse de Hong Kong prend 0,36%.

TAUX /CHANGES

Les rendements obligataires américains reculent mercredi après leurs récentes hausses, aidés par les espoirs de détente au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,8 points de base à 4,3540%. Le deux ans perd quant à lui 4,9 points de base à 3,8873%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,05% face à un panier de devises de référence, et l'euro cède 0,15% à 1,1590 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 Inflation CPI février

- sur un mois 0,4% -0,5%

- sur un an 3,0% 3,0%

DE 09h00 Indice Ifo sur le climat ​des mars 86,1 88,6

affaires

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)