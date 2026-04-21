Les actions augmentent en raison de l'amélioration des négociations entre l'Iran et les États-Unis ; la manie de l'IA est de nouveau en vogue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés sont soutenus par de possibles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, mais le cessez-le-feu reste fragile

* L'enthousiasme renouvelé pour l'IA stimule les premiers échanges, le Kospi atteint un record

* L'indépendance du candidat à la Fed, M. Warsh, et sa position politique sont examinées de près lors d'une audition au Sénat

(Mise à jour des prix) par Amanda Cooper

Les actions ont augmenté mardi, la confiance étant revenue concernant les pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan avant la fin d'un cessez-le-feu de deux semaines, dans un contexte où l'enthousiasme renouvelé pour l'intelligence artificielle a soutenu la demande.

Les investisseurs suivront également l'audience de confirmation au Sénat de Kevin Warsh , le candidat du président américain Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale, que ce dernier a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les taux plus tôt et de manière plus agressive.

Les prix du pétrole LCOc1 se sont négociés un peu plus bas sur la journée, autour de 95 dollars le baril.

L'indice MSCI All Country .MIWD00000PUS a progressé de 0,15% sur la journée, s'approchant de son record de la semaine dernière, porté par des gains à Wall Street, mais aussi sur les marchés asiatiques, où le Kospi .KS11 de Corée du Sud a atteint un record historique.

Le dernier catalyseur a été Amazon AMZN.O qui a annoncé lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic . L'enthousiasme suscité par le développement de l'IA et les dépenses susceptibles d'alimenter un boom de l'activité économique a été en grande partie refroidi par les premières semaines de la guerre en Iran.

Mais alors que les plus grandes entreprises derrière cette tendance s'apprêtent à publier leurs résultats cette semaine, les investisseurs se concentrent à nouveau sur les rouages des fondamentaux des entreprises.

"C'est un environnement où les investissements sont plus importants qu'au cours des trois dernières décennies. Cela a un impact sur les conditions commerciales, la vie des entreprises, les bénéfices, etc. Et au cœur de ce cycle se trouve évidemment la technologie", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef de Lombard Odier.

"Le secteur privé se porte bien, la technologie se porte bien. Bien sûr, ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le domaine de l'énergie est un sujet très important. Mais tout le monde se mobilise pour essayer d'atténuer et de compenser certains aspects de cette situation En Europe, où les entreprises sont plus exposées que celles des États-Unis à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en carburant et à une hausse des prix à l'importation, l'ambiance était plus prudente. Le STOXX 600 .STOXX est passé en territoire positif, les gains dans les valeurs technologiques comme ASML ASML.AS , la plus importante de la région en termes de valeur de marché, et SAP SAPG.DE , ayant permis de compenser les pertes dans les secteurs de la pharmacie et de la défense.

Donald Trump devait donner une interview à CNBC à 0830 ET (1230 GMT) mardi.

LES TENSIONS LIÉES À LA GUERRE EN IRAN

Aucune délégation iranienne n'est encore partie pour le Pakistan, a rapporté mardi la télévision d'État iranienne, démentant les informations internationales annonçant le voyage de représentants iraniens à Islamabad et les heures prévues pour les pourparlers avec les États-Unis.

Les prix du Brent étaient en baisse de 0,5 % sur la journée autour de 95 $ le baril, tandis que le dollar a attiré des flux de valeurs sûres, augmentant modestement sur l'ensemble des marchés. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 étaient en hausse de 0,5 % à 0,6 %, suggérant un rebond pour le S&P 500 .SPX , qui a clôturé en baisse lundi sur des inquiétudes quant à la tenue du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran , tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC a mis fin à une série de 13 jours de gains, la plus longue depuis plus de trois décennies.

PRÊT POUR WARSH

L'audience de confirmation de Kevin Warsh devant le panel du Sénat devrait commencer à 10 heures EDT (1400 GMT), et son indépendance par rapport à la Maison Blanche de Donald Trump devrait être au centre de l'attention.

"Les questions-réponses ont le potentiel de faire bouger le marché s'il donne des indications sur ses dernières réflexions sur l'économie et les paramètres politiques à la lumière du récent choc des prix de l'énergie", a déclaré Lee Hardman, stratège en devises de MUFG.

"Les participants au marché des taux américains sont d'avis qu'il laissera la porte ouverte à des réductions de taux plus tard cette année, justifiées par l'impact potentiellement désinflationniste d'une croissance plus élevée de la productivité. S'il se montre plus ferme que prévu, le dollar américain pourrait bénéficier d'un certain soutien à court terme."

L'euro EUR= était en baisse de 0,2 % à 1,1767 $, tandis que la livre a reculé de 0,1 % à 1,352 $ GBP=D3 . Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a reculé de 0,2% à 0,7165 dollar, tandis que le yen JPY= s'est affaibli à 159,13 contre le dollar, qui a progressé de 0,16%.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1,2 point de base à 4,26%.