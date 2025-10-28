 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,50
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions atteignent un niveau record, le dollar recule avant la réunion de la Fed et les résultats attendus
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 19:39

Les actions mondiales ont
atteint un record intrajournalier mardi, s'apprêtant à
enregistrer une quatrième séance consécutive de hausse,
soutenues par des signes d'apaisement des tensions commerciales
entre les États-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs
attendaient les décisions politiques de la Réserve fédérale et
digéraient les résultats des entreprises.
    La Réserve fédérale américaine donnera mercredi le coup
d'envoi d'une série d'annonces de politiques des banques
centrales mondiales, y compris celles du Japon, du Canada et de
l'Europe, cette semaine. 
Il est largement prévu que la Fed réduise les taux d'intérêt
lors de la réunion, les marchés évaluant à 97,8 % les chances
d'une réduction des taux de 25 points de base, selon l'outil
FedWatch de la CME . 
    Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de
la banque centrale, ainsi que les signes récents d'apaisement
des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont
contribué à stimuler l'appétit pour le risque, à faire grimper
les actions et à maintenir le rendement du Trésor américain à 10
ans à un niveau proche de ses plus bas niveaux plurimensuels. 
    En outre, la fermeture du gouvernement américain a entraîné
une pénurie de données économiques que les investisseurs doivent
analyser. 
    
    POURSUITE DE LA REPRISE DES ACTIFS À RISQUE
En l'absence de données gouvernementales, les investisseurs se
sont tournés vers d'autres sources pour tenter d'évaluer la
vigueur de l'économie. Mardi, la première estimation
préliminaire hebdomadaire de l'ADP National Employment Report a
montré que  les emplois privés américains ont augmenté en
moyenne de 14 250 postes au cours des quatre semaines qui se
sont terminées le 11 octobre. 
    "La volatilité a été extraordinairement faible et, à
certains égards, surprenante compte tenu de toutes les
incertitudes... mais elle semble être très, très stable, et vous
voyez une sorte de rallye continu dans les actifs à risque", a
déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux
américains chez Société Générale à New York. 
    "Vous avez donc une combinaison, en particulier pour la
réunion de la Fed, de rendements plus faibles, de conditions
financières plus faciles, d'une inflation en baisse, d'un marché
de l'emploi qui reste assez stable également, et donc une
lecture difficile de l'économie."
    La Banque centrale européenne et la Banque du Japon
devraient majoritairement maintenir leurs taux inchangés lors de
leurs réunions de politique monétaire. 
    
    LE DOW MÈNE LES GAINS PARMI LES PRINCIPAUX INDICES
    A Wall Street, les actions américaines ont augmenté,
stimulées en partie par une progression de 2,1% de Microsoft
 MSFT.O  après avoir conclu un accord qui permet à OpenAI de se
restructurer en une société d'utilité publique tout en donnant à
la société mégacap une participation de 27% dans le fabricant de
ChatGPT.
Le gain de 5,5 % de Sherwin-Williams  SHW.N  a également apporté
son soutien après que l'entreprise de peinture et de revêtement
a annoncé des bénéfices trimestriels  supérieurs aux
attentes. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 281,40
points, soit 0,59%, à 47 826,92, le S&P 500  .SPX  a ajouté 6,05
points, soit 0,09%, à 6 881,21, et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
gagné 50,84 points, soit 0,22%, à 23 688,29, chacun touchant des
records intrajournaliers. 
    "De notre point de vue, il est assez impressionnant de
constater que nous continuons à atteindre des sommets
historiques. La technologie, l'intelligence artificielle et les
Sept Grands ont été les moteurs de la performance ces derniers
temps, mais les bénéfices ont également été bons", a déclaré
Jack Herr, analyste principal en investissement chez GuideStone.
Les actions se sont redressées dernièrement alors que le
président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi
Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre
 qui pourrait mettre en pause les droits de douane
américains plus élevés et les restrictions chinoises sur les
exportations de terres rares, apaisant ainsi les inquiétudes du
marché quant à une guerre commerciale potentielle.
    Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part de
Microsoft, Alphabet  GOOGL.O , Apple  AAPL.O , Amazon  AMZN.O 
et Meta Platforms  META.O , des poids lourds des "Sept
Magnifiques". Les investisseurs suivront de près les résultats
pour voir s'ils justifient les valorisations élevées.
    
    PLUS DE QUATRE SOCIÉTÉS S&P SUR CINQ DÉPASSENT LES ATTENTES
    Sur les 180 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs
résultats jusqu'à mardi matin, 86,7 % ont dépassé les attentes
des analystes, selon les données du LSEG. 
L'indice MSCI des actions du monde entier  .MIWD00000PUS  a
progressé de 2,18 points, soit 0,22%, pour atteindre un record
de 1 014,68, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX 
a clôturé en baisse  0,22%
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 1,6 point de base à 3,981%. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a reculé de 0,09% à 98,68,
l'euro  EUR=  progressant de 0,15% à 1,1661 dollar.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,46% à
152,16 après que les commentaires  d'un ministre japonais
et du secrétaire au Trésor américain aient apaisé certaines
inquiétudes concernant une politique fiscale et monétaire plus
expansive dans le pays.
    La livre sterling  GBP=  a perdu 0,45% à 1,3275 dollar.
    
    
Le brut américain  CLc1  a chuté de 2,07% à 60,04 dollars le
baril, et le Brent  LCOc1  a chuté à 64,26 dollars le baril, en
baisse de 2,07%, les investisseurs évaluant l'effet des
sanctions américaines  sur les deux plus grandes
compagnies pétrolières russes, ainsi qu'un plan potentiel de
l'OPEP+ pour augmenter la production .

Valeurs associées

ALPHABET-A
268,0741 USD NASDAQ -0,44%
AMAZON.COM
230,4850 USD NASDAQ +1,55%
APPLE
269,4200 USD NASDAQ +0,23%
CAC 40
8 216,58 Pts Euronext Paris -0,27%
DAX
24 278,63 Pts XETRA -0,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 843,25 Pts Index Ex +0,63%
EUR/USD SPOT
1,1661 USD Six - Forex 1 +0,41%
FTSE 100
9 696,74 Pts FTSE Indices +0,44%
GBP/USD SPOT
1,3280 Six - Forex 1 -0,85%
IBEX 35
16 084,6000 Pts Sibe +0,57%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
753,6750 USD NASDAQ +0,38%
MICROSOFT
544,6700 USD NASDAQ +2,47%
NASDAQ Composite
23 897,81 Pts Index Ex +1,10%
Or
3 956,60 USD Six - Forex 1 -0,85%
Pétrole Brent
64,19 USD Ice Europ -2,37%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ -2,41%
S&P 500
6 911,28 Pts CBOE +0,53%
S&P 500 INDEX
6 911,22 Pts CBOE +0,52%
SHERWIN-WILLIAMS
355,860 USD NYSE +5,86%
STOXX Europe 600
575,76 Pts DJ STOXX -0,22%
USA BENCHMARK 10A
4,001 Rates -1,36%
USD/JPY SPOT
151,9660 Six - Forex 1 +2,43%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank