Les actions atteignent un niveau record, le dollar recule avant la réunion de la Fed et les résultats attendus

Les actions mondiales ont atteint un record intrajournalier mardi, s'apprêtant à enregistrer une quatrième séance consécutive de hausse, soutenues par des signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs attendaient les décisions politiques de la Réserve fédérale et digéraient les résultats des entreprises. La Réserve fédérale américaine donnera mercredi le coup d'envoi d'une série d'annonces de politiques des banques centrales mondiales, y compris celles du Japon, du Canada et de l'Europe, cette semaine. Il est largement prévu que la Fed réduise les taux d'intérêt lors de la réunion, les marchés évaluant à 97,8 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch de la CME . Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale, ainsi que les signes récents d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont contribué à stimuler l'appétit pour le risque, à faire grimper les actions et à maintenir le rendement du Trésor américain à 10 ans à un niveau proche de ses plus bas niveaux plurimensuels. En outre, la fermeture du gouvernement américain a entraîné une pénurie de données économiques que les investisseurs doivent analyser. POURSUITE DE LA REPRISE DES ACTIFS À RISQUE En l'absence de données gouvernementales, les investisseurs se sont tournés vers d'autres sources pour tenter d'évaluer la vigueur de l'économie. Mardi, la première estimation préliminaire hebdomadaire de l'ADP National Employment Report a montré que les emplois privés américains ont augmenté en moyenne de 14 250 postes au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 11 octobre. "La volatilité a été extraordinairement faible et, à certains égards, surprenante compte tenu de toutes les incertitudes... mais elle semble être très, très stable, et vous voyez une sorte de rallye continu dans les actifs à risque", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale à New York. "Vous avez donc une combinaison, en particulier pour la réunion de la Fed, de rendements plus faibles, de conditions financières plus faciles, d'une inflation en baisse, d'un marché de l'emploi qui reste assez stable également, et donc une lecture difficile de l'économie." La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient majoritairement maintenir leurs taux inchangés lors de leurs réunions de politique monétaire. LE DOW MÈNE LES GAINS PARMI LES PRINCIPAUX INDICES A Wall Street, les actions américaines ont augmenté, stimulées en partie par une progression de 2,1% de Microsoft MSFT.O après avoir conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en une société d'utilité publique tout en donnant à la société mégacap une participation de 27% dans le fabricant de ChatGPT. Le gain de 5,5 % de Sherwin-Williams SHW.N a également apporté son soutien après que l'entreprise de peinture et de revêtement a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 281,40 points, soit 0,59%, à 47 826,92, le S&P 500 .SPX a ajouté 6,05 points, soit 0,09%, à 6 881,21, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 50,84 points, soit 0,22%, à 23 688,29, chacun touchant des records intrajournaliers. "De notre point de vue, il est assez impressionnant de constater que nous continuons à atteindre des sommets historiques. La technologie, l'intelligence artificielle et les Sept Grands ont été les moteurs de la performance ces derniers temps, mais les bénéfices ont également été bons", a déclaré Jack Herr, analyste principal en investissement chez GuideStone. Les actions se sont redressées dernièrement alors que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre qui pourrait mettre en pause les droits de douane américains plus élevés et les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, apaisant ainsi les inquiétudes du marché quant à une guerre commerciale potentielle. Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part de Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , des poids lourds des "Sept Magnifiques". Les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient les valorisations élevées. PLUS DE QUATRE SOCIÉTÉS S&P SUR CINQ DÉPASSENT LES ATTENTES Sur les 180 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à mardi matin, 86,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. L'indice MSCI des actions du monde entier .MIWD00000PUS a progressé de 2,18 points, soit 0,22%, pour atteindre un record de 1 014,68, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,22% Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 1,6 point de base à 3,981%. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a reculé de 0,09% à 98,68, l'euro EUR= progressant de 0,15% à 1,1661 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,46% à 152,16 après que les commentaires d'un ministre japonais et du secrétaire au Trésor américain aient apaisé certaines inquiétudes concernant une politique fiscale et monétaire plus expansive dans le pays. La livre sterling GBP= a perdu 0,45% à 1,3275 dollar. Le brut américain CLc1 a chuté de 2,07% à 60,04 dollars le baril, et le Brent LCOc1 a chuté à 64,26 dollars le baril, en baisse de 2,07%, les investisseurs évaluant l'effet des sanctions américaines sur les deux plus grandes compagnies pétrolières russes, ainsi qu'un plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production .