Les actions atteignent un niveau record, le dollar recule alors que la Fed et les bénéfices sont en ligne de mire

Les actions mondiales se maintiennent près d'un niveau record

Les bénéfices des grandes capitalisations sont attendus cette semaine

Les banques centrales annoncent leurs politiques

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont légèrement augmenté pour atteindre un nouveau record intrajournalier mardi, poursuivant un récent rallye alimenté par l'apparence d'un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs attendent les annonces de politique de plusieurs banques centrales et digèrent la dernière série de résultats d'entreprises.

La Réserve fédérale américaine donnera mercredi le coup d'envoi d'une série d'annonces politiques faites cette semaine par les banques centrales du monde entier, notamment celles du Japon, du Canada et de l'Europe.

Il est largement prévu que la Fed réduise les taux d'intérêt lors de la réunion, les marchés évaluant à 96,7 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch de la CME .

Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale et les signes récents d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont contribué à stimuler l'appétit pour le risque, à faire grimper les actions et à maintenir le rendement du Trésor américain à 10 ans à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux plurimensuels.

En outre, la fermeture du gouvernement américain a entraîné une pénurie de données économiques que les investisseurs doivent analyser.

lES ACTIFS À RISQUE CONTINUENT DE SE REDRESSER

Toutefois, la première estimation préliminaire hebdomadaire du rapport national sur l'emploi ADP a montré mardi que les emplois privés américains ont augmenté en moyenne de 14 250 postes au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 11 octobre.

"La volatilité a été extraordinairement faible et, à certains égards, surprenante compte tenu de toutes les incertitudes... mais elle semble être très, très stable, et vous voyez une sorte de reprise continue des actifs à risque", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains à la Société Générale à New York.

"Vous avez donc une combinaison, en particulier pour la réunion de la Fed, de rendements plus faibles, de conditions financières plus faciles, d'inflation en hausse, d'un marché de l'emploi qui reste assez stable également, ce qui rend la lecture de l'économie difficile

La Banque centrale européenne (ECB) et la Banque du Japon (BOJ) devraient maintenir leurs taux inchangés lors de leurs réunions respectives.

LE DOW MÈNE LES GAINS PARMI LES PRINCIPAUX INDICES

A Wall Street, les actions américaines ont légèrement augmenté dans les premiers échanges, le Dow Jones étant en tête des gains parmi les principaux indices en raison d'une hausse d'environ 4% de Sherwin-Williams après que la société de peinture et de revêtements ait annoncé des bénéfices trimestriels qui ont dépassé les attentes.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 281,40 points, soit 0,59%, à 47 826,92, le S&P 500 .SPX a gagné 6,05 points, soit 0,09%, à 6 881,21 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 50,84 points, soit 0,22%, à 23 688,29.

Les actions se sont redressées alors que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre qui pourrait mettre en pause les tarifs douaniers américains plus sévères et les restrictions à l'exportation de terres rares de la Chine, atténuant ainsi les craintes du marché concernant une guerre commerciale.

Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , et les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient les valorisations élevées.

PLUS DE QUATRE ENTREPRISES DU S&P SUR CINQ DÉPASSENT LES ATTENTES

Sur les 180 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à mardi matin, 86,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,40 point, soit 0,04%, à 1012,88 après avoir atteint un record intrajournalier de 1013,60 tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a chuté de 3,19 points, soit 0,14%.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,4 point de base à 3,993%, contre 3,997% lundi en fin de journée. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3 point de base à 3,498%.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,08% à 98,69, l'euro EUR= étant en hausse de 0,14% à 1,1659 dollar.

Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,58% à 151,99 après que les commentaires d'un ministre japonais et du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent aient apaisé certaines inquiétudes concernant une politique fiscale et monétaire plus expansive dans le pays.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,49% à 1,3268 $.

Dans les matières premières, le brut américain CLc1 a chuté de 1,6% à 60,33 $ le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 64,56 $ le baril, en baisse de 1,6% sur la journée dans une troisième session de baisse alors que les investisseurs évaluent l'effet des sanctions américaines sur les deux plus grandes compagnies pétrolières russes ainsi qu'un plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production .