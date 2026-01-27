Les actions atteignent un niveau record grâce à l'optimisme des bénéfices, l'or continue de gagner du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions mondiales ont progressé pour la cinquième séance consécutive pour atteindre un record intrajournalier mardi, alors que le rythme de la saison des résultats américains s'est accéléré, tandis que les dernières menaces tarifaires du président Donald Trump ont aidé l'or et l'argent à poursuivre leur récent rallye. A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse alors que les investisseurs digéraient une flopée de publications de résultats majeurs, y compris les résultats du fabricant d'avions Boeing BA.N et de la société de transport United Parcel Service UPS.N , qui a également déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 30.000 emplois dans des rôles opérationnels cette année. Outre la baisse d'environ 2 % de Boeing, l'indice Dow Industrials a été tiré vers le bas par une chute de près de 20 % de UnitedHealth UNH.N , qui a déclaré que son chiffre d'affaires pour 2026 diminuerait , tandis que les assureurs de santé étaient globalement en baisse à la suite d'une proposition de remboursement de Medicare pour 2027 plus faible que prévu de la part du gouvernement. Les marchés attendaient également cette semaine les résultats de grands noms qui font partie de ce que l'on appelle les Sept Magnifiques, tels que Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi.

« Cette année, nous pensons que les marchés continueront à progresser en raison des bénéfices plutôt que des multiples », a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior chez Allianz Investment Management à Minneapolis.

« On s'attend à ce que ces bénéfices soient assez solides et cela se reflète dans la hausse des actions. »

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 443,84 points, soit 0,90%, à 48 968,36, le S&P 500 .SPX a progressé de 26,55 points, soit 0,38%, à 6 976,78 et le Nasdaq Composite

.IXIC a augmenté de 200,89 points, soit 0,85%, à 23 801,43. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 6,81 points, soit 0,65%, à 1 050,98 et était en passe de réaliser un cinquième gain quotidien consécutif, sa plus longue série de gains cette année. L'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a progressé de 0,58%, stimulé par un bond de 1,6% des actions bancaires .SX7P .

La Corée du Sud s'est précipitée pour assurer aux États-Unis qu'elle restait déterminée à mettre en œuvre un accord commercial après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait les droits de douane sur les automobiles et d'autres importations en provenance de son allié, accusant un retard dans la mise en œuvre du pacte convenu l'année dernière. Il s'agit de la dernière menace tarifaire en date de Donald Trump, qui a annoncé la semaine dernière son intention d'imposer des taxes à plusieurs pays européens au sujet du Groenland. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,78% à 96,35, avec l'euro

EUR= en hausse de 0,67% à 1,1958 $. Le won coréen KRW= s'est renforcé de 0,57% contre le billet vert à 1 437,36 pour un dollar après avoir chuté de 0,63%.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,73% à 153,02 après avoir atteint 152,86, son plus bas niveau depuis début novembre, tandis que la livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,75% à 1,378 dollar.

Le yen a été mis sous pression depuis que la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a accédé à son poste en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la dette publique du Japon, alors que Takaichi a basé sa campagne pour les élections du mois prochain sur des mesures de relance accrues. Mais la monnaie japonaise s'est fortement renforcée vendredi, alors que les discussions sur les vérifications de taux par la Fed de New York et la Banque du Japon ont alimenté le risque d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute du yen. Les marchés attendent également la dernière déclaration de politique générale de la Fed, bien que la banque centrale soit largement attendue pour maintenir les taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME . Cependant, la nomination d'un remplaçant potentiel pour le président de la Fed, Jerome Powell, en mai, les efforts pour licencier la gouverneure Lisa Cook et une enquête criminelle de l'administration Donald Trump sur le chef de la banque centrale sont autant d'éléments qui pèsent sur la réunion. Alors que les tensions géopolitiques continuent de percoler, elles ont soutenu les métaux précieux tels que l'or. L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,98% à 5 063,62 dollars l'once, juste à côté du record de 5 110,50 dollars atteint lundi. L'argent au comptant XAG= a grimpé de 3,1% à 107,13 dollars l'once, après avoir atteint un record de 117,69 dollars lundi. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,2% à 61,36 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 66,33 dollars le baril, en hausse de 1,13% sur la journée.