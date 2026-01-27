LVMH augmente sa participation chez Loro Piana à 94% en déboursant 1 milliard d'euros

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe de luxe LVMH déjà propriétaire de la marque italienne Loro Piana à 85% a annoncé augmenter sa participation à 94% du capital, moyennant le versement d'un milliard d'euros pour ces actions supplémentaires, mardi en marge de la présentation de ses résultats annuels.

La famille Loro Piana gardera les 6% restants de la marque spécialisée dans le cachemire dirigée par Frédéric Arnault qui a succédé à son frère Antoine en 2025.

"Loro Piana continue à caracoler. On a un seul problème, il faut freiner la croissance, il faut que la qualité des produits se maintienne, dès que ça s'emballe un peu", a déclaré le PDG de LVMH Bernard Arnault lors de la présentation des résultats.

"On a racheté une partie de la participation des associés", a-t-il ajouté, précisant qu'il "est très bien" de garder la famille Loro Piana au capital, car "ils sont connectés sur la fabrication, les endroits dans le monde où on trouve des produits exceptionnels".

LVMH a payé Loro Piana en 2013 "2 milliards (d'euros) et aujourd'hui elle vaut à peu près 10" milliards, a-t-il souligné.

La valorisation de Loro Piana est de 11 milliards d'euros, a précisé LVMH à l'AFP.

"Quand on s'associe avec nous, les entreprises progressent dans le respect de leur histoire et les actionnaires font de bonnes affaires", s'est félicité Bernard Arnault, demandant avec amusement au parterre d'analystes financiers et de journalistes de le faire savoir.