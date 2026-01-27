Municipales à Paris: Dati promet de "rafraîchir" et "apaiser" la capitale

Rachida Dati à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Rachida Dati, candidate de droite à la mairie de Paris, a dévoilé mardi son programme pour l'écologie qui ambitionne de "rafraîchir" et d'"apaiser" la capitale avec une végétalisation "systématique", et de faire de la rénovation du bâti le "chantier du siècle".

Critiquant "l'écologie de communication" de la majorité sortante d'Anne Hidalgo, elle veut mettre l'arbre "au centre" d'une "politique de végétalisation systématique", en promettant de n'abattre "aucun des 200.000 arbres de Paris et 300.000 des bois, sauf exception motivée".

"Beaucoup d'arbres sont morts et ont été abattus par la politique des chantiers permanents" de l'actuelle équipe municipale, regrette la candidate des LR et du MoDem dans un entretien au Parisien.

Si elle est élue en mars, Rachida Dati créera "500 nouvelles bandes végétalisées" en privilégiant la "plantation en pleine terre plutôt que des installations d'affichage".

La capitale compte actuellement 4.530 surfaces végétalisées sur la voie publique, essentiellement sur des places de stationnement supprimées, soit un doublement depuis 2020, selon la mairie.

La ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement espère "gagner 3 degrés dans les rues" en "débitumant" Paris pour en faire une "ville éponge", à l'instar de ce que prévoit le "plan pluie" adopté cet été en Conseil de Paris.

L'avenue de la Grande Armée (ouest) sera "largement végétalisée et débitumée" avec des pavés filtrants pour laisser passer l'eau, détaille le dossier de presse.

La place de la République (est), aujourd'hui "entièrement bitumée", "devra être remise en chantier" et végétalisée par endroits, ajoute Rachida Dati qui voit dans le réaménagement de ce site "le symbole de l'échec de la majorité sortante".

Elle s'engage à faire de la rénovation thermique du bâti le "chantier du siècle parisien", avec une exonération de la taxe foncière pendant cinq ans des logements qui sont sortis des étiquettes G ou F. Cela répond à une demande régulièrement défendue par des associations de propriétaires et certains professionnels immobiliers.

La candidate promet aussi de rénover 10.000 logements sociaux par an - le double de l'objectif que s'est fixé la ville - en raccordant le quart des résidences aux réseaux urbains de froid et de chaleur.

Elle entend réduire "la moitié des nuisances sonores" d'ici 2032, avec un "permis à points" pour les terrasses, pour atteindre "un équilibre entre le Paris festif et le droit au sommeil". Pour "apaiser la circulation", des revêtements phoniques seront posés sur les artères les plus fréquentées, y compris le boulevard périphérique.

Une étude sur le passage à 50 km/h sur cette autoroute urbaine sera par ailleurs lancée pour évaluer ses effets sur la pollution.

Rachida Dati souhaite encourager les modes de déplacement à faible empreinte écologique, avec des aides à l'achat de véhicules électriques, et préserver la place du vélo en "renforçant et sécurisant les pistes cyclables sur les axes sous-dotés, comme l'axe nord-sud".