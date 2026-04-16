Les actions atteignent de nouveaux sommets, les traders pariant sur la trêve iranienne

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* L'indice mondial MSCI tous pays et le Nikkei 225 atteignent de nouveaux records

* Les gains font suite à des sommets similaires pour le S&P 500 et le Nasdaq mercredi

* TSMC annonce un bond de 58% de ses bénéfices

(Ajout de TSMC, nouvelle cotation, mise à jour des marchés jusqu'à l'après-midi en Asie) par Gregor Stuart Hunter

Lesactions mondiales ont dépassé leurs précédents records historiques dans les échangesasiatiques jeudi, l'optimisme grandissant quant à un accord pour mettre fin au conflit avec l'Iran , tandis que les traders digéraient un buffet de données économiques et de rapports sur les bénéfices critiques.

L'indice mondial tous pays de MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,2% pour marquer une dixième journée consécutive de gains et un nouveau record, alors que le président américain Donald Trump a vanté les mérites des pourparlers entre Israël et le Liban qui, selon lui, "se produiront demain".

L'indice le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1,2%, plaçant l'indice de référence sur la voie d'une troisième journée consécutive de gains, tandis que le Nikkei 225 japonais a augmenté de 2,5% pour atteindre un nouveau record. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 étaient en hausse de 0,2 %.

"Les espoirs sont grands qu'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran puisse être conclu dans les prochains jours", ont écrit les analystes de DBS à Singapour dans une note de recherche. "Le conflit au Moyen-Orient n'est plus considéré comme un point de stress par les participants au marché, et nous nous demandons si un accord entre les États-Unis et l'Iran ou une extension du cessez-le-feu n'est pas déjà dans le prix."

Mercredi, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,8 % et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,6 %, les solides bénéfices trimestriels de Bank of America BAC.N et de Morgan Stanley

MS.N ayant porté les indices à des niveaux record . Avec environ 6 % des entreprises ayant publié leurs résultats pour le trimestre, 84 % ont dépassé les attentes des analystes.

"Alors que nous entrons dans le cœur de la saison des résultats, l'attention se porte à nouveau sur les fondamentaux, avec un environnement plus idiosyncratique et axé sur les actions qui commence à s'installer", a déclaré Scott Rubner, responsable de la stratégie sur les actions et les dérivés d'actions chez Citadel Securities à New York. "Cette réinitialisation offre un point d'entrée plus constructif dans les actions, en particulier dans les grandes capitalisations de croissance de qualité."

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

2330.TW TSM.N , l'un des piliers du secteur de l'intelligence artificielle, a enregistré une hausse de 58% de son bénéfice trimestriel jeudi, écartant les craintes d'une hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, alors que la demande pour ses puces avancées a grimpé en flèche.

les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport de recherche: "Nous restons globalement constructifs" sur les actions des marchés émergents car "la croissance sous-jacente des bénéfices devrait être forte".

Les bénéfices dans la région seront "tirés par la demande liée à l'IA, qui devrait être relativement isolée des impacts directs du choc pétrolier."

Sur les marchés pétroliers, Brent crude LCOc1 a fluctué entre gains et pertes, et était en dernier lieu en baisse de 0,2 %à 94,71 $ le baril après qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, dans le cadre des propositions qu'il a offertes dans les négociations avec les États-Unis.

Ailleurs, l'incendie d'une raffinerie en Australie a également suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises,est resté stable à 98,00, renouant avec une neuvième journée consécutive de baisse alors que les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées et que les traders ont avancé les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire de la part de la Réserve fédérale.

Mercredi, le président américain Donald Trump a menacé de renvoyer le président de la Fed, Jerome Powell, de son siège séparé au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si M. Powell ne quitte pas ce poste également à la fin de son mandat de chef de la Fed le 15 mai, intensifiant une impasse compliquée qui a bouleversé la transition habituellement en douceur du pouvoir de la Fed et renouvelant les inquiétudes quant à son indépendance.

L'euro s'est rapproché de son plus haut niveau depuis le début de la guerre, à 1,182325 dollars, prolongeant sa récente série de victoires pour la neuvième journée consécutive.

Les actions chinoises .CSI300 ont progressé de 0,8% après que les données ont montré que la plus grande économie d'Asie a connu une croissance de 5,0% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes des analystes alors que les décideurs politiques se préparent aux retombées du conflit avec l'Iran.

"Le solide début de l'année grâce à la performance des exportations suggère que l'impact direct du conflit au Moyen-Orient reste contenu pour l'instant", a déclaré Junyu Tan, économiste régional pour l'Asie du Nord chez Coface à Hong Kong.

"Mais les perspectives ne sont pas toutes roses malgré la résistance relative de la Chine face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en énergie", a-t-il ajouté. "Le moteur des exportations pourrait encore être limité par une demande mondiale plus faible si le conflit persiste."

Les actions australiennes .AXJO étaient en baisse de 0,4% et le dollar australien AUD= a augmenté de 0,3% à un plus haut de quatre ans de 0,71890 $ après que les données ont montré jeudi que l'emploi australien a augmenté largement conformément aux attentes en mars, les entreprises ayant embauché plus de travailleurs à temps plein, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%.

"Les dernières données renforceront l'évaluation de la RBA selon laquelle les risques à la hausse pour l'inflation sont plus importants que les risques à la baisse pour le marché du travail", ont écrit les analystes de Capital Economics dans un rapport de recherche, se référant à la Banque de réserve d'Australie.

L'or XAU= a repris 0,8 % à 4 825,79 $, tandis que dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= était en hausse de 0,3 % à 75 084,56 $ et l'éther ETH= était en baisse de 0,2 % à 2 359,89 $.