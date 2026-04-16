Barry Callebaut plombé par le recul des cours du cacao au premier semestre

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le fournisseur de cacao et préparations chocolatées Barry Callebaut dégringole jeudi en Bourse après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes pour le premier semestre et révisé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice face à la décrue rapide des cours du cacao.

Pour son premier semestre décalé, qui va de septembre à février, le groupe suisse a quasiment triplé son bénéfice net par rapport à la même période un an plus tôt, à 89,1 millions de francs suisses (96,6 millions d'euros) sous l'effet d'une baisse de ses frais financiers avec la réduction de son endettement et d'une moindre charge fiscale, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice pour le semestre s'inscrit toutefois très en-deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 104,8 millions de francs.

Son chiffre d'affaires est également ressorti en-dessous des attentes, en baisse de 7,3% à 6,7 milliards de francs, contre 7 milliards escomptés par les analystes. Seuls les volumes de ventes ont dépassé les prévisions, en repli de 6,9% à 1 millions de tonnes, contre une chute de 7,8% attendue.

A 7H22 GMT, le titre fondait de 12,18% à 1.110 francs suisses alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, cédait 0,18%.

Dans le communiqué, son nouveau directeur général, Hein Schumacher, a mis en avant la rapidité du recul des cours du cacao, combiné à des surcapacités et perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, estimant cependant que cette chute des cours est "encourageante" pour le marché du chocolat à l'avenir.

La flambée du cours du cacao a poussé de nombreux chocolatiers à augmenter leurs prix, ce qui a coupé l'appétit des consommateurs et pesé sur les volumes de ventes.

Pour l'ensemble de l'exercice, Barry Callebaut, qui fournit du cacao et préparations chocolatées aux géants de l'alimentation comme Nestlé, Unilever et Mondelez mais aussi aux pâtissiers et confiseurs, s'attend désormais à un recul des volumes de 1% à 3% sur l'ensemble de l'exercice, contre une baisse "moyenne à un chiffre", soit de l'ordre de 5% attendue auparavant.

Il s'attend en revanche désormais à un recul de son résultat d'exploitation, contre une progression attendue auparavant.