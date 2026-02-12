Les actions ASX de James Hardie prolongent leurs gains, Morningstar estime que l'achat d'AZEK se traduira par une croissance des ventes

12 février - ** Les actions de James Hardie JHX.AX , cotées à l'ASX, prolongent leurs gains, augmentant de 0,9 % à 37,19 dollars australiens, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le 19 août 2025 ** Le fabricant de fibres-ciment a enregistré mercredi un bénéfice net ajusté de 142,2 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 130,1 millions de dollars de Visible Alpha; les actions ont augmenté jusqu'à 14 %

** Les prévisions d'Ebitda pour l'année fiscale 26 ont également été relevées, passant de 1,20 milliard de dollars-1,25 milliard de dollars à 1,23 milliard de dollars-1,26 milliard de dollars

** Le segment le plus important de la société - Siding and Trim - a déclaré des ventes nettes de 788,3 millions de dollars, soit une hausse de 10 % sur une base inorganique, grâce à la contribution d'AZEK Exteriors, récemment acquise

** "Nous pensons que le marché est plus baissier sur l'augmentation des ventes et les économies de coûts de l'acquisition d'Azek", dit Morningstar, ajoutant qu'il voit une piste raisonnable pour la croissance des ventes car les produits des deux sociétés sont regroupés.

** JHX dispose d'un réseau de distributeurs et d'installateurs beaucoup plus important, ce qui ouvre de nouveaux canaux de vente pour les produits Azek, ajoute Morningstar

** Les actions ont augmenté de 20,5 % depuis le début de l'année