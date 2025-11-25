Les actions asiatiques sont en hausse, alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis s'accroissent

Les marchés boursiers asiatiques se sont redressés mardi, alors que les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt en décembre se sont accrus, tandis que les investisseurs se sont rués sur les valeurs technologiques mondiales, écartant les craintes d'une surchauffe du secteur. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1%, principalement grâce aux valeurs technologiques, récupérant ainsi une partie des pertes subies la semaine dernière, lorsqu'il a chuté de 4%. L'indice est en passe de chuter de 3,8% au cours du mois, sa première baisse mensuelle depuis mars. L'indice japonais Nikkei .N225 était en hausse de 0,8% dans les premiers échanges mardi, après être revenu d'un jour férié lundi. L'indice a chuté de 3,5 % la semaine dernière, alors qu'un sentiment de risque s'est emparé des marchés. "Il est agréable de voir un large éventail de classes d'actifs vertes sur les écrans ce matin, alors que la volatilité diminue d'un cran et que le put de la Fed entre à nouveau en jeu", a déclaré Charlie Aitken, directeur des investissements de Regal Partners, dans une note. "C'est le comportement classique d'un marché boursier haussier. Un repli bref et brutal des actions et des secteurs qui ont mené le marché, une purge des positions surendettées à leur plus bas, et une reprise s'amorce, menée par les actions de croissance et les valeurs cycliques les plus malmenées." La perspective d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis augmente après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les données disponibles indiquaient que le marché de l'emploi américain restait suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse des taux d'intérêt d'un quart de point. Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à 85,1 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre, contre 42,4 % il y a une semaine. La banque centrale américaine se réunira les 9 et 10 décembre. La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle était favorable à une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, car elle constate une détérioration du marché de l'emploi. Dans les échanges asiatiques, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,0344%. Le rendement à deux ans US2YT=RR , qui augmente en fonction des attentes des opérateurs quant à une hausse du taux des fonds fédéraux, est resté stable à 3,4872 % au cours des heures asiatiques, après avoir perdu 2,5 points de base au cours de la séance précédente. Le changement soudain des paris sur la baisse des taux a légèrement pesé sur le dollar. L'euro EUR= s'échangeait pour la dernière fois à 1,1522 $ après avoir enregistré de légers gains au cours de la nuit. L'indice du dollar =USD était à 100,2 en début de séance. Malgré la légère faiblesse du dollar cette semaine, le yen japonais JPY= est resté fragile, s'échangeant à 156,95 pour un dollar au début des heures asiatiques, non loin du plus bas de 10 mois de 157,90 qu'il a touché la semaine dernière. La querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi plus tôt en novembre, selon lequel une attaque chinoise sur Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire japonaise, reste au centre de l'attention. Mme Takaichi et le président américain Donald Trump se sont entretenus mardi , à la suite de son appel lundi avec le président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que M. Trump lui avait expliqué les relations entre les États-Unis et la Chine. Lundi, M. Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin en avril à l'invitation du gouvernement chinois. Cette proposition de rencontre a été interprétée comme un nouveau signe de l'amélioration des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays à la suite de la trêve de la guerre commerciale. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,44 %, le S&P 500 .SPX a progressé de 1,55 % et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 2,69 %, alimenté par des gains importants dans les valeurs technologiques. Le Nasdaq a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 12 mai et sa meilleure progression sur deux jours depuis novembre 2024. Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront qu'une demi-journée vendredi. Dans les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,2% à 63,16 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 étaient également en baisse de 0,2% à 58,70 dollars le baril. L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,2% à 4 130 dollars l'once.