Les actions asiatiques sont en hausse, alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis s'accroissent
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 03:27

Les marchés boursiers
asiatiques se sont redressés mardi, alors que les espoirs de
voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt en décembre
se sont accrus, tandis que les investisseurs se sont rués sur
les valeurs technologiques mondiales, écartant les craintes
d'une surchauffe du secteur.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 1%, principalement grâce aux
valeurs technologiques, récupérant ainsi une partie des pertes
subies la semaine dernière, lorsqu'il a chuté de 4%. L'indice
est en passe de chuter de 3,8% au cours du mois, sa première
baisse mensuelle depuis mars.
    L'indice japonais Nikkei  .N225  était en hausse de 0,8%
dans les premiers échanges mardi, après être revenu d'un jour
férié lundi. L'indice a chuté de 3,5 % la semaine dernière,
alors qu'un sentiment de risque s'est emparé des marchés. 
    "Il est agréable de voir un large éventail de classes
d'actifs vertes sur les écrans ce matin, alors que la volatilité
diminue d'un cran et que le put de la Fed entre à nouveau en
jeu", a déclaré Charlie Aitken, directeur des investissements de
Regal Partners, dans une note.
    "C'est le comportement classique d'un marché boursier
haussier. Un repli bref et brutal des actions et des secteurs
qui ont mené le marché, une purge des positions surendettées à
leur plus bas, et une reprise s'amorce, menée par les actions de
croissance et les valeurs cycliques les plus malmenées."
    La perspective d'une baisse des taux d'intérêt aux
États-Unis augmente après que le gouverneur de la Fed,
Christopher Waller, a déclaré  que les données disponibles
indiquaient que le marché de l'emploi américain restait
suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse des taux
d'intérêt d'un quart de point.
    Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à 85,1 %
la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la
réunion de décembre, contre 42,4 % il y a une semaine. La banque
centrale américaine se réunira les 9 et 10 décembre.
    La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary
Daly, a déclaré au Wall Street Journal  qu'elle était
favorable à une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de
la banque centrale le mois prochain, car elle constate une
détérioration du marché de l'emploi.
    Dans les échanges asiatiques, le rendement des bons du
Trésor de référence à 10 ans  US10YT=RR  est resté stable à
4,0344%. Le rendement à deux ans  US2YT=RR , qui augmente en
fonction des attentes des opérateurs quant à une hausse du taux
des fonds fédéraux, est resté stable à 3,4872 % au cours des
heures asiatiques, après avoir perdu 2,5 points de base au cours
de la séance précédente.
    Le changement soudain des paris sur la baisse des taux a
légèrement pesé sur le dollar. L'euro  EUR=  s'échangeait pour
la dernière fois à 1,1522 $ après avoir enregistré de légers
gains au cours de la nuit. L'indice du dollar  =USD  était à
100,2 en début de séance.
    Malgré la légère faiblesse du dollar cette semaine, le yen
japonais  JPY=  est resté fragile, s'échangeant à 156,95 pour un
dollar au début des heures asiatiques, non loin du plus bas de
10 mois de 157,90 qu'il a touché la semaine dernière.
    La querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire
de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi plus tôt en
novembre, selon lequel une attaque chinoise sur Taïwan pourrait
déclencher une réponse militaire japonaise, reste au centre de
l'attention.
    Mme Takaichi et le président américain Donald Trump se sont
entretenus mardi , à la suite de son appel lundi avec le
président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que M. Trump lui
avait expliqué les relations entre les États-Unis et la Chine.
    Lundi, M. Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin en avril
 à l'invitation du gouvernement chinois. Cette proposition
de rencontre a été interprétée comme un nouveau signe de
l'amélioration des relations diplomatiques et politiques entre
les deux pays à la suite de la trêve de la guerre commerciale.
    À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
augmenté de 0,44 %, le S&P 500  .SPX  a progressé de 1,55 % et
le Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de 2,69 %, alimenté par
des gains importants dans les valeurs technologiques.
    Le Nasdaq a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en
pourcentage depuis le 12 mai et sa meilleure progression sur
deux jours depuis novembre 2024.
    Les marchés boursiers et obligataires américains seront
fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront
qu'une demi-journée vendredi.
    Dans les matières premières, les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  étaient en baisse de 0,2% à 63,16 dollars
le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut
américain  CLc1  étaient également en baisse de 0,2% à 58,70
dollars le baril. 
    L'or au comptant  XAU=  était en baisse de 0,2% à 4 130
dollars l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 503,62 Pts Six - Forex 1 +1,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 448,27 Pts Index Ex +0,44%
EUR/USD SPOT
1,1524 USD Six - Forex 1 -0,03%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 022,00 Pts Six - Forex 1 +1,19%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 872,01 Pts Index Ex +2,69%
Nikkei 225
48 815,27 Pts Six - Forex 1 +0,39%
Or
4 142,93 USD Six - Forex 1 +0,15%
Pétrole Brent
63,21 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
58,72 USD Ice Europ -0,27%
S&P 500 INDEX
6 705,12 Pts CBOE +1,55%
USA BENCHMARK 10A
4,064 Rates -0,41%
USA BENCHMARK 2A
3,507 Rates -1,79%
USD/JPY SPOT
156,6800 Six - Forex 1 -0,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
