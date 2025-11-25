 Aller au contenu principal
Coup d'envoi de la commission d'enquête sur un audiovisuel public en pleine tourmente
information fournie par AFP 25/11/2025 à 04:54

Cette image d'illustration montre le logo de France Télévisions sur des écrans, à Toulouse, le 12 mars 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En pleine période de turbulences pour l'audiovisuel public, une commission d'enquête sur sa "neutralité", son "fonctionnement" et son "financement" s'ouvre mardi à l'Assemblée nationale avec l'audition de Martin Ajdari, patron de l'Arcom, le régulateur du secteur.

M. Ajdari sera entendu à 16H30 et donnera le coup d'envoi d'un programme d'auditions très dense qui s'étalera jusqu'à début mars. La commission espère rendre son rapport quelques semaines plus tard.

Les patronnes de France Télévisions et Radio France, Delphine Ernotte Cunci et Sibyle Veil, seront respectivement reçues les 10 et 17 décembre.

"C'est la première fois qu'il y a une commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale", s'est félicité auprès de l'AFP son rapporteur, Charles Alloncle, député du groupe UDR d'Eric Ciotti.

C'est ce groupe, allié du Rassemblement national (RN), qui a souhaité créer cette commission dans la foulée de l'affaire Legrand-Cohen. Ces deux journalistes du service public ont été accusés de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion, début septembre, d'une vidéo les montrant au restaurant avec deux de ses responsables.

M. Alloncle dit vouloir mener "un travail de transparence au nom des Français" pour évaluer "l'utilisation de leurs impôts" par l'audiovisuel public et le respect de son "obligation de neutralité", qui a selon lui connu "des entorses".

A gauche, certains redoutent une "instrumentalisation politique". "C'est une commission d'enquête contre l'audiovisuel public et pas sur l'audiovisuel public!", a tonné la députée écologiste Sophie Taillé-Polian auprès de la chaîne de télévision LCP.

Monsieur Alloncle s'en défend: "Je ne serai pas partisan".

Cette commission s'ouvre dans une période tendue pour le service public.

L'affaire Legrand-Cohen a été le catalyseur d'une guerre ouverte avec les médias dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, CNews, Europe 1 et le Journal du dimanche (JDD). Ces derniers ont vu dans cette affaire un signe de partialité du service public en faveur de la gauche.

France Télévisions et Radio France ont contre-attaqué en les poursuivant en justice pour "dénigrement". Et mi-septembre, Mme Ernotte Cunci a qualifié CNews de "chaîne d'extrême droite" dans un entretien au Monde.

Outre les critiques sur sa neutralité, l'audiovisuel public s'inquiète pour ses finances car la dotation de l'Etat va baisser, en raison du contexte budgétaire difficile.

Fin septembre, un rapport de la Cour des comptes a conclu que France Télévisions était dans une "situation financière critique".

  • 05:49

    Pourquoi augmenter les.raxes et impots des contribuables , alors que certaines officines d etat depense sans compter ,et vivent dans l opulence ... Stop !! C est l heure des economies donc on sert le robinet , on verra bien qui donne des leçons de bien faire ....

