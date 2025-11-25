Xi évoque la question de Taïwan lors d'un entretien téléphonique avec Trump

Cette combinaison de photos réalisée le 24 novembre 2025 montre le président chinois Xi Jinping (à gauche) à Pékin le 12 novembre 2025, et le président américain Donald Trump (à droite) à Washington le 22 novembre 2025 ( POOL / Maxim Shemetov )

Le président chinois Xi Jinping a évoqué Taïwan lundi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, estimant que le passage de l'île sous le pavillon de la Chine communiste était un enjeu international majeur, selon un média d'Etat.

Pékin revendique Taïwan et n'écarte pas l'option d'une invasion armée pour s'en emparer, la soumettant à une forte pression militaire, économique et diplomatique.

Selon l'agence Chine nouvelle, M. Xi a dit à M. Trump que Pékin et Washington devraient "maintenir l'élan dans leurs relations" après leur rencontre en octobre en Corée du Sud, où ils ont cherché à apaiser la guerre commerciale entre leurs pays.

Après cet appel, Donald Trump a assuré dans un message sur son réseau Truth Social que la relation avec Pékin était "extrêmement solide", sans mentionner la très sensible question de Taïwan.

Le dirigeant chinois a estimé, durant l'échange téléphonique, que "le retour" de l'île "à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre", selon l'agence.

"Au vu de la situation, il est d'autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale", a-t-il poursuivi.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a récemment affirmé que des opérations armées contre Taïwan pourraient justifier une intervention militaire japonaise pour défendre l'île. La Chine voit dans ces paroles une provocation.

Les Etats-Unis, eux, ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan mais restent son soutien le plus puissant et son principal fournisseur d'armes.

Le président américain a confirmé lundi qu'il se rendrait en Chine en avril et que le président chinois viendrait ensuite aux Etats-Unis.

"Bien sûr, nous devons être très attentifs. Nous devons être préoccupés, mais pas excessivement inquiets, car nuire à Taïwan pourrait également nuire aux intérêts américains", avait déclaré mi-novembre le chef de la diplomatie taïwanaise, Lin Chia-lung, à propos d'une éventuelle entente sino-américaine aux dépens de Taïwan.

- Relations dans l'ensemble "stables" -

MM. Trump et Xi se sont rencontrés pour la première fois depuis 2019 en octobre, à Busan, en Corée du Sud, engageant des discussions très suivies en pleine guerre commerciale entre les deux pays.

Le président américain Donald Trump (à gauche) et le président chinois Xi Jiping (à droite) se serrent la main à Busan, Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La lutte entre les deux plus grandes économies mondiales, qui englobe tout, des terres rares au soja en passant par les droits portuaires, a secoué les marchés et perturbé les chaînes d'approvisionnement pendant des mois.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, avait dit "espérer" que l'accord entre les Etats-Unis et la Chine sur les exportations de terres rares puisse être formellement conclu pour Thanksgiving dernier délai, soit le 27 novembre.

A la suite de l'entrevue entre MM. Xi et Trump, Pékin avait accepté de suspendre, pour un an, des restrictions supplémentaires imposées quelques semaines plus tôt sur les exportations de terres rares, des métaux cruciaux pour le secteur technologique mondial notamment.

Elles sont extraites dans de nombreux pays, y compris aux Etats-Unis, mais la Chine possède un quasi-monopole du traitement pour les rendre utilisables dans l'industrie.

Dans le cadre de l'accord annoncé fin octobre, le gouvernement américain va réduire de 57% à 47% le niveau des droits de douane imposés aux produits chinois.

La Chine s'est aussi engagée à acheter 12 millions de tonnes de soja américain d'ici à la fin de l'année, et 25 millions par an en 2026.

"Depuis la réunion de Busan, les relations sino-américaines sont dans l'ensemble restées stables et ont continué de s'améliorer, ce qui a été largement salué par les deux pays et la communauté internationale", a ajouté M. Xi, selon Chine nouvelle.