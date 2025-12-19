Les actions asiatiques rejoignent Wall Street, le Japon relève ses taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nikkei rebondit, les contrats à terme sur le S&P stagnent après un rallye technologique

La BOJ augmente ses taux de 25 points de base, signalant un nouveau resserrement à venir

Le yen glisse encore en attendant la conférence de presse du chef de la BOJ

(Ajoute la décision de la BOJ, la réaction) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont maintenu les gains de Wall Street vendredi, tandis que le yen s'est détendu après que la Banque du Japon a augmenté les taux d'intérêt à leur plus haut niveau en trois décennies et a laissé la porte grande ouverte à un nouveau resserrement.

La décision de porter les taux à 0,75 % avait été largement anticipée et la réaction spontanée a été de vendre le yen en réaction à cette décision, tout en attendant des perspectives plus détaillées lors de la conférence de presse du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, plus tard dans la session.

Les marchés avaient parié sur une seule hausse supplémentaire l'année prochaine, à 1,0 %, même si Ueda a suggéré qu'une fourchette neutre pour les taux s'étendrait de 1,0 % jusqu'à 2,5 %. 0#JPYIRPR

Les investisseurs seront donc prudents au cas où il laisserait entendre que les taux pourraient être relevés plus d'une fois en 2026.

"Étant donné que les taux d'intérêt réels restent fortement négatifs malgré la hausse d'aujourd'hui, la BOJ a signalé qu'un nouveau resserrement était probable", a déclaré Abhijit Surya, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics.

"Nous pensons que les données à venir ont toutes les chances de surprendre à la hausse", a-t-il ajouté, et il prévoit que les taux atteindront 1,75 % d'ici à 2027.

Les données de vendredi ont montré que l'IPC de base du Japon a augmenté à un rythme annuel de 3,0 % en novembre, inchangé par rapport au mois précédent.

Pour l'instant, le dollar a augmenté de 0,3% à 156,03 yens

JPY=EBS , tandis que l'euro s'est également raffermi de 0,3% à 182,96 EURJPY=EBS . Le rendement des obligations japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC s'est maintenu à 1,975%, juste en dessous d'un plus haut de 18 ans.

Le Nikkei .N225 était en hausse de 1,3%, après avoir suivi le rallye de Wall Street. La Corée du Sud .KS11 a augmenté de 0,8% et Taiwan .TWII de 1,3%, encouragé par les résultats exceptionnels du fabricant de puces Micron Technology

MU.O .

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,7%, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont gagné 0,6%.

Le propriétaire chinois de TikTok , ByteDance, a annoncé un accord avec trois grands investisseurs pour former une coentreprise afin d'exploiter l'application américaine de TikTok dans le but d'éviter l'interdiction du gouvernement américain.

La BCE et la BoE proposent différents niveaux de fermeté

Pour les bourses européennes, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et FTSE FFIc1 étaient tous deux en baisse de 0,3 %, tandis que les contrats à terme DAX FDXc1 ont reculé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,2 %.

Le sentiment a été stimulé par un ralentissement surprise de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis à 2,7%, bien que les analystes aient averti que les données étaient clairement faussées à la baisse par la fermeture du gouvernement et ne pouvaient pas être prises au pied de la lettre.

Les anticipations du marché concernant la Réserve fédérale n'ont évolué que marginalement, avec une réduction des taux en janvier impliquée à seulement 27 %, tandis que la probabilité pour mars est passée à 58 % contre 54 % avant les données.

0#USDIRPR

Les marchés obligataires ont accueilli avec prudence les chiffres de l'IPC américain, les rendements du Trésor à 10 ans se maintenant à 4,126% US10YT=TWEB , loin du récent sommet de 3 mois et demi à 4,209%.

Au cours de la nuit, les obligations britanniques ont été touchées après que la Banque d'Angleterre ait réduit ses taux comme prévu, mais seulement après un vote très serré de 5-4. Les responsables politiques ont également fait preuve de prudence quant au rythme de l'assouplissement futur et une nouvelle baisse n'est pas entièrement anticipée avant juin.

0#GBPIRPR

La Banque centrale européenne s'est montrée encore plus ferme en maintenant les taux à 2,0 % et en signalant la fin probable du cycle d'assouplissement. Les marchés n'envisagent qu'une faible probabilité de baisse pour l'ensemble de l'année 2026. 0#EURIRPR

Les banques centrales de Suède et de Norvège ont également maintenu leurs taux, bien que cette dernière ait laissé la porte ouverte à une ou plusieurs réductions.

Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 0,3 % à 4 319 dollars l'once XAU= , et reste en deçà de son pic d'octobre à 4 381 dollars. L'argent a fait l'objet de prises de bénéfices après sa progression fulgurante, mais le palladium et le platine sont restés très demandés. GOL/

Les prix du pétrole ont trouvé un certain soutien dans la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers vénézuéliens. O/R

Le Brent LCOc1 a légèrement baissé de 0,2% à 59,71 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,3% à 56,00 dollars le baril.