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Les actions asiatiques reculent, tandis que les obligations sont submergées par la vague de dettes liées à l'IA
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 06:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei recule, tandis que Wall Street et les contrats à terme sur les actions européennes restent stables

* Les rendements obligataires frôlent leur plus haut niveau depuis 24 ans alors que les groupes technologiques empruntent des milliards

* L'euro frôle son plus bas niveau depuis 17 mois alors que les inquiétudes concernant la dette française s'amplifient

* L'action Samsung recule malgré une multiplication par neuf prévue de ses bénéfices

(Ajout des actions chinoises)

par Wayne Cole

Les actions asiatiques ont reculé jeudi, les tensions sur les marchés obligataires souverains ayant été exacerbées par des informations selon lesquelles certaines grandes entreprises technologiques cherchaient à lever des milliards par emprunt, entrant ainsi en concurrence directe pour des financements limités.

Les cours du pétrole ont de nouveau bondi dans un contexte de recrudescence des attaques contre des navires dans le Golfe, ce qui a accentué la pression sur les bons du Trésor américain, alors même qu’une adjudication réussie de dette américaine à 10 ans dans la nuit avait contribué à faire reculer les rendements par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis 24 ans.

Alors que les rendements élevés soutenaient le dollar, l’euro a chuté à un niveau proche de son plus bas depuis 17 mois, les inquiétudes concernant les finances de la France s’étant propagées à la dette italienne et grecque.

La hausse constante des coûts d'emprunt a mis les actions sur la défensive: le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1, 1%, tandis que l'indice sud-coréen .KS11 s'est effondré de 2, 1%. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,2 %.

À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et sur le Nasdaq NQc1 ont tous deux reculé de 0,1 %. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 , sur le DAX

FDXc1 et sur le FTSE FFIc1 sont restés stables après avoir chuté mercredi.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,1 % à 102,30 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ont gagné 1,7 % à 89,79 dollars le baril. O/R

Le Wall Street Journal a confirmé les informations parues dans la presse selon lesquelles SpaceX SPCX.O , Broadcom

AVGO.O et Oracle ORCL.N cherchaient à lever des fonds pour acheter des puces d’intelligence artificielle.

Broadcom cherchait à lever 50 milliards de dollars, tandis que SpaceX prévoyait d’émettre 30 milliards de dollars de dette notée « investment grade » et de contracter 10 milliards de dollars de prêts pour acheter des puces à Nvidia NVDA.O , qui est l’un des principaux actionnaires de SpaceX.

À l’annonce de cette nouvelle, le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de SpaceX a atteint des niveaux records, tandis que ses actions et ses obligations ont perdu du terrain.

Nigel Green, directeur général de deVere Group, a mis en garde contre un cercle vicieux dangereux dans lequel Nvidia finance les clients mêmes qui achètent ses produits, exposant ainsi les investisseurs mondiaux à un risque si les bénéfices attendus ne se concrétisaient pas.

« Le développement de l’IA a démarré grâce aux liquidités », a déclaré M. Green. « Il repose de plus en plus sur le crédit, et le crédit modifie complètement le profil de risque. »

« La dette doit être remboursée dans les délais, que les revenus soient au rendez-vous ou non », a-t-il ajouté. « Et cette dette se retrouve dans les fonds obligataires et les fonds de retraite des épargnants du monde entier. »

OBLIGATIONS D’ÉTAT CONTRE DETTE D’ENTREPRISE

Néanmoins, le fait qu’une grande partie de cet argent soit consacrée à des équipements d’IA pourrait avoir un effet positif sur les résultats des secteurs des semi-conducteurs et des mémoires.

Jeudi, Samsung Electronics 005930.KS a annoncé une hausse de 783 % de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, à 107 400 milliards de wons (80,17 milliards de dollars), bien que son action ait perdu 1,2 %.

Tout cet endettement des entreprises survient à un moment où les marchés des obligations souveraines sont mis à rude épreuve par les craintes d’inflation, des déficits budgétaires qui ne cessent de se creuser et la hausse des taux d’intérêt.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a révélé que la « plupart » des membres considéraient qu’une nouvelle hausse des taux était probable d’ici la fin de l’année, même s’ils aborderaient chaque réunion avec un esprit ouvert.

Les marchés n’accordent qu’une probabilité de 19 % à une nouvelle intervention de la Fed ce mois-ci, mais anticipent à 80 % une hausse en décembre. 0#USDIRPR

« Nous anticipons une deuxième hausse de la Fed en décembre, même si nous estimons qu’il y a de fortes chances que la Fed finisse par conclure qu’un resserrement supplémentaire n’est pas nécessaire », ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

La perspective d’une pause dans le resserrement monétaire a contribué à maintenir les rendements des bons du Trésor à 2 ans à 4,78 % US2YT=RR , tandis que les rendements à 10 ans ont légèrement progressé pour atteindre 5,3019 % US10YT=RR , après avoir atteint dans la nuit un plus haut en 24 ans à 5,326 %.

Les tensions sur le marché obligataire français ont conduit le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin , à reconnaître que la situation économique du pays était grave, tout en affirmant qu’elle n’avait pas besoin de l’aide de la Banque centrale européenne.

Les investisseurs ont réagi en se débarrassant de l’euro, qui s’est stabilisé à 1,1204 dollar EUR=EBS après avoir perdu 0,6 % pendant la nuit. Un franchissement du plus bas récent à 1,1161 dollar risquerait d’entraîner un recul vers 1,1065 dollar.

Le dollar a été le principal bénéficiaire des difficultés de la monnaie unique et son indice a grimpé à 102,22 =USD , proche d’un plus haut sur 18 mois. Il est resté stable face au yen à 158,10 JPY=EBS , la devise japonaise étant protégée par la menace d’une intervention.

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a souffert de la hausse des rendements, mais a réussi à rebondir modestement de 0,6 % pour atteindre 4 136 dollars l'once XAU= après avoir trouvé des acheteurs à des niveaux de deux mois. GOL/

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