Nikkei 225
50 419,96
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques marquent une pause en attendant les résultats et les décisions sur les taux
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 02:26

Les actions asiatiques ont
consolidé leurs gains récents mardi, l'espoir d'un apaisement
des tensions commerciales mondiales  ayant maintenu
l'appétit pour le risque, tandis que la tendance haussière des
valeurs technologiques s'est appuyée sur une série de bénéfices
exceptionnels pour les grandes capitalisations cette semaine.
    La probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt aux
États-Unis et au Canada cette semaine a soutenu les obligations,
tandis que le dollar a fait une pause pour voir jusqu'à quel
point la Réserve fédérale  pourrait être dovish sur les
perspectives.
    Pendant ce temps, l'or, valeur refuge, s'est blotti autour
de 4 000 dollars l'once, alors qu'une chute de 9 % en cinq
séances a fait sortir l'argent de l'effet de levier d'un marché
très encombré.  GOL/ 
    "Ce qui a commencé comme une hausse des prix soutenue par
les fondamentaux semble maintenant être motivé par
l'enthousiasme des détaillants", a déclaré Neil Shearing,
économiste en chef du groupe Capital Economics.
    "Et comme les prix sont toujours à des niveaux record en
termes réels, la prochaine grande évolution de l'or sera plus
probablement à la baisse qu'à la hausse", a-t-il ajouté. "En
effet, selon nos nouvelles prévisions, le prix de l'or devrait
tomber à 3 500 dollars l'once d'ici à la fin de l'année 2026
    Plusieurs marchés boursiers asiatiques ont également atteint
des sommets historiques et avaient besoin d'une pause. Le Nikkei
 .N225  a reculé de 0,2 %, après avoir bondi de 2,5 % lundi,
alors qu'un rallye dans tous les domaines technologiques l'a
porté à des gains de près de 27 % depuis le début de l'année.
    La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi
 a rencontré le président américain Donald Trump  à
Tokyo pour discuter des liens de défense, du commerce et d'un
ensemble d'investissements américains dans le cadre d'un accord
de 550 milliards de dollars conclu plus tôt cette année.
    Les actions sud-coréennes  .KS11  ont glissé de 1,4%,
reprenant juste une partie du bond de 2,6% de lundi. Le
sentiment a été soutenu par des données montrant que l'économie
a dépassé les prévisions  au troisième trimestre, grâce à
la vigueur de la consommation et des exportations.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a légèrement baissé de 0,1%, tandis
que les blue chips chinoises  .CSI300  ont été peu modifiées. 
    Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  et DAX  FDXc1 
sont restés stables, tout comme les contrats à terme S&P 500
 ESc1  et Nasdaq  NQc1 .
    Les valeurs technologiques ont de nouveau tiré Wall Street
vers le haut pendant la nuit, Qualcomm  QCOM.O  ayant bondi de
11 % après avoir dévoilé deux puces d'intelligence artificielle
 pour les centres de données.
    
    LA FIN DU QT?
    Les attentes sont élevées à l'égard des "Sept Magnifiques",
les poids lourds de la technologie, qui publient leurs résultats
cette semaine: Microsoft  MSFT.O , Alphabet  GOOGL.O , Apple
 AAPL.O , Amazon  AMZN.O  et Meta Platforms  META.O  ont tous
besoin de résultats solides pour justifier leurs valorisations
élevées.
    Dans le but de réduire ses dépenses, Amazon prévoit 
de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir
de mardi, ont indiqué des sources à Reuters.
    Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du
Trésor à 10 ans  US10YT=RR  se sont maintenus à 3,98%, les
investisseurs attendant la réunion de la Fed de mercredi. Une
baisse des taux d'un quart de point est considérée comme
acquise, la véritable question étant de savoir si la Fed valide
les prix du marché pour un assouplissement en décembre
également.  0#USDIRPR  
    On espère également que la Fed mettra fin à la réduction de
son bilan, également connue sous le nom de resserrement
quantitatif.
    La banque centrale du Canada  devrait également
réduire ses taux cette semaine, tandis que la Banque centrale
européenne  et la Banque du Japon devraient rester
stables.
    La BOJ est susceptible  de débattre de la question de
savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses
de taux alors que les craintes d'une récession induite par les
droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques
pourraient l'inciter à rester en attente pour le moment. 
    Les paris sur une perspective dovish de la Fed ont maintenu
le dollar à 152,35 yens  JPY=EBS , après s'être arrêté avant le
récent pic de 153,29 la nuit dernière. 
    L'euro est remonté à 1,1659 $  EUR=EBS , mais reste en deçà
de la résistance à 1,1728 $. L'indice du dollar a baissé de 0,1%
à 98,666  =USD , mais est resté bien à l'intérieur de la
fourchette récente.
    Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole
ont baissé à la suite d'un rapport de Reuters selon lequel huit
nations de l'OPEP+  penchent en faveur d'une nouvelle
augmentation modeste de la production de pétrole pour décembre
lors de leur réunion de dimanche, alors que l'Arabie Saoudite
s'efforce de récupérer des parts de marché.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a baissé de 0,2 % à 65,46 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a baissé de 0,2 % à 61,17
dollars le baril.

Valeurs associées

ALPHABET-A
269,2700 USD NASDAQ +3,60%
AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
CSI 300 INDEX
4 711,94 Pts Six - Forex 1 -0,09%
EUR/USD SPOT
1,1655 USD Six - Forex 1 +0,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,8200 USD NASDAQ +1,69%
MICROSOFT
531,5200 USD NASDAQ +1,51%
Nikkei 225
50 419,96 Pts Six - Forex 1 -0,18%
Or
3 988,29 USD Six - Forex 1 -0,06%
Pétrole Brent
65,57 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
61,35 USD Ice Europ -0,08%
QUALCOMM
187,6800 USD NASDAQ +11,09%
USA BENCHMARK 10A
4,056 Rates +0,82%
USD/JPY SPOT
152,4355 Six - Forex 1 +2,75%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters.

0 commentaire





