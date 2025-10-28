*
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* CLARIANE CLARI.PA (ex-Korian) a révisé lundi à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros.
* JCDECAUX JCDX.PA a remporté le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans.
* GECINA GFCP.PA a acquis des bureaux dans Paris pour 135 millions d'euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3W51MV
(Rédigé par Mara Vîlcu)
