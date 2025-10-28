Air Liquide: CA +1,9% en comparable au T3, en ligne avec les attentes

Le logo d'Air Liquide à Paris

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaire de 1,9% en comparable au troisième trimestre, conformément aux attentes, et a réaffirmé ses objectifs pour l’année.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 6,6 milliards d'euros sur les trois mois à fin septembre, conformément aux attentes des analystes, selon un consensus Vara Research. En données publiées, les ventes reculent de 2,4%, pénalisées par des effets de change défavorables.

François Jackow, directeur général d’Air Liquide, a déclaré dans un communiqué que le groupe était très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à enregistrer une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant en 2025.

"Le Groupe maintient également son ambition visant à faire progresser de + 460 points de base cumulés sa marge opérationnelle sur la période 2022-2026", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)