 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 235,50
-0,22%
Indices
Chiffres-clés

Air Liquide: CA +1,9% en comparable au T3, en ligne avec les attentes
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 07:42

Le logo d'Air Liquide à Paris

Le logo d'Air Liquide à Paris

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaire de 1,9% en comparable au troisième trimestre, conformément aux attentes, et a réaffirmé ses objectifs pour l’année.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 6,6 milliards d'euros sur les trois mois à fin septembre, conformément aux attentes des analystes, selon un consensus Vara Research. En données publiées, les ventes reculent de 2,4%, pénalisées par des effets de change défavorables.

François Jackow, directeur général d’Air Liquide, a déclaré dans un communiqué que le groupe était très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à enregistrer une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant en 2025.

"Le Groupe maintient également son ambition visant à faire progresser de + 460 points de base cumulés sa marge opérationnelle sur la période 2022-2026", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
172,360 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Novasco: pas de repreneur pour le site d'Hagondange, 450 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:19 

    Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale. ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:18 

    Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Saur remporte au Qatar un gros contrat de gestion des eaux usées
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:17 

    Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi. D'un montant d'environ ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 3e mois de hausse d'affilée des ventes dans l'UE
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:13 

    Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank