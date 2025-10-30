Les actions asiatiques gagnent en raison des réductions de la Fed et de la rencontre entre Trump et Xi

Powell laisse entendre que la baisse de 25 points de base pourrait être la dernière de 2025 La BOJ maintient ses taux d'intérêt par 7 voix contre 2

La BCE devrait maintenir sa position plus tard dans la journée Trump et Xi se rencontrent en Corée du Sud, désescalade attendue

Les actions américaines se redressent après les résultats du secteur technologique

(La décision de la BOJ et la HKMA s'ajoutent à l'actualité des marchés) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont progressé jeudi après la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la rencontre entre les dirigeants américains et chinois pour trouver un accord commercial , tandis que le yen s'est affaibli après que la Banque du Japon a maintenu ses taux comme prévu.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,4 %, tandis que le S&P 500 e-mini Futures ESc1 a progressé de 0,4 % après que les actions de Wall Street ont enregistré une légère perte qui a mis fin à une série de quatre jours de hausse.

Les marchés mondiaux sont au milieu d'une série de décisions des banques centrales qui donneront des indices sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt, alors que l'administration Trump impose des tarifs douaniens globaux sur les importations étrangères.

"La BOJ se dirige vers une hausse", a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong. "Le mois d'octobre ayant été une occasion manquée de relever les taux, tous les regards se tournent désormais vers le mois de décembre, où une hausse des taux semble probable."

Le Nikkei 225 .N225 a fluctué entre gains et pertes et était en dernier lieu en hausse de 0,2% après la décision dela Banque du Japon . Bien qu'elle n'ait pas modifié ses taux, elle a réitéré sa promesse de continuer à augmenter les coûts d'emprunt si l'économie évolue conformément à ses projections.

Le yen a inversé ses gains précédents contre le dollar américain JPY= et était en dernier lieu 0,2% plus faible à 153,065 yens. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, tiendra une conférence de presse plus tard dans la journée.

Le président américain Donald Trump rencontre actuellement le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Les négociateurs américains ont indiqué qu'ils cherchaient à revenir à une trêve fragile de la guerre commerciale, mais les tensions restent élevées et les irritants économiques à long terme persisteront probablement entre les rivaux géopolitiques.

La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt mercredi d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, mais le nouvel énoncé de politique de la banque centrale américaine comprenait plusieurs références à l'absence de données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral en cours, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tard aux journalistes que les décideurs politiques sont susceptibles de devenir plus prudents si cela les prive de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation.

Les traders ont revu à la baisse leurs prévisions d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la banque centrale américaine en décembre, alors qu'ils la considéraient comme une quasi-certitude auparavant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent désormais une probabilité de 67,8 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 10 décembre, contre 9,1 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 4,068%, en hausse de 1 point de base par rapport à la clôture précédente de 4,058%.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé par rapport à son plus haut de deux semaines, en baisse de 0,1% à 99,09. L'or XAU= était en hausse de 0,1% à 3 932,08 dollars l'once.

L'euro EUR= était en hausse de 0,1% à 1,1613 $ avant une décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, qui devrait laisser les taux en suspens pour une troisième réunion d'affilée.

Ailleurs, l'indice KOSPI .KS11 a bondi de 0,8% après que Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung aient finalisé les détails d'un accord commercial .

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS ont bondi de 3,9 % après qu'elle ait annoncé jeudi une hausse de 32 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

La saison des résultats des entreprises alimente de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs quant au coût de la mise en place de l'intelligence artificielle, alors même que l'économie américaine semble rester en bonne santé, ce qui exerce une pression sur les grandes capitalisations technologiques qui représentent le poids le plus important dans l'indice S&P 500 .SPX .

Meta META.O a prévu mercredi des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine alors que ses revenus ont battu les estimations du marché, tandis que les dépenses de Microsoft MSFT.O pour l'infrastructure d'intelligence artificielle ont grimpé à un niveau record de près de 35 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Les actions des deux entreprises ont chuté.

Cependant, Alphabet GOOGL.O , le géant technologique rival et la société mère de Google, a inversé la tendance, avec des actions en hausse dans les échanges après les heures de bureau, après avoir battu les attentes en matière de revenus .

Sur les marchés de l'énergie, le pétrole brut Brent LCOc1 était en baisse de 0,4 % à 64,64 dollars le baril.