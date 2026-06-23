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Les actions asiatiques et le pétrole reculent alors que les marchés réévaluent leurs anticipations concernant la Fed
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le yen proche de son plus bas niveau depuis 40 ans

* Le Kospi sud-coréen plonge de 8,1 %

* Le Brent recule de 1,22 %

(Mise à jour des cours, ajout des contrats à terme européens au paragraphe 5) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques et les cours du pétrole ont reculé mardi après que les États-Unis ont levé les sanctions à l'encontre de l'Iran , tandis que les opérateurs s'interrogeaient sur les anticipations croissantes d'une action plus agressive de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l'inflation dans le courant de l'année.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,9 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,9 %. Le Brent LCOc1 a glissé de 1,22 % à 76,95 dollars le baril.

Au Japon, le Nikkei 225 .N225 a chuté de 3 %, tandis que l’indice sud-coréen Kospi .KS11 a plongé de 8,1 %.

« Ces marchés sont loin d’être moroses », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. « Les anciens leaders du marché semblent avoir perdu de leur élan, et les investisseurs se tournent vers d’autres secteurs du marché, plus défensifs, moins axés sur l’IA et offrant des flux de trésorerie plus prévisibles. »

En début de séance en Europe, les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 STXEc1 , indicateur pan-régional, reculaient de 0,96 %; les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 perdaient 1 %; et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 baissaient de 0,95 %.

À Wall Street , les actions ont reculé pendant la nuit, le S&P 500 .SPX perdant 0,4 % et le Nasdaq Composite

.IXIC reculant de 1,3 %, pénalisés par les baisses des valeurs technologiques à très forte capitalisation, notamment Alphabet

GOOGL.O et SpaceX SPCX.O .

Les cours du pétrole ont clôturé en baisse de plus de 3 %, les craintes liées à l’offre s’étant apaisées après que le vice-président américain JD Vance a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec l’Iran et que le détroit d’Ormuz était ouvert.

LE YEN PRÈS DE SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS

Sur les marchés des changes, le yen JPY= est resté stable face au dollar à 161,665 yens, se rapprochant à nouveau de ses plus bas niveaux depuis 40 ans après une séance de transactions volatile aux États-Unis pendant la nuit.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi avoir tenu la veille une réunion en ligne avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, afin de discuter des marchés financiers mondiaux, alors que les inquiétudes s’intensifient face aux fortes fluctuations des devises.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,1 % à 1,3234 dollar après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi qu'il allait démissionner , ouvrant la voie à ce qui devrait être une passation de pouvoir ordonnée au favori Andy Burnham.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,07 % à 101,08, proche de son plus haut niveau depuis mai 2025.

Les opérateurs sont confrontés à des anticipations d’un calendrier accéléré de hausses des taux de la part d’une Fed plus offensive sous la direction de son nouveau président, Kevin Warsh.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 54 % d’au moins deux hausses de 25 points de base avant la fin de l’année, contre 15,2 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 0,61 point de base, à 4,501 %.

L' XAU= e de l'or a reculé de 1,75 % à 4 118,55 dollars l'once. Sur les marchés des cryptomonnaies, le cours du bitcoin

BTC= a baissé de 1,56 % à 63 368,73 dollars, tandis que celui de l'ether ETH= a reculé de 1,17 % à 1 712,74 dollars.

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