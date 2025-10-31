 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 948,26
+1,21%
Les actions asiatiques en passe d'enregistrer un 7e mois de hausse ; le dollar grimpe
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 03:15

Les actions asiatiques sont en
passe d'enregistrer un septième mois consécutif de hausse
vendredi, après que les résultats positifs d'Amazon et d'Apple
aient soutenu les contrats à terme de Wall Street et que le
dollar ait frôlé des sommets de trois mois en raison de
l'incertitude quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt
de la Réserve fédérale.
    Les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  ont bondi de 1,2 % et
ceux du S&P 500  ESc1  ont gagné 0,6 %, les résultats
exceptionnels d'Amazon   AMZN.O  ayant fait grimper ses
actions de 13 % après la cloche, ce qui a ajouté plus de 300
milliards de dollars à sa valeur de marché. Apple  AAPL.O  a
également augmenté de 2,3 % après que ses perspectives de ventes
d'iPhone  ont dépassé les estimations. 
    Cela a compensé le ralentissement de Meta   META.O  et
de Microsoft  MSFT.O  au cours de la nuit, sur fond
d'inquiétudes concernant l'augmentation de leurs dépenses en
matière d'intelligence artificielle. Six des "Sept Magnifiques"
mégacapitales technologiques américaines ont maintenant publié
leurs résultats et ceux-ci sont mitigés. Nvidia, la première
entreprise au monde à peser 5 billions de dollars, doit publier
ses résultats dans trois semaines.
    "Les choses se sont inversées, ou du moins ont légèrement
reculé, avec les résultats d'Apple et d'Amazon ce matin... ce
qui a amélioré le sentiment à l'approche des échanges
asiatiques", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal chez
Capital.com.
    "Les marchés terminent la semaine sur des bases encore
incertaines, bien que les grands événements de la semaine soient
maintenant dans le rétroviseur. Le bilan... n'est pas
catégoriquement positif, mais il n'est pas si mauvais non plus."
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,2 % vendredi, les
gains réalisés ailleurs ayant été compensés par les pertes
subies par les actions chinoises. L'indice était en passe de
réaliser un gain hebdomadaire de 1,8 % et une hausse mensuelle
de 4,7 %." 
    Le Nikkei  .N225  du Japon a augmenté de 1,1% vendredi,
ajoutant à ses gains hebdomadaires et mensuels de 5,2% et 15,5%,
respectivement. 
    Les actions chinoises sont restées à la traîne après qu'une
lecture désolante de l'activité des usines chinoises  en
octobre ait pesé sur le sentiment. L'indice officiel des
directeurs d'achat (PMI) a chuté à 49, son plus bas niveau
depuis six mois, bien en dessous des prévisions de 49,6.
    Les blue chips chinoises  .CSI300  ont baissé de 0,4% et
l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a glissé de 0,3%." 
    Le sommet très attendu  entre le président américain
Donald Trump et le président chinois Xi Jinping a conduit à une
réduction des droits de douane américains sur les produits
chinois, à la reprise des achats de soja américain par Pékin et
à la poursuite des exportations de terres rares en provenance de
Chine. 
    Toutefois, les réactions du marché ont été assez discrètes,
car la réunion a été considérée comme une simple trêve tactique,
plutôt que comme une réinitialisation majeure des relations
bilatérales. 
    Cette semaine, les principales réunions des banques
centrales ont débouché sur des décisions largement conformes aux
attentes, la plus grande surprise venant du président de la
Réserve fédérale, Jerome Powell , qui s'est opposé à
l'opinion optimiste du marché quant à une baisse des taux en
décembre. 
     Les bons du Trésor sont restés stables vendredi, mais
étaient prêts à subir des pertes hebdomadaires. Les rendements
du Trésor à deux ans  US2YT=RR  sont restés stables à 3,6021%,
ayant déjà augmenté de 12 points de base cette semaine, tandis
que le rendement à 10 ans  US10YT=RR  est resté stable à 4,0931%
et a augmenté de 10 points de base pour la semaine.
    La hausse des rendements a soutenu le dollar américain
 =USD , qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis
trois mois à 99,459 contre ses principaux homologues, bien que
la résistance semble importante à 99,564 et 100,25. 
    L'euro  EUR=  était en hausse de 0,1% à 1,1572 après que la
Banque centrale européenne ait maintenu les taux d'intérêt
inchangés  à 2% pour la troisième réunion consécutive
jeudi et a répété que la politique était dans un "bon endroit"
alors que les risques économiques s'éloignent. 
    Les prix du pétrole ont glissé et se sont dirigés vers un
troisième mois consécutif de baisse, alors qu'un dollar plus
fort a limité les gains des matières premières et que
l'augmentation de l'offre des principaux producteurs a compensé
l'impact des sanctions occidentales sur les exportations russes.
    Le prix à terme du Brent  LCOc1  a glissé de 0,5% à 64,67
dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West
Texas Intermediate  CLc1  était à 60,22 dollars le baril, en
baisse de 0,6%.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a maintenu un gain de 2,4
% à 4 033,48 $ l'once, mais il est toujours en baisse de près de
2 % pour la semaine et bien en dessous de son record de 4 381 $
atteint la semaine dernière.

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,8600 USD NASDAQ -3,23%
APPLE
271,4000 USD NASDAQ +0,63%
CSI 300 INDEX
4 663,60 Pts Six - Forex 1 -0,98%
EUR/USD SPOT
1,1570 USD Six - Forex 1 -0,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
666,4700 USD NASDAQ -11,33%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
Nikkei 225
51 948,26 Pts Six - Forex 1 +1,21%
Or
4 009,92 USD Six - Forex 1 -0,71%
Pétrole Brent
64,67 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
60,22 USD Ice Europ -0,15%
USA BENCHMARK 10A
4,105 Rates +2,56%
USA BENCHMARK 2A
3,511 Rates +0,11%
USD/JPY SPOT
153,8840 Six - Forex 1 +3,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
