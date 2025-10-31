Les actions asiatiques en passe d'enregistrer un 7e mois de hausse ; le dollar grimpe

Les actions asiatiques sont en passe d'enregistrer un septième mois consécutif de hausse vendredi, après que les résultats positifs d'Amazon et d'Apple aient soutenu les contrats à terme de Wall Street et que le dollar ait frôlé des sommets de trois mois en raison de l'incertitude quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,2 % et ceux du S&P 500 ESc1 ont gagné 0,6 %, les résultats exceptionnels d'Amazon AMZN.O ayant fait grimper ses actions de 13 % après la cloche, ce qui a ajouté plus de 300 milliards de dollars à sa valeur de marché. Apple AAPL.O a également augmenté de 2,3 % après que ses perspectives de ventes d'iPhone ont dépassé les estimations. Cela a compensé le ralentissement de Meta META.O et de Microsoft MSFT.O au cours de la nuit, sur fond d'inquiétudes concernant l'augmentation de leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle. Six des "Sept Magnifiques" mégacapitales technologiques américaines ont maintenant publié leurs résultats et ceux-ci sont mitigés. Nvidia, la première entreprise au monde à peser 5 billions de dollars, doit publier ses résultats dans trois semaines. "Les choses se sont inversées, ou du moins ont légèrement reculé, avec les résultats d'Apple et d'Amazon ce matin... ce qui a amélioré le sentiment à l'approche des échanges asiatiques", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal chez Capital.com. "Les marchés terminent la semaine sur des bases encore incertaines, bien que les grands événements de la semaine soient maintenant dans le rétroviseur. Le bilan... n'est pas catégoriquement positif, mais il n'est pas si mauvais non plus." L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,2 % vendredi, les gains réalisés ailleurs ayant été compensés par les pertes subies par les actions chinoises. L'indice était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 1,8 % et une hausse mensuelle de 4,7 %." Le Nikkei .N225 du Japon a augmenté de 1,1% vendredi, ajoutant à ses gains hebdomadaires et mensuels de 5,2% et 15,5%, respectivement. Les actions chinoises sont restées à la traîne après qu'une lecture désolante de l'activité des usines chinoises en octobre ait pesé sur le sentiment. L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) a chuté à 49, son plus bas niveau depuis six mois, bien en dessous des prévisions de 49,6. Les blue chips chinoises .CSI300 ont baissé de 0,4% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de 0,3%." Le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping a conduit à une réduction des droits de douane américains sur les produits chinois, à la reprise des achats de soja américain par Pékin et à la poursuite des exportations de terres rares en provenance de Chine. Toutefois, les réactions du marché ont été assez discrètes, car la réunion a été considérée comme une simple trêve tactique, plutôt que comme une réinitialisation majeure des relations bilatérales. Cette semaine, les principales réunions des banques centrales ont débouché sur des décisions largement conformes aux attentes, la plus grande surprise venant du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell , qui s'est opposé à l'opinion optimiste du marché quant à une baisse des taux en décembre. Les bons du Trésor sont restés stables vendredi, mais étaient prêts à subir des pertes hebdomadaires. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,6021%, ayant déjà augmenté de 12 points de base cette semaine, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,0931% et a augmenté de 10 points de base pour la semaine. La hausse des rendements a soutenu le dollar américain =USD , qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis trois mois à 99,459 contre ses principaux homologues, bien que la résistance semble importante à 99,564 et 100,25. L'euro EUR= était en hausse de 0,1% à 1,1572 après que la Banque centrale européenne ait maintenu les taux d'intérêt inchangés à 2% pour la troisième réunion consécutive jeudi et a répété que la politique était dans un "bon endroit" alors que les risques économiques s'éloignent. Les prix du pétrole ont glissé et se sont dirigés vers un troisième mois consécutif de baisse, alors qu'un dollar plus fort a limité les gains des matières premières et que l'augmentation de l'offre des principaux producteurs a compensé l'impact des sanctions occidentales sur les exportations russes. Le prix à terme du Brent LCOc1 a glissé de 0,5% à 64,67 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 60,22 dollars le baril, en baisse de 0,6%. Le prix de l'or au comptant XAU= a maintenu un gain de 2,4 % à 4 033,48 $ l'once, mais il est toujours en baisse de près de 2 % pour la semaine et bien en dessous de son record de 4 381 $ atteint la semaine dernière.