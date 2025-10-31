Allemagne: Hausse de 0,2% des ventes au détail en septembre

Un paquet de saucisses de Vienne est photographié à côté d'une étiquette de prix dans un supermarché à Berlin

Les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,2% en septembre sur un mois, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% pour le mois dernier, après -0,2% en août.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,2%, en-deçà des attentes des économistes dans le consensus Reuters (+1,9%) et après une hausse de 1,4% en août (révisé de +1,8%).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)