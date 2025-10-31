 Aller au contenu principal
Caixabank annonce un rachat d'actions de €500 mlns après la compression des taux au T3
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 09:13

Le logo de CaixaBank à l'entrée d'une agence bancaire CaixaBank, à Malaga

Les revenus des prêts de Caixabank sont restés sous pression au troisième trimestre en raison de la baisse des taux d'intérêt, a déclaré vendredi la banque espagnole, dévoilant également un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.

Le revenu net d'intérêt de Caixabank - une mesure des revenus sur les prêts moins les coûts des dépôts - a chuté de 4,3% en glissement annuel pour atteindre 2,67 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Cependant, le revenu net d'intérêts a augmenté de 1,4% par rapport au trimestre précédent.

Pour l'ensemble de l'année 2025, la banque s'attendait à une baisse d'environ 4%, par rapport aux 11,11 milliards d'euros en 2024. Elle s'attendait auparavant à une baisse à un chiffre moyenne.

Sur le trimestre, le bénéfice net a baissé de 8% en glissement annuel à 1,45 milliard d'euros, en ligne avec les prévisions, après avoir enregistré une charge d'environ 150 millions d'euros au titre d'une nouvelle taxe bancaire.

Une augmentation de 5,6% en glissement annuel des commissions et de 8% de ses revenus d'assurance, alors que les banques cherchaient à augmenter leurs revenus bancaires non essentiels, a permis à la banque de relever son objectif de ratio de rendement des capitaux propres (ROTE), une mesure de la rentabilité, à environ 17% pour 2025, contre plus de 16% précédemment.

Elle a terminé avec un ratio de capital de niveau 1 de 12,44%, contre 12,47% au trimestre précédent.

Le conseil d'administration de Caixabank a également approuvé un paiement en espèces compris entre 50% et 60% du bénéfice net consolidé de 2025 en deux versements, un acompte sur dividendes compris entre 30% et 40% pour le premier semestre et un solde du dividende pour avril 2026.

Dans le cadre de ce plan, elle versera en novembre un acompte sur dividendes de 16,79 centimes par action, soit 1,18 milliard d'euros, environ 40% du bénéfice du premier semestre.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise
