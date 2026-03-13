Les actions asiatiques chutent alors que la guerre en Iran maintient le pétrole à 100 dollars et bouleverse les perspectives de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions asiatiques sont prêtes à passer deux semaines consécutives dans le rouge

* Les traders réduisent rapidement les prévisions de baisse des taux de la Fed pour l'année

* Les investisseurs se concentrent sur les prix du pétrole et les risques d'inflation

* Le dollar résiste, poussant le yen à ses plus bas niveaux depuis 20 mois

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, s'apprêtant à subir une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, alors que les espoirs de plus en plus minces d'une résolution de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, jetant une ombre sur les marchés mondiaux et stimulant les craintes d'inflation.

Le dollar américain est devenu la valeur refuge de prédilection dans ce tumulte, mettant la plupart des autres monnaies sous pression. Le dollar était sur le point de connaître une deuxième semaine consécutive de hausse et a gagné 2 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février.

Le yen JPY= a atteint son niveau le plus faible depuis juillet 2024 à 159,69 pour un dollar américain vendredi, le Japon ayant averti qu'il était prêt à prendre des mesures pour se protéger contre les baisses du yen. Il était en dernier lieu à 159,41. FRX/

Les analystes ont déclaré que la barre de l'intervention est plus haute cette fois-ci car toute intervention maintenant pourrait s'avérer futile face à l'achat incessant du dollar.

En Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a glissé de 1%, s'acheminant vers une baisse de 2,2% pour la semaine. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,4%, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 , à forte composante technologique, ont glissé de près de 2%.

Les contrats à terme européens STXEc1 laissent présager une ouverture en légère hausse, mais pourraient avoir du mal à maintenir ces gains en raison de la faiblesse du sentiment.

Les prix du pétrole sont restés proches des 100 dollars le baril, bien qu'ils aient légèrement baissé vendredi après que les États-Unis aient délivré une licence de 30 jours pour que les pays puissent acheter du pétrole russe et des produits pétroliers actuellement bloqués en mer.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en dernier lieu à 100,30 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 était à 95,37 dollars le baril. Ils tournaient tous deux autour de 60 dollars au début de l'année 2026.

"Les gros titres arrivent sur le marché comme l'eau d'une lance à incendie, ce qui a un impact sur le prix du pétrole et, par conséquent, sur les marchés financiers", a déclaré Mitch Reznick, chef de groupe des titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

"La question reste de savoir dans quelle mesure nous sommes coincés dans la fourchette des 80 dollars et plus, alors même que les gros titres deviennent banals par leur fréquence et leurs contradictions."

Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du pétrole.

Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques centrales cette année, les opérateurs n'anticipant plus qu'un assouplissement de 20 points de base de la part de la Réserve fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois dernier.

La chute des actions et des obligations mondiales ne montre aucun signe d'apaisement. Les actions américaines ont fortement chuté au cours de la nuit et les rendements du Trésor à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis six mois.

"La possibilité d'une hausse des prix du pétrole restant élevée, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité continue et à une baisse supplémentaire à court terme", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à l'OCBC à Singapour.

CHANGEMENT DES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE TAUX D'INTÉRÊT

Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, a déclaré que l'impact de la hausse des prix du pétrole sur les marges des entreprises, les attentes en matière d'inflation, les perspectives de réduction des taux et les rendements suscite la volatilité, laissant les participants avec peu d'endroits où se cacher.

"En effet, l'affaiblissement de l'optimisme concernant les réductions de taux de la Fed dans un contexte de pressions accrues sur les coûts pèse sur les valeurs refuges traditionnelles telles que l'argent, l'or et les emprunts d'État."

Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR a baissé de 3 points de base à 3,730% après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis le 22 août. Le rendement a gagné 35 points de base au cours des deux semaines qui ont suivi le début de la guerre.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 24 points de base ce mois-ci.

L'attention des investisseurs se portera sur une série de réunions politiques la semaine prochaine avec la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre elles devant maintenir leurs taux inchangés. La Banque de réserve d'Australie devrait augmenter ses taux la semaine prochaine.

En ce qui concerne les devises, l'euro EUR= est resté stable à 1,15035 $, en voie d'enregistrer une baisse hebdomadaire de près de 1 %. L'indice du dollar =USD était à 99,816, prévu pour une progression hebdomadaire d'environ 1%.

L'or XAU= était en hausse de 0,4 % à 5 101 $ l'once vendredi, mais devrait baisser de 1 % pour la semaine. GOL/