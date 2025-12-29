Les actions asiatiques augmentent, les métaux précieux atteignent des records en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en six semaines lundi, tandis que le dollar est resté proche de son plus bas niveau en près de trois mois, grâce aux prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine, qui ont également déclenché une forte hausse des métaux précieux . L'argent XAG= a dépassé la barre des 80 dollars l'once pour la première fois au cours d'échanges volatils lundi, tandis que le platine et le palladium ont fortement chuté après avoir atteint des sommets historiques. L'or XAU= a baissé de 0,45%, mais il a battu des records à plusieurs reprises cette année et est en passe de réaliser son plus grand gain annuel depuis 1979, avec une hausse de plus de 72%. Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que les métaux précieux ont été soutenus cette année par un puissant mélange de l'élan des baisses de taux et de couverture contre l'incertitude géopolitique et fiscale. "Si l'on ajoute les inquiétudes concernant l'offre, le mouvement est devenu parabolique. Mais l'envolée quasi-verticale de la fin de l'année, en particulier pour l'argent, soulève également le risque d'une plus grande volatilité. À court terme, le risque est d'ordre technique et lié au positionnement. Selon M. Chanana, la situation générale des métaux précieux reste positive, en raison du malaise fiscal et géopolitique et de la demande continue de diversification. "Cela signifie que tout repli peut être considéré comme une opportunité pour les investisseurs à long terme de reconstituer leur exposition", a-t-elle déclaré. La géopolitique était de nouveau au centre des préoccupations des investisseurs après que le président américain Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour des discussions positives , bien qu'aucun accord sur la pacification de l'Ukraine n'ait encore été conclu. Pendant ce temps, l'armée chinoise a déplacé des unités de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de l'artillerie autour de Taïwan lundi pour ses exercices "Justice Mission 2025", alors que l'île s'est engagée à défendre la démocratie. FIN D'ANNÉE FASTE POUR LES ACTIONS En ce qui concerne les actions, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique .MIAP00000PUS était en hausse de 0,5 %, ce qui constitue un bon début pour la dernière semaine de l'année. La plupart des marchés asiatiques ont enregistré des gains à deux chiffres cette année, les investisseurs ayant ignoré les salves de tarifs douaniers de Trump et parié sur l'IA. Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a augmenté de 1,7 % pour atteindre un pic de près de deux mois, portant sa hausse annuelle à un niveau impressionnant de 75 %, en passe de réaliser sa plus forte progression annuelle depuis 1999. Le Nikkei .N225 du Japon a glissé de 0,5 % sur la journée mais se dirige vers une augmentation d'environ 27 % pour l'année, tandis que les actions de Taiwan .TWII ont augmenté de 1 % pour atteindre un niveau record, s'apprêtant à une augmentation annuelle de 25 %. L'ambiance positive devrait se poursuivre en Europe au retour des vacances de Noël et du lendemain de Noël, les contrats à terme européens STXEc1 laissant présager une ouverture en hausse. Les investisseurs se concentreront sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui aura lieu mardi. La banque centrale américaine a réduit ses taux au début du mois et ne prévoit qu'une seule réduction supplémentaire pour l'année prochaine, alors que les traders ont prévu au moins deux autres réductions. LE YEN FRAGILE TROUVE UN SOUTIEN Le yen japonais s'est raffermi de 0,2 % à 156,13 pour un dollar américain après la publication lundi d'un résumé de points de vue légèrement restrictif de la réunion de politique générale de la Banque du Japon en décembre. Le résumé montre que de nombreux membres du conseil d'administration considèrent qu'il est nécessaire d'augmenter encore le taux directeur de la BOJ. La BOJ a relevé ses taux d'intérêt au début du mois dans un mouvement bien préparé, mais les marchés ont été déçus par les commentaires qui ont suivi et qui suggéraient que la banque centrale n'était pas pressée d'augmenter à nouveau ses taux d'intérêt. Cette situation a pesé sur le yen et a suscité des inquiétudes chez les opérateurs en matière d'intervention, alors que les autorités de Tokyo ont envoyé des avertissements verbaux fermes la semaine dernière. La perspective d'une baisse des taux de la Fed l'année prochaine a maintenu le dollar sous pression, alors que le spectre d'un nouveau président de la Fed qui pourrait être accommodant et prêt à baisser les taux se profile à l'horizon. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à six rivaux, est resté stable à 98,13, sur la voie d'une baisse de 9,5% pour l'année, sa plus forte depuis 2017.