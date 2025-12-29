 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques augmentent, les métaux précieux atteignent des records en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 07:26

Les actions asiatiques ont
atteint leur plus haut niveau en six semaines lundi, tandis que
le dollar  est resté proche de son plus bas niveau en près
de trois mois, grâce aux prévisions de réduction des taux
d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine, qui ont
également déclenché une forte hausse  des métaux précieux
.
L'argent  XAG=  a dépassé  la barre des 80 dollars l'once
 pour la première fois au cours d'échanges volatils lundi,
tandis que le platine et le palladium ont fortement chuté après
avoir atteint des sommets historiques. L'or  XAU=  a baissé de
0,45%, mais il a battu des records à plusieurs reprises cette
année et est en passe de réaliser son plus grand gain annuel
 depuis 1979, avec une hausse de plus de 72%.
Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que les
métaux précieux ont été soutenus cette année par un puissant
mélange de l'élan des baisses de taux  et de couverture
contre l'incertitude géopolitique et fiscale.
    "Si l'on ajoute les inquiétudes concernant l'offre, le
mouvement est devenu parabolique. Mais l'envolée quasi-verticale
de la fin de l'année, en particulier pour l'argent, soulève
également le risque d'une plus grande volatilité. À court terme,
le risque est d'ordre technique et lié au positionnement.
    Selon M. Chanana, la situation générale des métaux précieux
reste positive, en raison du malaise fiscal et géopolitique et
de la demande continue de diversification. 
  
"Cela signifie que tout repli peut être considéré comme une
opportunité pour les investisseurs à long terme de reconstituer
leur exposition", a-t-elle déclaré.
La géopolitique était de nouveau au centre des préoccupations
des investisseurs après que le président américain Donald Trump
a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour des
discussions positives , bien qu'aucun accord sur la
pacification de l'Ukraine n'ait encore été conclu. Pendant ce
temps, l'armée chinoise  a déplacé des unités de l'armée,
de la marine, de l'armée de l'air et de l'artillerie autour de
Taïwan lundi pour ses exercices "Justice Mission 2025", alors
que l'île s'est engagée à défendre la démocratie.
    FIN D'ANNÉE FASTE POUR LES ACTIONS
En ce qui concerne les actions, l'indice MSCI le plus large des
actions de l'Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  était en hausse de
0,5 %, ce qui constitue un bon début pour la dernière semaine de
l'année. La plupart des marchés asiatiques ont enregistré des
gains à deux chiffres cette année, les investisseurs ayant
ignoré les salves de tarifs douaniers de Trump et parié sur
l'IA.
    Le Kospi  .KS11  de Corée du Sud a augmenté de 1,7 % pour
atteindre un pic de près de deux mois, portant sa hausse
annuelle à un niveau impressionnant de 75 %, en passe de
réaliser sa plus forte progression annuelle depuis 1999. Le
Nikkei  .N225  du Japon a glissé de 0,5 % sur la journée mais se
dirige vers une augmentation d'environ 27 % pour l'année, tandis
que les actions de Taiwan  .TWII  ont augmenté de 1 % pour
atteindre un niveau record, s'apprêtant à une augmentation
annuelle de 25 %.
    L'ambiance positive devrait se poursuivre en Europe au
retour des vacances de Noël et du lendemain de Noël, les
contrats à terme européens  STXEc1  laissant présager une
ouverture en hausse.
    Les investisseurs se concentreront sur le compte-rendu de la
dernière réunion de la Fed, qui aura lieu mardi. La banque
centrale américaine a réduit ses taux au début du mois et ne
prévoit qu'une seule réduction supplémentaire pour l'année
prochaine, alors que les traders ont prévu au moins deux autres
réductions.
    LE YEN FRAGILE TROUVE UN SOUTIEN
Le yen japonais s'est raffermi de 0,2 % à 156,13 pour un dollar
américain après la publication lundi d'un résumé de points de
vue légèrement restrictif  de la réunion de politique
générale de la Banque du Japon en décembre. Le résumé montre que
de nombreux membres du conseil d'administration considèrent
qu'il est nécessaire d'augmenter encore le taux directeur de la
BOJ.
    La BOJ a relevé ses taux d'intérêt au début du mois dans un
mouvement bien préparé, mais les marchés ont été déçus par les
commentaires qui ont suivi et qui suggéraient que la banque
centrale n'était pas pressée d'augmenter à nouveau ses taux
d'intérêt. Cette situation a pesé sur le yen et a suscité des
inquiétudes chez les opérateurs en matière d'intervention, alors
que les autorités de Tokyo ont envoyé des avertissements verbaux
fermes la semaine dernière. 
    La perspective d'une baisse des taux de la Fed l'année
prochaine a maintenu le dollar sous pression, alors que le
spectre d'un nouveau président de la Fed qui pourrait être
accommodant et prêt à baisser les taux se profile à l'horizon.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à six rivaux, est resté stable à 98,13, sur la voie
d'une baisse de 9,5% pour l'année, sa plus forte depuis 2017.

Valeurs associées

Argent
75,98 USD Six - Forex 1 -4,02%
EUR/USD SPOT
1,1774 USD Six - Forex 1 +0,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 526,92 Pts Six - Forex 1 -0,44%
Or
4 471,85 USD Six - Forex 1 -1,34%
Platine
2 460,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
61,30 USD Ice Europ +0,82%
Pétrole WTI
57,41 USD Ice Europ +0,90%
TAIEX
28 810,89 Pts Six - Forex 1 +0,89%
USD/JPY SPOT
156,1660 Six - Forex 1 -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

