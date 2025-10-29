 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques augmentent grâce à l'optimisme de l'IA, les investisseurs se préparent à la Fed et aux résultats des entreprises technologiques
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 02:59

Les actions asiatiques ont
été soutenues par Wall Street mercredi grâce à une nouvelle
vague d'optimisme sur l'intelligence artificielle, alors que les
investisseurs se préparent à une journée chargée, marquée par la
décision de la Réserve fédérale et les résultats des poids
lourds de la technologie.
    La perspective d'une baisse des taux américains cette
semaine a soutenu les obligations, tandis que le dollar a subi
des pertes, les investisseurs ayant parié que la réduction
attendue de la Fed mercredi ne serait pas la dernière de
l'année.
    Au cours de la nuit, Wall Street a clôturé  à des
niveaux record après des nouvelles optimistes de Nvidia  NVDA.O 
et de Microsoft  MSFT.O , la première annonçant  500
milliards de dollars de réservations pour ses puces
d'intelligence artificielle et la construction de sept
supercalculateurs pour le ministère américain de l'énergie.
    Entre-temps, Microsoft a conclu  un accord permettant
à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout
en donnant au géant du logiciel une participation de 27 % dans
le fabricant de ChatGPT.
    Cela a aidé à propulser les actions en Asie à la hausse,
l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  augmentant de 0,16% tandis que le Nikkei
japonais  .N225  a bondi de plus de 1% pour atteindre un nouveau
record.
    Le Kospi  .KS11  de Corée du Sud a également atteint un
record historique, aidé par de solides bénéfices  et par
les perspectives optimistes de SK Hynix  000660.KS , un
fournisseur de Nvidia.
    Les "Sept Magnifiques", les titans de la technologie
Microsoft  MSFT.O , Alphabet  GOOGL.O  et Meta  META.O , doivent
publier leurs résultats  plus tard mercredi, et l'on
s'attend à ce qu'ils fournissent des résultats solides qui
justifieraient les valorisations élevées.
    "Les attentes sont très élevées et la barre de la déception
l'est tout autant", a déclaré Charu Chanana, responsable de la
stratégie d'investissement chez Saxo.
    "Les investisseurs veulent non seulement des chiffres
solides, mais aussi des preuves de la monétisation durable de
l'IA et de l'élargissement de la demande au-delà de l'essor
initial. C'est à ce moment-là que le marché jugera si ce boom de
l'IA est en train de devenir une bulle ou non."
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont augmenté de
0,06%, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont
peu changé. Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  ont
baissé de 0,14%.
    
    PARIER SUR UNE FED DOVISH
    Plus tard dans la journée, la décision très attendue de la
Fed concernant les taux d'intérêt sera également déterminante
pour les investisseurs, une baisse de 25 points de base étant
presque entièrement prévue.  0#USDIRPR 
    Parallèlement à la décision sur les taux, les marchés
surveilleront  si la banque centrale pourrait mettre fin à
ses efforts de longue haleine pour réduire  son bilan,
connus sous le nom de resserrement quantitatif (QT).
    "La fin du QT, si elle est annoncée, sera interprétée comme
un changement dovish, surtout si elle s'accompagne d'allusions
au maintien de la stabilité du bilan", a déclaré M. Chanana de
Saxo.
    Le rendement du Trésor à deux ans  US2YT=RR  s'est maintenu
à 3,4904% tandis que le rendement de référence à 10 ans
 US10YT=RR  s'est maintenu à 3,9814%, alors que les traders
attendaient une nouvelle validation de la Fed sur les
anticipations du marché pour un assouplissement en décembre
également.
    Les attentes de réduction de la Fed ont à leur tour affaibli
le dollar mercredi, l'euro  EUR=  et la livre sterling  GBP=  se
raffermissant à 1,1652 dollar et 1,3272 dollar, respectivement.
    Le dollar australien  AUD=  a augmenté de 0,17% à 0,6598 $,
après que les données  ont montré que l'inflation
domestique a augmenté de la manière la plus importante depuis
plus de deux ans au cours du trimestre de septembre. Un bond
choquant de l'inflation de base a semblé exclure une réduction
des taux d'intérêt à court terme de la part de la Banque de
réserve d'Australie.
    Au Japon, le yen  JPY=  s'est renforcé de 0,3 % à 151,66 par
dollar, après que le secrétaire américain au Trésor Scott
Bessent a intensifié  son avertissement à Tokyo contre le
maintien d'un yen trop faible par le biais de coûts d'emprunt
bas prolongés.
    La Banque du Japon (BOJ) annonce sa décision de politique
monétaire jeudi, où l'on s'attend à ce que les taux restent
stables.  0#JPYIRPR 
    "Nous nous attendons à ce que la BOJ adopte une position
modérément hawkish, signalant son intention de normaliser sa
politique dans les mois à venir et préparant le terrain pour une
éventuelle hausse des taux, probablement en décembre ou
potentiellement en janvier", a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial
pour les actifs multiples chez Allianz Global Investors.
    "Le gouverneur (Kazuo) Ueda pourrait opposer une modeste
résistance afin d'atténuer l'affaiblissement de la monnaie en
l'absence d'une action politique immédiate
    Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté, mettant fin à
trois jours consécutifs de baisse, les investisseurs considérant
l'impact des sanctions américaines contre les deux plus grandes
compagnies pétrolières russes sur l'offre mondiale, ainsi qu'un
plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
hausse de 0,28% à 64,58 dollars le baril, tandis que le pétrole
brut américain  CLc1  a augmenté de 0,18% à 60,26 dollars le
baril.  O/R 
    La valeur refuge de l'or  XAU=  s'est échangée juste en deçà
de 4.000 dollars l'once, avec un regain d'appétit pour le risque
réduisant la demande pour l'actif et après sa récente chute
brutale qui a évincé les fonds à effet de levier d'une position
très encombrée.  GOL/

