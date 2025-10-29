Les actions asiatiques augmentent grâce à l'optimisme de l'IA, les investisseurs se préparent à la Fed et aux résultats des entreprises technologiques

Les actions asiatiques ont été soutenues par Wall Street mercredi grâce à une nouvelle vague d'optimisme sur l'intelligence artificielle, alors que les investisseurs se préparent à une journée chargée, marquée par la décision de la Réserve fédérale et les résultats des poids lourds de la technologie. La perspective d'une baisse des taux américains cette semaine a soutenu les obligations, tandis que le dollar a subi des pertes, les investisseurs ayant parié que la réduction attendue de la Fed mercredi ne serait pas la dernière de l'année. Au cours de la nuit, Wall Street a clôturé à des niveaux record après des nouvelles optimistes de Nvidia NVDA.O et de Microsoft MSFT.O , la première annonçant 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle et la construction de sept supercalculateurs pour le ministère américain de l'énergie. Entre-temps, Microsoft a conclu un accord permettant à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant au géant du logiciel une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT. Cela a aidé à propulser les actions en Asie à la hausse, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS augmentant de 0,16% tandis que le Nikkei japonais .N225 a bondi de plus de 1% pour atteindre un nouveau record. Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a également atteint un record historique, aidé par de solides bénéfices et par les perspectives optimistes de SK Hynix 000660.KS , un fournisseur de Nvidia. Les "Sept Magnifiques", les titans de la technologie Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , doivent publier leurs résultats plus tard mercredi, et l'on s'attend à ce qu'ils fournissent des résultats solides qui justifieraient les valorisations élevées. "Les attentes sont très élevées et la barre de la déception l'est tout autant", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo. "Les investisseurs veulent non seulement des chiffres solides, mais aussi des preuves de la monétisation durable de l'IA et de l'élargissement de la demande au-delà de l'essor initial. C'est à ce moment-là que le marché jugera si ce boom de l'IA est en train de devenir une bulle ou non." Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,06%, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont peu changé. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont baissé de 0,14%. PARIER SUR UNE FED DOVISH Plus tard dans la journée, la décision très attendue de la Fed concernant les taux d'intérêt sera également déterminante pour les investisseurs, une baisse de 25 points de base étant presque entièrement prévue. 0#USDIRPR Parallèlement à la décision sur les taux, les marchés surveilleront si la banque centrale pourrait mettre fin à ses efforts de longue haleine pour réduire son bilan, connus sous le nom de resserrement quantitatif (QT). "La fin du QT, si elle est annoncée, sera interprétée comme un changement dovish, surtout si elle s'accompagne d'allusions au maintien de la stabilité du bilan", a déclaré M. Chanana de Saxo. Le rendement du Trésor à deux ans US2YT=RR s'est maintenu à 3,4904% tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'est maintenu à 3,9814%, alors que les traders attendaient une nouvelle validation de la Fed sur les anticipations du marché pour un assouplissement en décembre également. Les attentes de réduction de la Fed ont à leur tour affaibli le dollar mercredi, l'euro EUR= et la livre sterling GBP= se raffermissant à 1,1652 dollar et 1,3272 dollar, respectivement. Le dollar australien AUD= a augmenté de 0,17% à 0,6598 $, après que les données ont montré que l'inflation domestique a augmenté de la manière la plus importante depuis plus de deux ans au cours du trimestre de septembre. Un bond choquant de l'inflation de base a semblé exclure une réduction des taux d'intérêt à court terme de la part de la Banque de réserve d'Australie. Au Japon, le yen JPY= s'est renforcé de 0,3 % à 151,66 par dollar, après que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a intensifié son avertissement à Tokyo contre le maintien d'un yen trop faible par le biais de coûts d'emprunt bas prolongés. La Banque du Japon (BOJ) annonce sa décision de politique monétaire jeudi, où l'on s'attend à ce que les taux restent stables. 0#JPYIRPR "Nous nous attendons à ce que la BOJ adopte une position modérément hawkish, signalant son intention de normaliser sa politique dans les mois à venir et préparant le terrain pour une éventuelle hausse des taux, probablement en décembre ou potentiellement en janvier", a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial pour les actifs multiples chez Allianz Global Investors. "Le gouverneur (Kazuo) Ueda pourrait opposer une modeste résistance afin d'atténuer l'affaiblissement de la monnaie en l'absence d'une action politique immédiate Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté, mettant fin à trois jours consécutifs de baisse, les investisseurs considérant l'impact des sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes sur l'offre mondiale, ainsi qu'un plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,28% à 64,58 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,18% à 60,26 dollars le baril. O/R La valeur refuge de l'or XAU= s'est échangée juste en deçà de 4.000 dollars l'once, avec un regain d'appétit pour le risque réduisant la demande pour l'actif et après sa récente chute brutale qui a évincé les fonds à effet de levier d'une position très encombrée. GOL/