Les actions américaines reculent, le pétrole se replie alors que Wall Street est confronté à des messages contradictoires sur l'Iran

* Les actions de Wall Street en baisse, les actions mondiales en hausse

* Les prix du pétrole retombent à terre après la hausse de lundi

* Le dollar a peu varié en raison de signaux contradictoires sur le calendrier de Trump pour le Moyen-Orient

(Mise à jour jusqu'à la clôture des marchés américains) par Lawrence Delevingne et Sophie Kiderlin

Les actions de Wall Street ont baissé et les prix du pétrole ont reculé mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait être "bientôt terminée", alors même que les États-Unis et Israël pilonnent l'Iran avec des frappes aériennes intenses .

Les actions américaines ont perdu de la vitesse , abandonnant les premiers gains et dérapant en territoire négatif. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 0,07%, le S&P 500 .SPX a reculé de 0,2% et le Nasdaq Composite

.IXIC a peu varié.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 11% . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 11,16 dollars, soit 11 %, pour s'établir à 87,80 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 s'est établi à 83,45 dollars le baril, en baisse de 11,32 dollars, soit 11,9 %. Les deux indices de référence ont enregistré la plus forte perte en pourcentage en une seule journée depuis mars 2022, après avoir atteint des sommets en quatre ans un jour plus tôt. Les remarques de M. Trump en fin de journée lundi ont insufflé de l'optimisme sur les marchés , mais ont contrasté avec les événements en Iran, où les partisans de la ligne dure se sont ralliés au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et où les gardiens de la révolution ont déclaré que le blocus des exportations de pétrole se poursuivrait jusqu'à ce que les attaques américaines et israéliennes prennent fin.

Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels au Wells Fargo Investment Institute, a écrit dans un courriel que les prix du brut WTI finiraient par revenir entre 65 et 75 dollars le baril, révélant une toile de fond solide pour l'économie et les bénéfices des entreprises.

"Nous continuerons à essayer de regarder au-delà des gros titres à court terme, car nous pensons que le conflit durera des semaines/mois et qu'il ne modifiera pas de manière significative les perspectives d'avenir", a déclaré M. Samana.

UN REBOND MONDIAL?

L'amélioration du sentiment des investisseurs a déclenché un rebond des actions en Europe et en Asie mardi, tandis que les rendements des obligations d'État ont baissé et que les attentes en matière de taux d'intérêt ont de nouveau changé. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a réduit certains gains antérieurs mais a terminé en hausse de 1,65% mardi après avoir baissé pendant trois jours consécutifs. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a augmenté d'environ 3%. Les marchés monétaires ont réduit les chances d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne cette année, après que celle-ci ait été plus que pleinement prise en compte lundi, tandis que l'obligation allemande de référence à 10 ans

DE10YT=R a peu changé à 2,86%.

"Les prix du marché suggèrent des semaines de perturbations, et non des jours ou des mois", ont écrit les analystes du BlackRock Investment Institute. "Le risque d'un choc stagflationniste existe, mais il n'est pas acquis, comme l'indiquent les prix du marché." Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,8 point de base à 4,152%, après avoir baissé plus tôt dans la journée. Les opérateurs ont repoussé les paris sur le calendrier de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale, la première réduction n'étant désormais pas envisagée avant juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Nous sommes toujours à des niveaux inquiétants", ont déclaré les analystes d'ING, faisant référence aux rendements obligataires. "Il faut s'attendre à ce que les rendements nominaux baissent un peu en cas de retournement de tendance. Mais ne vous attendez pas à un rallye structurel spectaculaire des obligations", ont-ils écrit dans une note à l'intention des clients. L'indice du dollar américain =USD s'est accroché à des gains modestes contre les principales devises mardi, l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués restant modéré. L'or XAU= était en hausse d'environ 1,15% à 5 195 $ l'once, tandis que le bitcoin BTC= a ajouté 1,58% pour s'échanger à 70 094 $.