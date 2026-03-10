A Marseille, une doyenne de l'humanité sur les listes électorales?

Mise sous plis des professions de foi des candidats aux élections municipales à Marseille, le 7 mars 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

A Marseille, les listes électorales comptent un nombre étonnamment élevé de "supercentenaires", âgés de plus de 110 ans et même celle qui devrait du même coup être la doyenne de l'humanité, une dame de... 120 ans. Problème: la plupart sont en réalité décédés, parfois depuis de nombreuses années.

Une anomalie relevée par plusieurs candidats aux municipales dans la deuxième ville de France, s'interrogeant sur les risques de fraude. Le candidat du Rassemblement national Franck Allisio a d'ailleurs annoncé mardi avoir effectué un signalement au titre de l'article 40 au procureur de la République.

Il s'étonne notamment que Marseille compte "785 électeurs âgés de 100 ans ou plus (...) ce qui peut interroger au regard des données démographiques habituellement observées".

"Je sais bien que le régime méditerranéen est celui qui prolonge le plus la longévité mais je ne savais pas qu'on avait la doyenne de l'humanité à Marseille", ironise l'élu.

La dame en question est née le 24 décembre 1905 en Italie et figure sur la liste électorale de la mairie du 11-12e arrondissement, selon un document consulté par l'AFP.

Sylvain Souvestre (LR), maire du secteur, a également alerté le préfet sur ce cas et "le nombre très important de personnes décédées et toujours inscrites sur les listes électorales", actes de décès à l'appui.

"Je demande une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales" a réagi sur le réseau social X la candidate du centre et de la droite Martine Vassal, dénonçant la possibilité de "fraudes électorales massives".

De son côté, le candidat LFI Sébastien Delogu a appelé les habitants de cité phocéenne "à venir surveiller les urnes".

Sollicité par l'AFP, l'Insee a éxaminé le cas de trois électrices figurant sur les listes du 11-12e, dont des extraits ont été transmis par la mairie de secteur - nées en 1924 et 1925 et décédées en 2025. Selon l'institut, "dans le Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), le décès de ces personnes a bien été enregistré" et elles "ont bien été radiées des listes électorales dans le Répertoire électoral unique (REU)".

Normalement, le mécanisme en place est rodé : dès qu'un décès survient en France, l'information remonte automatiquement à l'Insee, qui met à jour le REU en moins de 48 heures. Ce dispositif fonctionne sans interruption depuis l'instauration du REU en 2019.

Sur la base de ces trois cas, l'Insee écarte tout dysfonctionnement et renvoie la balle à la commune, pointant son logiciel chargé de récupérer les données du REU pour les restituer sous forme de liste électorale.

Questionnée par l'AFP, la mairie de Marseille a assuré que les trois femmes "sont bien radiées et ne sont pas inscrites sur les listes".

Les trois noms ne figurent effectivement pas sur une copie des listes de la mairie centrale transmise à l'AFP par les services de la ville.

Elle précise par ailleurs que les supercentenaires toujours inscrits sur les listes électorales marseillaises l'étaient déjà en 2020, sous la précédente majorité de droite, alors qu'ils étaient théoriquement âgés de 104 à 115 ans.

Pour y remédier, la Ville envisage pour les prochains scrutins de "radier automatiquement des listes les personnes de plus d'un certain âge", notamment les plus de 110 ans.

L'actuelle doyenne de l'humanité est la Britannique Ethel Caterham, âgée de 116 ans, selon le Groupe de recherche en gérontologie des Etats-Unis (GRG) et la base de données LongeviQuest.