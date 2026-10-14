Les actions américaines reculent alors que la forte inflation freine l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les trois principaux indices boursiers américains clôturent en forte baisse; le Nasdaq enregistre la plus forte chute

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de la santé arrive en tête des hausses

* Le dollar se raffermit; le pétrole brut américain progresse d'environ 1 %; l'or recule de plus de 1 %; le bitcoin recule d'environ 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,19 %

14 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES RECULENT, L'INFLATION ÉLEVÉE REFROIDISSANT L'APPÉTIT POUR LE RISQUE

Wall Street a reculé mercredi, les données d’inflation élevée, les résultats mitigés et la hausse des prix du pétrole ayant refroidi l’appétit pour le risque des investisseurs.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse ce jour-là, le recul de 4,3 % de l’indice des semi-conducteurs .SOX entraînant le Nasdaq .IXIC à la baisse de 1,9 %, soit la plus forte chute journalière de cet indice à forte composante technologique depuis le 23 juillet.

Le principal catalyseur de la séance est survenu avant l’ouverture de la Bourse, sous la forme de l’indice des prix à la consommation publié par le ministère du Travail (CPI), qui a révélé une accélération de l’inflation, les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre en Iran — qui en est désormais à son huitième mois — s’étant transformées en une inflation généralisée et systémique susceptible de provoquer des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les marchés s'attendent généralement à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l'année, et les paris se multiplient sur le fait que le taux cible des fonds fédéraux aura augmenté de 50 points de base d'ici 2027, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont reculé à mesure que l’effet de surprise lié à l’IPC s’est estompé, mais le rendement des bons à 2 ans, qui reflète les anticipations concernant la politique de la Fed, a progressé.

Le WTI CLc1 et le Brent LCOc1 , contrats à échéance la plus proche, ont clôturé en hausse respectivement de 1,0 % et 0,4 %, alors que les Houthis ont attaqué le siège d’Aramco en Arabie saoudite et que l’Iran a déclaré déployer de nouvelles tactiques pour cibler les navires et maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé.

La saison des résultats du troisième trimestre, qui n’en est encore qu’à ses débuts, continue d’afficher des résultats mitigés. Bank of America BAC.N a déçu les attentes en matière de bénéfices, tandis que Morgan Stanley MS.N et BlackRock BLK.N ont dépassé les estimations des analystes.

Parmi les résultats attendus ce jeudi figurent ceux d’US Bancorp USB.N , de Charles Schwab SCHW.N et de JB Hunt

JBHT.O , ce dernier pouvant donner un aperçu de l’impact de la flambée des prix du diesel sur le transport routier et la circulation des marchandises.

Sur le plan économique, un nouvel indicateur d’inflation, l’indice des prix à la production du ministère du Travail, est attendu, tout comme les chiffres des ventes au détail publiés par le ministère du Commerce. L’indice Empire State, l’indice de la Fed de Philadelphie et les demandes d’allocations chômage viennent compléter un agenda bien rempli.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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