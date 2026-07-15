Les actions américaines progressent grâce à un indice des prix à la production inférieur aux attentes et aux bons résultats des banques ; le S&P 500 avoisine ses plus hauts historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent en hausse dans un marché agité; le Nasdaq en tête, avec une progression d'environ 0,6 %

* Le secteur des services de communication arrive en tête des hausses du S&P 500; celui des services aux collectivités est le plus faible

* Le dollar recule; l'or progresse légèrement; le bitcoin s'apprécie; le brut américain « >» progresse de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,55 %

15 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES PROGRESSENT GRÂCE À UNE INFLATION MOINS ÉLEVÉE QUE PRÉVU ET AUX RÉSULTATS DES BANQUES; LE S&P 500 APPROCHE DE NOUVEAUX RECORDS Les actions de Wall Street ont gagné du terrain mercredi, les données d’inflation en baisse et le démarrage en force de la saison des résultats du deuxième trimestre ayant incité les investisseurs à acheter. Le rapport du ministère du Travail sur l’indice des prix à la production (PPI) a révélé, pour la deuxième journée consécutive, des données d’inflation plus modérées que prévu, allégeant ainsi la pression à court terme sur la banque centrale pour qu’elle relève son taux directeur. Parallèlement, une deuxième journée de résultats bancaires solides a donné un élan supplémentaire à un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre.

Cela dit, la séance a finalement été marquée par des fluctuations et s’est déroulée dans une ambiance quelque peu morose. Le S&P 500 a ouvert en hausse, a progressé de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau de la première heure, puis est passé en territoire négatif dans le courant de la journée. Il s’est ensuite raffermi pour terminer en hausse d’environ 0,4 % sur la journée.

Par ailleurs, les secteurs du S&P 500 ont affiché des résultats mitigés: cinq en hausse, cinq en baisse et un inchangé. Le secteur des services de communication .SPLRCL , en hausse de plus de 2,5 %, a mené la danse. Celui des services aux collectivités .SPLRCU , en recul de 1 %, a été le plus faible.

Les valeurs du « Mag 7 » .MAGS.K , les banques régionales

.KRX et les grandes banques .SPXBK , ainsi que le secteur des logiciels et services .SPLRCIS figuraient parmi les plus performants. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX dans leur ensemble ont affiché une performance en retrait, alors même qu’ASML ASML.AS ASML.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge brute pour 2026 et relevé ses objectifs de capacité de production à long terme en matière d’EUV. L’indice SOX a perdu plus de 2 %.

Il convient de noter que le SPXBK et le secteur financier du S&P 500 .SPSY ont tous deux atteint des niveaux de clôture records. Les valeurs de qualité QUAL.P et Apple AAPL.O ont également clôturé à des niveaux records. L’indice S&P 500 a clôturé à 7 572,40 points, soit une baisse de seulement 0,49 % par rapport à son plus haut historique de clôture de 7 609,78 points atteint le 2 juin, et d’environ 0,64 % par rapport à son plus haut intrajournalier de 7 620,90 points enregistré le 2 juin. Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 16 h. (Terence Gabriel) *****

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