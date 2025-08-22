 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 975,01
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions américaines poursuivent leur progression après que Jerome Powell a ouvert la voie à une réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains ont étendu leurs gains vendredi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait évoqué une possible réduction des taux lors de la prochaine réunion de politique de la banque centrale dans ses remarques au symposium de Jackson Hole.

Jerome Powell a fait allusion à une possible réduction des taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale, mais il s'est abstenu de s'engager à réduire les taux d'intérêt dans des remarques qui ont suivi une ligne étroite reconnaissant les risques croissants pour le marché de l'emploi, tout en déclarant que les risques d'une augmentation de l'inflation demeuraient.

À 10:02 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 670,39 points, ou 1,50%, à 45 455,89, le S&P 500 .SPX a gagné 79,25 points, ou 1,24%, à 6 449,42, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 261,21 points, ou 1,24%, à 21 361,52.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 638,60 Pts Index Ex +1,90%
NASDAQ Composite
21 507,44 Pts Index Ex +1,93%
S&P 500
6 471,31 Pts CBOE +1,59%
S&P 500 INDEX
6 471,31 Pts CBOE +1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

