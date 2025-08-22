Les actions américaines poursuivent leur progression après que Jerome Powell a ouvert la voie à une réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains ont étendu leurs gains vendredi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait évoqué une possible réduction des taux lors de la prochaine réunion de politique de la banque centrale dans ses remarques au symposium de Jackson Hole.

Jerome Powell a fait allusion à une possible réduction des taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale, mais il s'est abstenu de s'engager à réduire les taux d'intérêt dans des remarques qui ont suivi une ligne étroite reconnaissant les risques croissants pour le marché de l'emploi, tout en déclarant que les risques d'une augmentation de l'inflation demeuraient.

À 10:02 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 670,39 points, ou 1,50%, à 45 455,89, le S&P 500 .SPX a gagné 79,25 points, ou 1,24%, à 6 449,42, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 261,21 points, ou 1,24%, à 21 361,52.