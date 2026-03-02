Les actions américaines liées aux voyages chutent en raison de l'escalade au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** Les valeurs liées aux voyages chutent alors que l'escalade du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran perturbe les routes aériennes mondiales et ferme les principaux hubs du Moyen-Orient, jetant le trouble sur le secteur

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N en baisse de ~11%, Carnival Corp CCL.N en baisse de ~7%, Royal Caribbean RCL.N en baisse de 3%, Viking Holdings VIK.N en baisse de ~5%

** Les compagnies de croisière ont interrompu leurs itinéraires au Moyen-Orient pour le moment, les navires ajustant leurs itinéraires et leurs opérations en coordination avec les autorités de sécurité pour assurer la sécurité des clients et de l'équipage - Cruise Lines International Association

** NCLH surveille le conflit en Iran et dans l'ensemble de la région, mais ne s'attend pas à un impact, car ses navires n'opèrent pas dans les régions touchées du Moyen-Orient - porte-parole de NCLH

** Cependant, NCLH, qui prévoit un bénéfice mitigé pour 2026 , met en garde contre les incertitudes concernant les coûts du carburant cette année en raison de l'escalade des tensions géopolitiques ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent également alors que l'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols