 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines liées aux voyages chutent en raison de l'escalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 21:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** Les valeurs liées aux voyages chutent alors que l'escalade du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran perturbe les routes aériennes mondiales et ferme les principaux hubs du Moyen-Orient, jetant le trouble sur le secteur

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N en baisse de ~11%, Carnival Corp CCL.N en baisse de ~7%, Royal Caribbean RCL.N en baisse de 3%, Viking Holdings VIK.N en baisse de ~5%

** Les compagnies de croisière ont interrompu leurs itinéraires au Moyen-Orient pour le moment, les navires ajustant leurs itinéraires et leurs opérations en coordination avec les autorités de sécurité pour assurer la sécurité des clients et de l'équipage - Cruise Lines International Association

** NCLH surveille le conflit en Iran et dans l'ensemble de la région, mais ne s'attend pas à un impact, car ses navires n'opèrent pas dans les régions touchées du Moyen-Orient - porte-parole de NCLH

** Cependant, NCLH, qui prévoit un bénéfice mitigé pour 2026 , met en garde contre les incertitudes concernant les coûts du carburant cette année en raison de l'escalade des tensions géopolitiques ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent également alors que l'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
133,7700 USD NASDAQ -0,99%
BOOKING HLDG
4 202,3300 USD NASDAQ -0,87%
CARNIVAL
29,413 USD NYSE -6,80%
NORW CRS LINE
22,165 USD NYSE -10,53%
RYL CARIBBEAN CR
303,050 USD NYSE -2,51%
TRIPADVISOR
10,0650 USD NASDAQ -0,45%
VIKING
73,810 USD NYSE -5,40%
WALT DISNEY
104,070 USD NYSE -1,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée d'une frappe iranienne présumée sur le quartier où se trouve l'ambassade des États-Unis à Koweït City, le 2 mars 2026 ( AFP / - )
    Le très tranquille Koweït aspiré par la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:44 

    Explosions, colonnes de fumée, fonctionnaires renvoyés chez eux, prières de ramadan restreintes: la guerre au Moyen-Orient a débordé jusqu'au Koweït, petit pays du Golfe qui vit depuis quelques jours une agitation qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. ... Lire la suite

  • Des panaches de fumée après des bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth, le 2 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Le Hezbollah entraîne le Liban dans la guerre, ses activités militaires interdites
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:35 

    Le gouvernement libanais a pris lundi la décision sans précédent d'interdire les activités militaires du Hezbollah après l'attaque du mouvement pro-iranien contre Israël qui a entraîné le Liban dans la guerre régionale avec Téhéran. Alors que ses bastions dans ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump arrive sur la base militaire Andrews le 1er mars 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Guerre au Moyen-Orient : les principaux développements
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:35 

    L'Iran promet une "longue guerre", disant avoir visé jusqu'aux bureaux du Premier ministre israélien en réponse aux frappes israélo-américaines. Washington répond être prêt à aller "aussi loin que nécessaire", y compris au sol et "bien au-delà" des quatre ou cinq ... Lire la suite

  • Des panaches de fumée s'élèvent suite aux bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth le 2 mars 2026 ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:17 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave et s'élargit lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Au troisième jour de la guerre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank