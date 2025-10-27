Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

27 octobre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, ajoutant 1,9% grâce à des rapports de bénéfices encourageants et à des données d'inflation en baisse qui renforcent le sentiment .N ** Le Dow .DJI gagne 2,2% et le Nasdaq Composite .IXIC gagne 2,3%. Les trois principaux indices atteignent des records de clôture ** Le SPX tente d'éviter un autre Rocktober

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se situe maintenant autour de 4,00 %, en passe de baisser pour la quatrième semaine consécutive avec une clôture en dessous de 4,009 % US/

** Presque tous les secteurs progressent: La technologie et l'énergie s'envolent, tandis que les services publics et les biens de consommation de base reculent ** Les valeurs technologiques .SPLRCT progressent de 2,7 %. Apple AAPL.O atteint un niveau record , se rapproche d'une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars grâce à la forte demande pour l'iPhone 17 IBM IBM.N en baisse après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée , éclipsant les résultats positifs du 3ème trimestre. Malgré tout, IBM enregistre une progression hebdomadaire de ~9% Intel INTC.O en hausse après que le fabricant de puces ait dépassé les estimations de bénéfices pour le 3ème trimestre, les investissements et les réductions de coûts ayant porté leurs fruits, bien que les analystes disent que son retour est toujours en cours

L'indice des semi-conducteurs .SOX augmente de ~3% ** L'indice de l'énergie .SPNY bondit de 2,4 %. Les entreprises énergétiques suivent la hausse des prix du brut après les nouvelles sanctions américaines contre les fournisseurs russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM O/R Halliburton HAL.N a facilement enregistré la meilleure performance du secteur, en hausse de 19%, la demande soutenue en Amérique du Nord pour ses services pétroliers ayant permis de battre le bénéfice du 3ème trimestre ** Les valeurs industrielles .SPLRCI en hausse de 2,1%. RTX

RTX.N en hausse après l'augmentation des prévisions pour 2025 , la forte demande pour ses moteurs d'avion Pratt & Whitney et ses produits de défense compensant les inquiétudes liées aux tarifs douaniers ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,9%. Les actions d'Amazon.com AMZN.O augmentent malgré une panne majeure de l'unité de cloud AWS , affectant les sites web et les entreprises dans le monde entier General Motors GM.N augmente ses prévisions de bénéfices annuels de base grâce à l'amélioration des perspectives tarifaires, et Ford F.N accélère après avoir battu ses bénéfices grâce aux ventes de camions et de SUV à essence. GM et F ont respectivement progressé de 19 % et 16 % sur la semaine Tesla TSLA.O a d'abord glissé en raison d'un bénéfice inférieur aux attentes malgré des ventes record, mais les actions ont inversé la tendance pour terminer en hausse jeudi ** Communication Services .SPLRCL en hausse de 1%. Warner Bros Discovery WBD.O bondit alors qu'il envisage des options de vente pure et simple Cependant, Netflix NFLX.O chute alors que le litige fiscal brésilien pèse sur les bénéfices , dans un contexte d'inquiétude sur les valorisations ** Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,6%. Mais les mineurs d'or dont Newmont NEM.N chutent sur des prises de bénéfices, des signes d'optimisme commercial. Ceci alors que l'or au comptant XAU= a subi mardi la plus forte baisse journalière en pourcentage depuis 2020, tandis que le SPDR Gold ETF GLD.P a connu la plus forte baisse journalière depuis 2013 ** Les biens de consommation de base .SPLRCS ont baissé de 0,6%. Procter & Gamble PG.N en hausse après avoir dépassé les estimations grâce à la demande soutenue de produits de beauté et de soins capillaires ** Pendant ce temps, Beyond Meat BYND.O , fortement vendu à découvert, entraîne les traders dans une course folle dans la dernière frénésie de "mème-stock" .

