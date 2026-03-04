Les actions américaines et européennes augmentent, le pétrole fait une pause et les crypto-monnaies se redressent

Les actions américaines et européennes ont augmenté mercredi, alors que les prix du pétrole ont repris leur souffle après leur spectaculaire rallye de deux jours et que la montée en flèche des crypto-monnaies a encouragé les investisseurs à prendre des risques tout en surveillant prudemment la guerre au Moyen-Orient . Le dollar a baissé et les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la troisième journée consécutive, alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a pris de l'ampleur après qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, tuant au moins 80 personnes. Par ailleurs, les défenses aériennes de l'Otan ont détruit un missile balistique iranien tiré vers la Turquie . Au début des échanges, certains actifs ont bénéficié d'un soutien après que le New York Times a rapporté que des agents du ministère iranien du renseignement avaient contacté indirectement la CIA le lendemain du début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit. Mardi, l'ambassadeur iranien auprès des Nations unies à Genève a exclu pour l'instant toutes négociations avec les États-Unis. "Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel pour le conflit au Moyen-Orient et dénouent les positions courtes sur les devises les plus exposées à un choc durable des prix des matières premières", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. Les opérateurs boursiers américains ont été encouragés par la baisse des prix du pétrole et la reprise du bitcoin , ainsi que par les gains dans le secteur des semi-conducteurs et les stocks de logiciels récemment malmenés, selon Michael James, négociateur d'actions chez Rosenblatt Securities. "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré James. "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière impressionnante à partir de deux creux de baisse lundi et mardi matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a renforcé la conviction des haussiers", a déclaré James. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a augmenté de 7,64 % pour atteindre 73 245,38 dollars. L'ethereum ETH= a augmenté de 9,23% à 2 150,48 dollars. A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 238,14 points, soit 0,49%, à 48 739,41, le S&P 500 .SPX a augmenté de 52,87 points, soit 0,78%, à 6 869,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 290,79 points, soit 1,29%, à 22 807,48. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,81 point, soit 0,18%, à 1 031,59. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,4%, effaçant une partie des pertes subies mardi. En Asie, l'indice de référence KOSPI de la Corée du Sud a clôturé en baisse de 12%, .KS11 sa troisième baisse quotidienne consécutive. La Corée du Sud dépend fortement du pétrole du Moyen-Orient. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises .TWII ont baissé de 4,3%. En ce qui concerne les devises , le dollar américain s'est éloigné des sommets de plusieurs mois atteints lors de la séance précédente, les investisseurs se défaisant de leurs positions sur les valeurs refuges en raison des espoirs croissants d'un raccourcissement du conflit au Moyen-Orient. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,31% à 98,77. L'euro EUR= a progressé de 0,22% à 1,1638 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,43% à 157,03 tandis que la livre sterling GBP= a limité ses gains et était finalement en hausse de 0,16% à 1,3375 dollar. Les rendements du Trésor américain ont progressé, les investisseurs évaluant la trajectoire probable de la politique monétaire après que la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole. "Si les taux baissent, ce n'est probablement pas une perspective positive pour l'économie en général. S'ils augmentent de manière significative, il est probable que les attentes en matière d'inflation ne soient plus ancrées, compte tenu de ce qui se passe sur le marché des hydrocarbures", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,1 points de base par rapport à la fin de la journée de mardi, pour atteindre 4,098%. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,9 points de base à 4,7322%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,1 points de base pour atteindre 3,551%. La reprise des prix du pétrole s'est arrêtée alors que l'escalade du conflit a paralysé la navigation dans le détroit d'Ormuz, interrompant le transport du pétrole pour la cinquième journée. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,13 %, soit 10 cents, à 74,66 dollars le baril et le Brent LCOc1 est resté inchangé à 81,40 dollars le baril. Les échanges de métaux précieux ont été stimulés par la baisse du dollar et la recherche d'autres valeurs refuges pendant la guerre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,99% à 5 136,91 dollars l'once après avoir chuté de 4,5% mardi. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,65% à 83,39 dollars l'once après avoir chuté lors des deux dernières sessions.