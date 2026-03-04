 Aller au contenu principal
Les actions américaines et européennes augmentent, le pétrole fait une pause et les crypto-monnaies se redressent
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 23:08

Les actions américaines
et européennes ont augmenté mercredi, alors que les prix du
pétrole ont repris leur souffle après leur spectaculaire rallye
de deux jours et que la montée en flèche des crypto-monnaies a
encouragé les investisseurs à prendre des risques tout en
surveillant prudemment la guerre au Moyen-Orient .
Le dollar a baissé et les rendements du Trésor américain ont
augmenté pour la troisième journée consécutive, alors que la
guerre entre les États-Unis et l'Iran  a pris de l'ampleur
après qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre
iranien  au large du Sri Lanka, tuant au moins 80
personnes. Par ailleurs, les défenses aériennes de l'Otan ont
détruit un missile balistique iranien tiré vers la Turquie
.
Au début des échanges, certains actifs ont bénéficié d'un
soutien après que le New York Times a rapporté  que des
agents du ministère iranien du renseignement avaient contacté
indirectement la CIA le lendemain du début des attaques
américaines et israéliennes contre l'Iran, en lui proposant de
discuter des conditions de la fin du conflit. Mardi,
l'ambassadeur iranien auprès des Nations unies à Genève a exclu
 pour l'instant toutes négociations avec les États-Unis.
    "Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel pour
le conflit au Moyen-Orient et dénouent les positions courtes sur
les devises les plus exposées à un choc durable des prix des
matières premières", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef
du marché chez Corpay à Toronto.
    Les opérateurs boursiers américains ont été encouragés par
la baisse des prix du pétrole et la reprise du bitcoin , ainsi
que par les gains dans le secteur des semi-conducteurs et les
stocks de logiciels récemment malmenés, selon Michael James,
négociateur d'actions chez Rosenblatt Securities.
    "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un
marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré James.
    "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière
impressionnante à partir de deux creux de baisse lundi et mardi
matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a
renforcé la conviction des haussiers", a déclaré James.
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a augmenté de 7,64 %
pour atteindre 73 245,38 dollars. L'ethereum  ETH=  a augmenté
de 9,23% à 2 150,48 dollars.
     A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a progressé de 238,14 points, soit 0,49%, à 48 739,41, le
S&P 500  .SPX  a augmenté de 52,87 points, soit 0,78%, à 6
869,50 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 290,79
points, soit 1,29%, à 22 807,48. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 1,81 point, soit 0,18%, à 1 031,59. Plus tôt, l'indice
paneuropéen STOXX 600   .STOXX  a clôturé en hausse de
1,4%, effaçant une partie des pertes subies mardi. 
En Asie, l'indice de référence KOSPI de la Corée du Sud  a
clôturé en baisse de 12%,  .KS11  sa troisième baisse
quotidienne consécutive. La Corée du Sud dépend fortement du
pétrole du Moyen-Orient. Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de
3,6% et les actions taïwanaises  .TWII  ont baissé de 4,3%.
En ce qui concerne les devises , le dollar américain s'est
éloigné des sommets de plusieurs mois atteints lors de la séance
précédente, les investisseurs se défaisant de leurs positions
sur les valeurs refuges en raison des espoirs croissants d'un
raccourcissement du conflit au Moyen-Orient.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,31% à 98,77. L'euro  EUR=  a progressé de 0,22% à
1,1638 dollar. Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est
affaibli de 0,43% à 157,03 tandis que la livre sterling  GBP=  a
limité ses gains et était finalement en hausse de 0,16% à 1,3375
dollar.
  
      Les rendements du Trésor américain  ont progressé,
les investisseurs évaluant la trajectoire probable de la
politique monétaire après que la guerre en Iran a fait grimper
les prix du pétrole.
    "Si les taux baissent, ce n'est probablement pas une
perspective positive pour l'économie en général. S'ils
augmentent de manière significative, il est probable que les
attentes en matière d'inflation ne soient plus ancrées, compte
tenu de ce qui se passe sur le marché des hydrocarbures", a
déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements
chez U.S. Bank Wealth Management.
  
     Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 4,1 points de base par rapport à
la fin de la journée de mardi, pour atteindre 4,098%. Le
rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 2,9
points de base à 4,7322%.
  
     Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,1 points de base pour
atteindre 3,551%.
  
     La reprise  des prix du pétrole  s'est arrêtée
alors que l'escalade du conflit a paralysé la navigation dans le
détroit d'Ormuz, interrompant le transport du pétrole pour la
cinquième journée.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
0,13 %, soit 10 cents, à 74,66 dollars le baril et le Brent
 LCOc1  est resté inchangé à 81,40 dollars le baril.
Les échanges de métaux précieux  ont été stimulés par la
baisse du dollar et la recherche d'autres valeurs refuges
pendant la guerre.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,99% à 5 136,91
dollars l'once après avoir chuté de 4,5% mardi. L'argent au
comptant  XAG=  a augmenté de 1,65% à 83,39 dollars l'once après
avoir chuté lors des deux dernières sessions.

Valeurs associées

Argent
83,57 USD Six - Forex 1 -0,51%
BTC/USD
72 494,5244 USD CryptoCompare -0,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 739,41 Pts Index Ex -0,34%
EUR/USD SPOT
1,1635 USD Six - Forex 1 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3370 Six - Forex 1 -0,03%
IBEX 35
17 491,2000 Pts Sibe +2,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 807,48 Pts Index Ex +1,29%
Nikkei 225
54 245,54 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
5 156,08 USD Six - Forex 1 +0,30%
Pétrole Brent
82,48 USD Ice Europ +0,63%
Pétrole WTI
76,09 USD Ice Europ +1,52%
S&P 500 INDEX
6 869,50 Pts CBOE +0,78%
STOXX Europe 600
612,71 Pts DJ STOXX +1,37%
TAIEX
32 828,88 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,107 Rates -0,02%
USA BENCHMARK 2A
3,568 Rates -0,02%
USD/JPY SPOT
157,0445 Six - Forex 1 +0,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

