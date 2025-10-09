 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 056,63
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Whirlpool, IREN, Cidara
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture modérée jeudi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'ait pas donné de nouveaux signaux politiques, laissant les investisseurs s'appuyer sur des données plus anciennes pour façonner le sentiment. .N

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Les actions augmentent sur les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3VQ0QO

** MP Materials Corp MP.N :

** NioCorp Developments Ltd NB.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N : ** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Les mineurs de terres rares augmentent après que la Chine ait resserré les contrôles à l'exportation nL6N3VQ0FZ

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Les actions de Freshpet baissent après que Jefferies les ait rétrogradées à 'conserver' nL6N3VQ0GW

** Akero Therapeutics Inc AKRO.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de Novo jusqu'à 5,2 milliards de dollars nL3N3VQ0OX

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Bien positionné pour le boom de l'IA, dit Baird en initiant une couverture nL6N3VQ0HX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines progressent grâce aux prévisions de bénéfices optimistes de Delta

nL3N3VQ0RB

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'acquisition "coûteuse" d'Akero Therapeutics nL5N3VQ0RD

** Bluejay Diagnostics Inc BJDX.O :

BUZZ - L'action double après avoir élargi son partenariat pour un test de dépistage de la septicémie nL3N3VQ0RO

** Albemarle Corp <ALB.N >:

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé son objectif de cours et en raison des contrôles à l'exportation de la Chine

nL6N3VQ0IZ

** Trex Company Inc TREX.N :

BUZZ - D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de Trex et signale une faible demande pour les terrasses nL3N3VQ0S6

** Telomir Pharmaceuticals Inc TELO.O :

BUZZ - Les données prometteuses sur le traitement du cancer du sein font grimper le cours nL3N3VQ0T5

** Hycroft Mining Holding Corp HYMC.O :

BUZZ - L'action glisse en raison d'une vente d'actions prévue de 100 millions de dollars nL6N3VQ0KH

** Ryanair Holdings PLC RYAAY.O :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de Ryanair en raison de meilleures prévisions de performance nL3N3VQ0SS

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - L'action chute après la fixation du prix d'une offre d'actions de 300 millions de dollars nL6N3VQ0L7

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - L'action monte après que Citi ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL3N3VQ0QV

** Helen of Troy Ltd HELE.O :

BUZZ - L'action baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3VQ0LK

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - L'action remonte après que Stifel ait initié une couverture avec la note 'conserver' nL3N3VQ0WU

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève l'objectif de cours du fabricant de taxis aériens Joby Aviation nL3N3VQ0WJ

** Tesla Inc <TSLA.O >:

BUZZ - L'action chute alors que les États-Unis ouvrent une enquête sur 2,9 millions de véhicules pour des infractions au code de la route liées à son système de conduite autonome (FSD)

nL3N3VQ0XF

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action monte après avoir fixé le prix d'une offre de dette convertible de 875 millions de dollars nL6N3VQ0LS

** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :

BUZZ - L'action monte après que la FDA américaine ait accordé la désignation de percée à un médicament de prévention de la grippe nL3N3VQ0WV

Véhicules électriques

Valeurs associées

AKERO THERAPE RG-AI
54,0850 USD NASDAQ +16,34%
ALBEMARLE
98,910 USD NYSE +7,89%
AMERICAN AIRLINE
12,0950 USD NASDAQ +2,41%
APOGEE THERAP
49,9549 USD NASDAQ +5,75%
BLUEJAY DIAGN
3,6100 USD NASDAQ +93,05%
CIDARA THERAPEUT
105,3900 USD NASDAQ +6,98%
CRML
14,1220 USD NASDAQ +19,78%
DELTA AIR LINES
60,500 USD NYSE +5,88%
FRESHPET
48,9900 USD NASDAQ -1,05%
HELEN OF TROY
21,8400 USD NASDAQ -20,90%
HYCR MNG HLDG RG-A
7,1069 USD NASDAQ -0,74%
IREN LTD
63,6550 USD NASDAQ +5,93%
JAI
17,185 USD NYSE -1,07%
JETBLUE AIRWAYS
4,7900 USD NASDAQ +1,05%
LITHIUM
8,195 USD NYSE +4,13%
MP MATERIALS RG-A
74,090 USD NYSE +4,94%
NIOCORP DEVEL
9,9190 USD NASDAQ +13,10%
NORDISK SP ADR-B
59,075 USD NYSE -0,91%
ORACLE
294,825 USD NYSE +2,12%
RYANAIR SP ADR
61,0207 USD NASDAQ -1,52%
SOUTHWEST AIRLIN
33,140 USD NYSE +2,08%
TELOMIR PHARMA
1,9650 USD NASDAQ +19,09%
TESLA
431,0530 USD NASDAQ -1,74%
TRACTOR SUPPLY
55,2500 USD NASDAQ +2,47%
TREX
52,355 USD NYSE -2,27%
UNITED AIRLINES
101,8250 USD NASDAQ +3,81%
WHIRLPOOL
75,404 USD NYSE -2,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en recul, le regard tourné vers les résultats
    information fournie par AFP 09.10.2025 16:20 

    La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Taux directeurs : la BCE n'a pas la pression pour continuer la baisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.10.2025 16:17 

    Si la situation économique reste stable en zone euro, la BCE "devrait maintenir ses taux inchangés pour les deux prochaines années", selon des analystes. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est "suffisamment robuste", a estimé la Banque centrale européenne, ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Powell n'a donné aucun indice sur les taux
    information fournie par Reuters 09.10.2025 16:07 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des

  • Des drapeaux de l'Union européenne se reflètent dans une fenêtre au siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
    BCE: Le niveau des taux est approprié pour faire face à des chocs - "minutes"
    information fournie par Reuters 09.10.2025 15:58 

    Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés, montre jeudi le compte rendu de leur réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank