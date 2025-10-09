information fournie par Reuters • 09/10/2025 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Whirlpool, IREN, Cidara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture modérée jeudi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'ait pas donné de nouveaux signaux politiques, laissant les investisseurs s'appuyer sur des données plus anciennes pour façonner le sentiment. .N

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Les actions augmentent sur les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3VQ0QO

** MP Materials Corp MP.N :

** NioCorp Developments Ltd NB.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N : ** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Les mineurs de terres rares augmentent après que la Chine ait resserré les contrôles à l'exportation nL6N3VQ0FZ

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Les actions de Freshpet baissent après que Jefferies les ait rétrogradées à 'conserver' nL6N3VQ0GW

** Akero Therapeutics Inc AKRO.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de Novo jusqu'à 5,2 milliards de dollars nL3N3VQ0OX

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Bien positionné pour le boom de l'IA, dit Baird en initiant une couverture nL6N3VQ0HX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines progressent grâce aux prévisions de bénéfices optimistes de Delta

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'acquisition "coûteuse" d'Akero Therapeutics nL5N3VQ0RD

** Bluejay Diagnostics Inc BJDX.O :

BUZZ - L'action double après avoir élargi son partenariat pour un test de dépistage de la septicémie nL3N3VQ0RO

** Albemarle Corp <ALB.N >:

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé son objectif de cours et en raison des contrôles à l'exportation de la Chine

** Trex Company Inc TREX.N :

BUZZ - D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de Trex et signale une faible demande pour les terrasses nL3N3VQ0S6

** Telomir Pharmaceuticals Inc TELO.O :

BUZZ - Les données prometteuses sur le traitement du cancer du sein font grimper le cours nL3N3VQ0T5

** Hycroft Mining Holding Corp HYMC.O :

BUZZ - L'action glisse en raison d'une vente d'actions prévue de 100 millions de dollars nL6N3VQ0KH

** Ryanair Holdings PLC RYAAY.O :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de Ryanair en raison de meilleures prévisions de performance nL3N3VQ0SS

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - L'action chute après la fixation du prix d'une offre d'actions de 300 millions de dollars nL6N3VQ0L7

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - L'action monte après que Citi ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL3N3VQ0QV

** Helen of Troy Ltd HELE.O :

BUZZ - L'action baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3VQ0LK

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - L'action remonte après que Stifel ait initié une couverture avec la note 'conserver' nL3N3VQ0WU

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève l'objectif de cours du fabricant de taxis aériens Joby Aviation nL3N3VQ0WJ

** Tesla Inc <TSLA.O >:

BUZZ - L'action chute alors que les États-Unis ouvrent une enquête sur 2,9 millions de véhicules pour des infractions au code de la route liées à son système de conduite autonome (FSD)

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action monte après avoir fixé le prix d'une offre de dette convertible de 875 millions de dollars nL6N3VQ0LS

** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :

BUZZ - L'action monte après que la FDA américaine ait accordé la désignation de percée à un médicament de prévention de la grippe nL3N3VQ0WV