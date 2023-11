LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vivid Seats, DocGo, Waters Corp

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 7 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi après un début de séance agité, la baisse des rendements du Trésor américain ayant soutenu les grandes capitalisations boursières, tandis que les investisseurs attendaient d'autres commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,19% à 34 159,2. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,38% à 4 382,42 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,04% à 13 659,789. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Gen Digital GEN.O , en hausse de 9,6% ** Expedia Group EXPE.O , en hausse de 8% ** Match Group MTCH.O , en hausse de 5,6% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Air Products and Chemicals APD.N , en baisse de 12,4% ** Emerson Electric EMR.N , en baisse de 7,5% ** Constellation Energy CEG.O , en baisse de 4,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Fathom Digital Manufacturing FATH.N , +36,1% ** Unisys UIS.N , +20,2% ** Alteryx AYX.N , +17,3% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Northann Corp NCL.N , en baisse de 68,7% ** Core Molding CMT.N , en baisse de 27,6% ** Olo Inc OLO.N , en baisse de 25,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** PaxMedica PXMD.O , en hausse de 82% ** Jaguar Global Growth JGGC.O , en hausse de 64,5% ** TransMedics TMDX.O , en hausse de 50,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Ventyx Biosciences VTYX.O , en baisse de 81,3% ** Worldwide Webb Acquisition WWACU.O , en baisse de 61,1% ** Alto Ingredients ALTO.O , en baisse de 59,3% ** Exxon Mobil Corp XOM.N : en baisse de 1,3% ** Chevron Corp CVX.N : en baisse de 2,0% * Occidental Petroleum Corp OXX.N : en hausse de 1,3% * Occidental Petroleum Corp OXX.N : en baisse de 2,0% ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : moins 2,1% ** Callon Petroleum Co CPE.N : -3,7% BUZZ - Les compagnies pétrolières reculent suite à la baisse des prix du brut nL4N3C834S ** Celsius Holdings Inc CELH.O : en baisse de 4,1% BUZZ - En hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3ème trimestre nL4N3C8354 ** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O : +11% BUZZ - Les investisseurs fondent des espoirs sur le traitement des maladies du sang nL4N3C837Y *newmont Corp NEM.N : baisse de 2,9% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 3,4% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 3,6% * Gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 3,5% ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 3,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que la force du dollar atténue l'attrait du lingot comme valeur refuge nL4N3C8396 ** Kinder Morgan Inc KMI.N : en baisse de 0,5% BUZZ - Les synergies de coûts sont modestes dans le cadre de l'accord de NextEra avec STX Midstream nL4N3C83BX ** Aura Biosciences Inc AURA.O : baisse de 36,4% BUZZ - Glisse sur la fixation du prix de l'offre d'actions nL1N3C812B ** Uber Technologies UBER.N : +2,3% BUZZ - Hausse suite à une forte prévision de bénéfice de base pour le 4ème trimestre nL4N3C83FT ** Olaplex Holdings Inc OLPX.O : plus 21.4% BUZZ - Augmentation des résultats du 3ème trimestre nL4N3C840Q ** Planet Fitness Inc PLNT.N : + 12,3 % BUZZ - S'envole grâce à des prévisions de résultats optimistes pour 2023 nL4N3C8454 ** Alpine Immune Sciences Inc ALPN.O : baisse de 12,1% BUZZ - baisse suite à l'offre d'actions de 150 millions de dollars nL1N3C8173 ** GlobalFoundries Inc GFS.O : hausse de 6,1% BUZZ - Gains sur les résultats positifs du 3ème trimestre nL4N3C83NG ** Coterra Energy Inc CTRA.N : +0,5% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre nL4N3C839S ** Welltower Inc WELL.N : baisse de 2,3% BUZZ - baisse suite à l'annonce d'une offre d'actions de 1,5 milliards de dollars nL1N3C819V ** Air Products and Chemicals Inc APD.N : baisse de 12,4% BUZZ - Baisse suite à un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL4N3C83QP ** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : baisse de 81,3% BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique suite à l'arrêt des essais pour un médicament contre le psoriasis nL4N3C8441 ** Coherus Biosciences Inc CHRS.O : baisse de 29,9% BUZZ - baisse des prévisions de ventes pour 2023 nL4N3C83I9 ** Emerson Electric Co EMR.N : baisse de 7,5% BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices en baisse pour le premier trimestre et des résultats en baisse pour le quatrième trimestre nL4N3C83OC ** Datadog Inc DDOG.O : +29,4% ** Mongodb Inc MDB.O : +12,6% ** Snowflake Inc SNOW.N : +10,6% BUZZ - Datadog: hausse des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 3ème trimestre nL4N3C83WT ** Triumph Group Inc TGI.N : +12,3% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 4ème trimestre en baisse.3% BUZZ - Hausse des prévisions de ventes pour 2024 nL4N3C840V ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : hausse de 14,5% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2023, des ventes de produits de santé pour animaux au T3 nL4N3C83ZZ ** EHang Holdings Ltd EH.O : baisse de 14,2% BUZZ - Baisse après que Hindenburg Research ait révélé une position courte nL4N3C843B ** Peloton Interactive Inc PTON.O : baisse de 4,9 BUZZ - La Deutsche Bank déclasse le titre et réduit les prévisions de cours nL1N3C81M5 ** Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : baisse de 4,1% BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3C844R *eOG Resources Inc EOG.N : baisse de 3,1% * Diamondback Energy Inc FANG.N : baisse de 3,1% ** Diamondback Energy Inc FANG.O : baisse de 0,5% ** EQT Corp EQT.N : baisse de 3,4 ** Schlumberger NV SLB.N : baisse de 4,3% BUZZ - Le secteur américain de l'énergie décline suite à la baisse des prix du brut nL4N3C845G ** Melco Resorts & Entertainment Ltd MLCO.O : baisse de 11,2 BUZZ - Le secteur de l'énergie décline suite à la baisse des prix du pétrole nL4N3C848O ** PPL Corp PPL.N : +2,9% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain recule suite à la baisse des prix du pétrole BUZZ - Hausse après l'approbation de la mise hors service de 600 MW de charbon nL4N3C840K ** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : + 13,5 BUZZ - Hausse après l'augmentation des prévisions pour l'année fiscale, nouveau programme d'amaigrissement nL4N3C84B0 ** Vivid Seats Inc SEAT.O : +10,2% BUZZ - Le titre grimpe après un rapport trimestriel solide et l'acquisition de Vegas.com nL1N3C81W2 ** Home Depot Inc HD.N : baisse de 0,1 BUZZ - Les données techniques semblent en désaccord avec les attentes des courtiers nL1N3C71T9 ** Crescent Point Energy Corp CPG.N : - 9,1 BUZZ - Chute sur l'accord Hammerhead nL4N3C84E9 ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 1,1% ** Cheniere Energy Inc LNG.N : hausse de 0,1% ** United States Natural Gas Fund LP UNG.N : baisse de 4% BUZZ - Les entreprises de gaz naturel chutent à cause d'une production record et de prévisions météorologiques clémentes nL4N3C84E6 ** DocGo Inc DCGO.O : + 8,7 BUZZ - La société augmente ses prévisions après avoir battu son chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3C84E2 ** KKR & Co Inc KKR.N : +5,2% BUZZ - La baisse des bénéfices au 3ème trimestre est moins importante que prévu nL4N3C84H8 ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : +1,1% BUZZ - La société grimpe avant la publication de son rapport trimestriel nL4N3C84GQ ** Solo Brands Inc DTC.N : +15,2% BUZZ - La société s'envole après la publication de ses résultats pour le 3ème trimestre nL4N3C84JB ** Gilead Sciences Inc GILD.O : baisse de 0.7% BUZZ - baisse avant le rapport trimestriel nL1N3C8233 ** Sonos Inc SONO.O : baisse de 4,9 BUZZ - La société BofA rétrograde le titre de "Achat" à "Neutre" nL1N3C8266 ** Gen Digital Inc GEN.O : + 9,6 BUZZ - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a été battu nL4N3C84LH ** Sage Therapeutics Inc SAGE.O : baisse de 5,9 BUZZ - Chute après des résultats trimestriels en baisse, prix d'un médicament contre la dépression nL4N3C84LI ** Perrigo Company PLC PRGO.N : + 5 BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels en hausse nL4N3C84LJ ** Waters Corp WAT.N : +2,7% BUZZ - Gains sur les bénéfices du 3ème trimestre nL4N3C84NL ** eBay Inc EBAY.O : + 0.7 BUZZ - Gains avant la publication des résultats après la cloche nL1N3C829Z ** Bluebird bio Inc BLUE.O : + 5,8% BUZZ - Hausse sur les attentes de la demande si la thérapie pour la drépanocytose est approuvée nL4N3C84NS Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de communication 0,96 Consommation .SPLRCD en hausse de discrétionnaire 1,07 Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,31 Energie .SPNY en baisse de 2,04 Finance .SPSY en baisse de 0,26 Santé .SPXHC en hausse de 0,12% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,31 Technologies de .SPLRCT en hausse de l'information 1,29 Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,98 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,78 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,55%