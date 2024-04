LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-VirTra, GE Vernova, Blackstone

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 2 avril - Les indices boursiers américains ont chuté mardi, tirés vers le bas par les grandes capitalisations et les assureurs santé, les investisseurs s'inquiétant de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt moins importante que prévu de la part de la Réserve fédérale dans le sillage de données économiques solides. .N A 12:04 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,24% à 39 076,34. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,04% à 5 189,36 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,34% à 16 176,565. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** GE Vernova GEV.N , en hausse de 2,5% ** Phillips 66 PSX.N , en hausse de 2% ** General Aerospace GE.N , en hausse de 1,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Humana HUM.N , en baisse de 14,4% ** CVS Health CVS.N , en baisse de 9,5% ** UnitedHealth Group UNH.N , en baisse de 7,7% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Ashford AINC.N , + 65,8% ** Stereotaxis STXS.N , + 18,4% ** Indonesia Energy Corp INDO.N , + 18,2% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Logistic Properties of the Americas LPA.N , en baisse de 28,8% ** PVH Corp PVH.N , en baisse de 22,9% ** GCTSemiconductorOrd GCTS.N , en baisse de 18,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** VivoPower International VVPR.O , + 292,4 % ** XTIAerospace XTIA.O , + 99,3 % ** VirTra VTSI.O , + 41,2 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Acorda Therapeutics ACOR.O , en baisse de 75,6 % ** Verve Therapeutics VERV.O , en baisse de 35,4 % ** Binah Capital Group BCG.O , en baisse de 30,8 % ** PVH Corp PVH.N : baisse de 22,9% BUZZ - PVH Corp, société mère de Calvin Klein, chute après de faibles prévisions nL3N3GB2ZE ** Biomea Fusion Inc BMEA.O : baisse de 11,4% BUZZ - baisse après que JP Morgan ait rétrogradé la note à 'neutre' et réduit les prévisions nL3N3GB2UA ** Canoo Inc GOEV.O : baisse de 26,8% BUZZ - baisse suite à de faibles prévisions de revenus annuels, doute sur la continuité de l'exploitation nL3N3GA3R4 ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 3,7% ** Riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 6,9 ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : baisse de 8,8 ** CleanSpark Inc CLSK.O : moins 9,6% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent suite à la chute du bitcoin nL3N3GB22D ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : moins 7,7% ** Humana Inc HUM.N : baisse de 14,4 ** CVS Health Corp CVS.N : baisse de 9,5 ** Centene Corp CNC.N : baisse de 6,6% BUZZ - Les assureurs santé américains chutent après la déception des taux de Medicare nL3N3GB314 *sundial Growers Inc SNDL.O : hausse de 6,1% * Tilray Brands Inc SNDL.O : baisse de 6,6% *tilray Brands Inc TLRY.O : hausse de 2,9% * Aurora Cannabis Inc *aurora Cannabis Inc ACB.O : hausse de 23,2%* Canopy Growth Corp ** Canopy Growth Corp CGC.O : + 15,8% BUZZ - Les entreprises du secteur de la marijuana sont en hausse après que la Cour suprême de Floride ait autorisé le vote sur la légalisation de la marijuana à des fins récréatives nL3N3GB27F ** Acorda Therapeutics Inc ACOR.O : en baisse de 75,6% BUZZ - Plongée après le dépôt de bilan au titre du chapitre 11 nL3N3GB26T *newmont Corp NEM.N : hausse de 0,3% * Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 0,3% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : + 0,5% *gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 0,8%* Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : + 3,6% BUZZ - Les minières aurifères en hausse, les fonds qui suivent le mouvement poussent l'or à un niveau record nL3N3GB291 ** Gritstone bio Inc GRTS.O : baisse de 48,3 % BUZZ - L'offre d'actions et de bons de souscription plonge nL2N3GB0TW ** D.R. Horton Inc DHI.N : baisse de 3,7 ** Lennar Corp LEN.N : baisse de 3,5% BUZZ - Les constructeurs de maisons américains chutent, Wedbush les déclasse en citant la baisse des marges brutes nL3N3GB2H1 ** Verve Therapeutics Inc VERV.O : baisse de 35,4% BUZZ - Chute après avoir interrompu le recrutement d'une étude sur une thérapie d'édition de gènes nL3N3GB32O ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : baisse de 2,1% BUZZ - La faiblesse du bitcoin l'a fait chuter nL3N3GB2HB ** Roivant Sciences Ltd ROIV.O : en hausse de 5,8% BUZZ - La société monte en puissance après le succès d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament anti-inflammatoire nL3N3GB2LR ** ChampionX Corp CHX.O : + 8,6 % BUZZ - Hausse après l'accord de 8 milliards de dollars sur l'ensemble des actions du géant pétrolier SLB nL3N3GB2L8 ** Kidpik Corp PIK.O : + 15,6 % BUZZ - Hausse suite à l'accord de fusion avec Nina Footwear nL3N3GB2HW ** Veeva Systems Inc VEEV.N : baisse de 5,7% BUZZ - chute après le départ soudain du directeur financier nL2N3GB10Y ** Paychex Inc PAYX.O : baisse de 1,5% BUZZ - Chute après une erreur de chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL3N3GB2UV ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : baisse de 4,6% BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de production du 1er trimestre nL3N3GA2PK ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 5,3% BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de production pour le premier trimestre nL3N3GB274 ** VirTra Inc VTSI.O : en hausse de 41,2% BUZZ - bondit suite aux résultats positifs du 4ème trimestre nL3N3GB2YM ** GE Vernova Inc GEV.N : +2,5% BUZZ - Hausse après les débuts de la spin-off de General Electric nL3N3GB32R ** Blackstone Inc BX.N : baisse de 4,1% BUZZ - Baisse après que UBS ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit les prévisions nL3N3GB334 ** Phillips 66 PSX.N : hausse de 2,0% ** Valero Energy Corp VLO.N : hausse de 0,9% ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : hausse de 1,0 ** Pioneer Natural Resources Co PXD.N : +1,0% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse alors que la pression sur l'offre mondiale de pétrole augmente nL3N3GB34Y Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,70% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,61 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,65 Energie .SPNY en hausse de 0,39 Finance .SPSY en baisse de 0,48 Santé .SPXHC en baisse de 1,99 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,43 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,35 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,76 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,20 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,21