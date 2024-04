LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Viking, Alphabet, Dover

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 25 avril - Les actions américaines ont fortement baissé jeudi, tirées vers le bas par les valeurs de croissance après les résultats trimestriels décevants de Meta Platforms, tandis que les signes d'une inflation persistante ont atténué les espoirs d'une réduction prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. .N A 11:32 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,58% à 37,851.82. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,26% à 5 007,67 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,72% à 15 443,125. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Newmont Corp NEM.N , en hausse de 10,5% ** Carrier Global Corp CARR.N , en hausse de 7,2% ** Tyler Technologies TYL.N , en hausse de 6,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Meta Platforms META.O , en baisse de 12,7% ** Textron Inc TXT.N , en baisse de 11,4% ** International Business Machines Corp IBM.N , en baisse de 9% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Newmont Corp NEM.N , en hausse de 10,5% ** Kuke Music Holding KUKE.N , en hausse de 10,5% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Orion Group Holdings ORN.N , en baisse de 17,8% ** Ethan Allen Interiors ETD.N , en baisse de 14,8% ** Live Oak Bancshares LOB.N , en baisse de 14,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** YY Group Holding YYGH.O , + 54 % ** Processa Pharmaceuticals PCSA.O , + 42 % ** MoneyHero Limited MNY.O , + 34,4 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** ATN International ATNI.O , en baisse de 34,9 % ** Brand Engagement Network BNAI.O , en baisse de 29,2 % ** Dow Inc DOW.N : en baisse de 1,4 % BUZZ - Le bénéfice par action du premier trimestre a chuté de 22 % par rapport à l'année précédente nL2N3GX298 ** Meta Platforms Inc META.O : baisse de 12,7 ** Microsoft Corp MSFT.O : baisse de 4,2 ** Amazon.com Inc AMZN.O : en baisse de 3,1% BUZZ - Les mégacaps baissent suite à des prévisions de coûts plus élevées nL3N3GY2FT ** Antero Resources Corp AR.N : hausse de 3,4% BUZZ - Les prévisions de production pour 2024 augmentent nL3N3GY2JY ** Merck & Co Inc MRK.N : +1,8% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices et de revenus pour 2024 nL3N3GY2IW ** HashiCorp Inc HCP.O : +4,8% BUZZ - Hausse après l'accord de rachat d'IBM pour 6,4 milliards de dollars nL3N3GY2KJ ** Southwest Airlines Co LUV.N : baisse de 8,5% BUZZ - La prévision de livraison d'avions Boeing a été revue à la baisse pour la troisième fois nL3N3GY2YM ** Royal Caribbean Group Inc RCL.N : +2,1% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels nL3N3GY2YY ** Teradyne Inc TER.O : +6,6% BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes nL3N3GY34H ** Caterpillar CAT.N : en baisse de 6,8% BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes négatives pour le deuxième trimestre nL3N3GY400 ** Bristol Myers Squibb Co BMY.N : baisse de 8,3% BUZZ - atteint son plus bas niveau depuis quatre ans après une perte nL3N3GY4D4 ** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : +4,0% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 8 mois suite à la publication de résultats supérieurs à ceux du premier trimestre nL3N3GY475 ** ServiceNow Inc NOW.N : baisse de 5,8% BUZZ - baisse après que l'entreprise ait vu ses revenus d'abonnement au T2 inférieurs aux estimations nL3N3GY35K ** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : en hausse de 3,6% BUZZ - Un nouveau sommet pour les courtiers qui se félicitent d'une forte croissance des ventes nL3N3GY45L ** TAL Education Group TAL.N : + 7,3% ** Gaotu Techedu Inc GOTU.N : hausse de 2,9 ** New Oriental Education & Technology Group Inc EDU.N : en hausse de 4,4% BUZZ - Les ADRs augmentent après une amélioration au 4ème trimestre, un rachat d'actions; les pairs augmentent nL3N3GY3EN ** Newmont Corp NEM.N : +10,5% BUZZ - Hausse des ADR après la publication des résultats du 1er trimestre nL3N3GY3A2 ** International Paper Co IP.N : -1,2% BUZZ - Baisse après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL3N3GY3N1 ** Union Pacific Corp UNP.N : hausse de 4,0% BUZZ - Hausse des bénéfices au 1er trimestre nL3N3GY3O9 ** TransUnion TRU.N : +9,0% BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL2N3GY1OO ** Textron Inc TXT.N : baisse de 11,4% BUZZ - Les actions chutent suite à la publication d'un rapport sur les résultats du premier trimestre et des suppressions d'emplois nL3N3GY3WG ** MarineMax Inc HZO.N : baisse de 12,6% BUZZ - baisse suite à une deuxième révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL3N3GY3XA ** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O : baisse de 18,8% BUZZ - chute à un niveau record suite à une perte plus importante que prévu au premier trimestre nL3N3GY45O ** Viking Therapeutics Inc VKTX.O : +4,2% BUZZ - Hausse suite à une perte trimestrielle plus faible que prévu nL3N3GY492 ** W.W. Grainger Inc GWW.N : baisse de 2,6% BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel par rapport aux estimations nL3N3GY4C5 ** RPC Inc RES.N : baisse de 8,6% BUZZ - Les actions chutent après que les résultats du premier trimestre aient déçu nL3N3GY4D5 ** AZZ Inc AZZ.N : moins 9,3% BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions prévue nL2N3GY253 ** West Pharmaceutical Services Inc WST.N : -3,9% BUZZ - Chute après une baisse du chiffre d'affaires au 1er trimestre nL3N3GY4EN ** Nvidia Corp NVDA.O : hausse de 1,9 ** Broadcom Inc AVGO.O : hausse de 2,5 *marvell Technology Inc MRVL.O : hausse de 1,9% * Lam Research Corp ** Lam Research Corp LRCX.O : +1,6% BUZZ - Les valeurs des puces surperforment les marchés plus larges sur les signes d'un fort investissement dans l'intelligence artificielle nL3N3GY4F5 ** Nasdaq Inc NDAQ.O : en baisse de 3,3% BUZZ - Baisse des bénéfices au 1er trimestre nL3N3GY4IZ ** BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : baisse de 10,8% BUZZ - Chute après une perte de revenus au 1er trimestre nL3N3GY4LR ** Alphabet Inc GOOGL.O : baisse de 2,3% BUZZ - Chute avant les résultats du premier trimestre nL3N3GY4M9 ** First Citizens BancShares Inc FCNCA.O : + 6,3 % BUZZ - Rebondit après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre nL3N3GY4N5 ** Dover Corp DOV.N : +4,5% BUZZ - Remontée après la publication des résultats du 1er trimestre nL3N3GY4NR ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : baisse de 2,2% BUZZ - baisse après que le médicament vedette ait manqué les estimations de revenus nL3N3GY4O9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 4,95 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,36 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,43 Energie .SPNY en baisse de 0,17 Finance .SPSY en baisse de 0,89 Santé .SPXHC en baisse de 0,87 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,54 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,14% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,02 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,91 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,08%