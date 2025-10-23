LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ventyx Biosciences, Dow, Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont marqué une pause jeudi, alors que les mises à jour trimestrielles médiocres de Tesla et d'IBM ont pesé sur le sentiment, tandis que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

** IONQ Inc IONQ.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Les titres de l'informatique quantique bondissent sur le rapport que les Etats-Unis pourraient acheter des parts

nL4N3W40KH

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; l'action progresse

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel surprise

nL4N3W40NH

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** APA Corp APA.O : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le brut augmente de plus de 4% suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - L'action chute après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales a manqué son objectif

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que l'or monte, sur fond de risques géopolitiques et de tensions commerciales

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - L'action bondit alors que le médicament oral réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques lors d'un essai de phase intermédiaire

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - L'action s'effondre, entraînant d'autres assureurs, après une réduction des prévisions

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

** Las Vegas Sands Corp LVS.N :

BUZZ - L'action grimpe après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - D'autres titres fortement vendus à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - L'action progresse après avoir battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, les marges de raffinage se redressant

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - Gagne après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre)

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - L'action progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels