 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 226,57
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ventyx Biosciences, Dow, Las Vegas
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont marqué une pause jeudi, alors que les mises à jour trimestrielles médiocres de Tesla et d'IBM ont pesé sur le sentiment, tandis que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive. .N

** IONQ Inc IONQ.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Les titres de l'informatique quantique bondissent sur le rapport que les Etats-Unis pourraient acheter des parts

nL4N3W40KH

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; l'action progresse nL4N3W40S3

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche nL6N3W40GN

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel surprise

nL4N3W40NH

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** APA Corp APA.O : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le brut augmente de plus de 4% suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie nL4N3W40NX

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - L'action chute après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales a manqué son objectif nL6N3W40HI

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que l'or monte, sur fond de risques géopolitiques et de tensions commerciales nL4N3W40PF

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - L'action bondit alors que le médicament oral réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques lors d'un essai de phase intermédiaire nL4N3W40OQ

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - L'action s'effondre, entraînant d'autres assureurs, après une réduction des prévisions nL6N3W40JC

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL4N3W40VO

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; l'action progresse nL4N3W40S3

** Las Vegas Sands Corp LVS.N :

BUZZ - L'action grimpe après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N3W40JN

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - D'autres titres fortement vendus à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi nL6N3W40LP

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - L'action progresse après avoir battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre nL4N3W40UN

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, les marges de raffinage se redressant nL4N3W40VL

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - Gagne après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL6N3W40LH

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre) nL4N3W313S

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - L'action progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3W40SG

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALCOA-WI
35,655 USD NYSE -4,26%
AMPHENOL RG-A
128,940 USD NYSE +3,62%
ANGLOGOLD ASH
66,650 USD NYSE -0,10%
APA
22,8900 USD NASDAQ +1,37%
Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
BEYOND MEAT
3,5800 USD NASDAQ -1,10%
CHEVRON
155,580 USD NYSE +1,16%
D-WAVE QUANT
27,310 USD NYSE -15,21%
DOW
21,705 USD NYSE -0,14%
EXXON MOBIL
114,730 USD NYSE +1,80%
GOLD FIELDS SP ADR
39,610 USD NYSE +2,38%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
HARMONY GOLD SP ADR
17,820 USD NYSE -0,86%
HONEYWELL INTL
206,6100 USD NASDAQ -1,18%
IONQ
55,430 USD NYSE -6,86%
LAS VEGAS SANDS
50,610 USD NYSE -0,02%
MODERNA
26,8500 USD NASDAQ -2,33%
MOLINA HEALTHCAR
194,880 USD NYSE -1,00%
NEWMONT
87,000 USD NYSE +0,81%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,735 USD NYSE +2,02%
PG&E
16,590 USD NYSE -0,90%
Pétrole Brent
65,60 USD Ice Europ +1,94%
Pétrole WTI
61,59 USD Ice Europ +2,41%
QUANTUM COMPUTNG
14,8700 USD NASDAQ -7,06%
RIGETTI COMP
36,0600 USD NASDAQ -9,85%
SOUTHWEST AIRLIN
33,720 USD NYSE -2,78%
TESLA
438,9700 USD NASDAQ -0,82%
VALERO ENERGY
161,850 USD NYSE +2,64%
VENTYX BIOSCIENS
3,8600 USD NASDAQ +2,66%
WEST PHARMACEUTI
276,800 USD NYSE -0,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank