LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ventyx Biosciences, Dow, Las Vegas

23 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont marqué une pause jeudi, alors que les mises à jour trimestrielles médiocres de Tesla et d'IBM ont pesé sur le sentiment, tandis que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive. .N
** IONQ Inc IONQ.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Quantum Computing Inc QUBT.O :
BUZZ - Les titres de l'informatique quantique bondissent sur le rapport que les Etats-Unis pourraient acheter des parts
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; l'action progresse nL4N3W40S3
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche nL6N3W40GN
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel surprise
** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** APA Corp APA.O : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le brut augmente de plus de 4% suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie nL4N3W40NX
** Moderna Inc MRNA.O :
BUZZ - L'action chute après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales a manqué son objectif nL6N3W40HI
** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que l'or monte, sur fond de risques géopolitiques et de tensions commerciales nL4N3W40PF
** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :
BUZZ - L'action bondit alors que le médicament oral réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques lors d'un essai de phase intermédiaire nL4N3W40OQ
** Molina Healthcare Inc MOH.N :
BUZZ - L'action s'effondre, entraînant d'autres assureurs, après une réduction des prévisions nL6N3W40JC
** Dow Inc DOW.N :
BUZZ - L'action progresse grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL4N3W40VO
** Las Vegas Sands Corp LVS.N :
BUZZ - L'action grimpe après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N3W40JN
** Beyond Meat Inc BYND.O :
BUZZ - D'autres titres fortement vendus à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi nL6N3W40LP
** PG&E Corp PCG.N :
BUZZ - L'action progresse après avoir battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre nL4N3W40UN
** Valero Energy Corp VLO.N :
BUZZ - L'action progresse grâce à un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, les marges de raffinage se redressant nL4N3W40VL
** Alcoa Corp AA.N :
BUZZ - Gagne après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL6N3W40LH
** Amphenol Corp APH.N :
BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre) nL4N3W313S
** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
BUZZ - L'action progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3W40SG
