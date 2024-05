LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vanda Pharmaceuticals, FMC, Duke Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 7 mai - Les indices boursiers américains ont augmenté mardi, prolongeant leur récente progression sur les attentes que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt cette année, tandis qu'une baisse des actions de Walt Disney après les résultats trimestriels de l'entreprise a limité leurs gains. .N A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,21% à 38 933,64. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,27% à 5 194,86 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,18% à 16 378,079. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** FMC Corp FMC.N , en hausse de 7,2% ** Kenvue Inc KVUE.N , en hausse de 6,1% ** Insulet Corp PODD.O , en hausse de 4,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Builders FirstSource BLDR.N , en baisse de 17,2% ** Walt Disney Co DIS.N , en baisse de 9,5% ** Jacobs Solutions Inc J.N , en baisse de 3,6% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** American Strategic Investment Co NYC.N , +25,2% ** Jumia Technologies AG JMIA.N , +25% ** Ambac Financial Group AMBC.N , +17,2% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** JELD-WEN Holding JELD.N , en baisse de 24,4% ** Beyond Inc BYON.N , en baisse de 21,7% ** Builders FirstSource BLDR.N , en baisse de 17,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** NuZee Inc NUZE.O , plus 82% ** Golden Sun Health Technology Group Ltd GSUN.O , plus 61,4% ** Gaucho Group Holdings Inc VINO.O , plus 38,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Holdco Nuvo Group D.G Ltd NUVO.O , en baisse de 41% ** Neuronetics Inc STIM.O , en baisse de 31,2% ** Integrated Media Technology Limited IMTE.O , en baisse de 20,2% ** Walt Disney co DIS.N : baisse de 9,5% BUZZ - Baisse des revenus de la télévision au 2ème trimestre nL4N3HA2S6 ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : +0,6% BUZZ - Evercore ISI réduit le PT de Spirit Airlines sur la base de perspectives plus faibles pour le T2 nL4N3HA2QZ ** Boeing Co BA.N : -0,7% BUZZ - Le premier vol d'essai de la capsule Starliner est reporté; les actions chutent nL4N3HA2SH ** Target Corp TGT.N : +1,4% BUZZ - Hausse de l'indice Citi, qui a revu les tendances à la hausse après deux années de turbulences nL4N3HA2SB ** DR Horton Inc DHI.N : +0,7% BUZZ - KBW relève les prévisions de DR Horton en raison de conditions de marché favorables nL4N3HA2UZ ** Lucid Group Inc LCID.O : baisse de 11,8% BUZZ - Chute après avoir prévu une hausse des dépenses d'investissement pour 2024 nL4N3HA2UH ** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : +6,6% BUZZ - progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale nL4N3HA2VI ** Gap Inc GPS.N : +1,5% BUZZ - En hausse après que Citi ait relevé les prévisions et porté l'action à "buy" nL4N3HA32I ** Tesla Inc TSLA.O : -2,9% BUZZ - Baisse des ventes de VE fabriqués en Chine en avril nL4N3HA304 ** Apple Inc AAPL.O : +0,3% BUZZ - En hausse après la publication d'un rapport sur le développement de puces d'intelligence artificielle; Nvidia chute nL4N3HA2ZH ** Crocs Inc CROX.N : + 7,8 % BUZZ - L'action fait marche arrière après des prévisions de bénéfices optimistes nL4N3HA4AU ** Kenvue Inc KVUE.N : +6,1% BUZZ - Remontée après des suppressions d'emplois et des prévisions de bénéfices supérieures à celles du 1er trimestre nL4N3HA3A1 ** Palantir Technologies Inc PLTR.N : baisse de 13,9% BUZZ - Chute après une augmentation des prévisions pour 2024 qui n'a pas impressionné nL4N3HA39L ** GlobalFoundries Inc GFS.O : en hausse de 8,7% BUZZ - Gains sur les résultats du premier trimestre nL4N3HA3BK ** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : +12,3% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3HA3H0 ** Spirit AeroSystems Inc SPR.N : baisse de 2,7% BUZZ - Chute suite à une augmentation de la consommation de trésorerie au 1er trimestre nL4N3HA3H5 ** Instacart Inc CART.O : en hausse de 1,9% BUZZ - Hausse suite à un partenariat avec Uber nL1N3HA1DK ** Symbotic Inc SYM.O : +9,6% BUZZ - Hausse après une perte plus faible au 2ème trimestre et un chiffre d'affaires supérieur nL4N3HA3NG ** Peloton Interactive Inc PTON.O : + 14,5 % BUZZ - Hausse après l'annonce d'un intérêt pour un rachat par des sociétés de capital-investissement nL4N3HA3PB ** Builders FirstSource Inc BLDR.N : baisse de 17,2% BUZZ - Chute après une baisse des bénéfices au 1er trimestre nL4N3HA3Q8 ** Fidelity National Information Services Inc FIS.N : en hausse de 4,3% BUZZ - monte après avoir augmenté ses prévisions de bénéfices pour 2024 au dessus des estimations de Street nL4N3HA3UT ** AdaptHealth Corp AHCO.O : baisse de 7,6% BUZZ - Chute après une perte surprise au premier trimestre nL4N3HA431 ** International Paper Co IP.N : +3,2% BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une offre publique d'achat de 15 milliards de dollars de la part de Suzano au Brésil nL4N3HA45L ** NRG Energy Inc NRG.N : +2,4% BUZZ - La société atteint son plus haut niveau historique après avoir enregistré des bénéfices au premier trimestre nL4N3HA469 ** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : + 15,3 % BUZZ - Hausse après que Future Pak ait adouci son offre de rachat nL4N3HA49Q ** Artivion Inc AORT.N : +12,4% BUZZ - Plus forte hausse en 3 ans après la publication d'un bénéfice au 1er trimestre nL1N3HA1UE ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : baisse de 6,2% BUZZ - Baisse sur les détails 'légers' sur le lancement d'un médicament récemment approuvé pour la NASH nL4N3HA3CY ** Jacobs Solutions Inc J.N : -3,6% BUZZ - Baisse suite à des résultats mitigés au 2ème trimestre et à une révision à la baisse des prévisions pour 2024 nL4N3HA4BS ** FMC Corp FMC.N : +7,2% BUZZ - Gains après un bénéfice supérieur à celui du 1er trimestre nL4N3HA4FC ** Duke Energy Corp DUK.N : +1,0% BUZZ - Hausse des résultats après un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente nL4N3HA4GZ ** Beyond Inc BYON.N : en baisse de 21.7% BUZZ - Baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL1N3HA25A Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,48% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,20 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,79 Energie .SPNY en hausse de 0,23 Finance .SPSY en hausse de 0,43 Santé .SPXHC en hausse de 0,70 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,44 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,16 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,93 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,17 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,61