 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Valeurs cryptographiques, Lumentum, Babcock & Wilcox Enterprises
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport signalant des efforts pour mettre fin au conflit de cinq jours au Moyen-Orient et se sont réjouis des efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent et le lingot bondit en raison de la demande de valeurs refuges dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient nL6N3ZS0S7

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices à la baisse pour l'exercice 27 nL4N3ZS0SJ

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse après un accord de 2,25 milliards de dollars pour le litige sur le brevet du vaccin COVID nL4N3ZS0SZ

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse grâce à la faiblesse du dollar américain

nL4N3ZS0U6

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un investissement en actions

nL4N3ZS0TZ

** Latham Group Inc SWIM.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZS0UU

** Ross Stores Inc ROST.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions de ventes optimistes sur la demande de vêtements à prix réduits nL6N3ZS0UC

** Quantum-Si Inc QSI.O :

BUZZ - Baisse après une baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3ZS0WP

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Hausse après que Needham ait relevé sa prévision de cours nL4N3ZS0X9

** Ascent Industries Co ACNT.O :

BUZZ - Chute après une perte au 4ème trimestre nL4N3ZS0XI

** Box Inc BOX.N :

BUZZ - Gains après une amélioration du chiffre d'affaires

nL6N3ZS0WR

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le bitcoin repasse au-dessus des 70 000 dollars nL4N3ZS0YB

** Chime Financial Inc CHYM.O :

BUZZ - Hausse des cours alors que KeyBanc commence à couvrir le titre avec une note de "surpondération" nL6N3ZR0S5

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Hausse après le feu vert donné à un projet énergétique de 2,4 milliards de dollars nL4N3ZS0Z0

** Indie Semiconductor Inc INDI.O :

BUZZ - chute après l'offre d'obligations convertibles de 150 millions de dollars nL6N3ZS0XX

Valeurs associées

ASCENT INDSTRIES
17,3800 USD NASDAQ -2,14%
BAB&WIL ENTPS
8,090 USD NYSE -10,11%
BITFARMS
1,9900 USD NASDAQ -7,44%
BOX RG-A
23,930 USD NYSE +1,57%
BTC/USD
70 903,1922 USD CryptoCompare +3,86%
CHIME FINL RG-A
22,7800 USD NASDAQ +0,71%
COEUR MINING
24,120 USD NYSE -10,47%
COINBASE GLB RG-A
182,3600 USD NASDAQ -1,55%
ENDEAVOUR SILVER
11,885 USD NYSE -9,59%
GITLAB RG-A
26,7000 USD NASDAQ +1,95%
GOLD FIELDS SP ADR
51,220 USD NYSE -11,49%
HARMONY GOLD SP ADR
20,605 USD NYSE -8,63%
HECLA MINING
21,685 USD NYSE -11,96%
INDIE SMICNDCT RG-A
3,1600 USD NASDAQ -7,06%
LATHAM GROUP
6,4400 USD NASDAQ -2,42%
LUMENTUM HLDNGS
694,4300 USD NASDAQ -11,34%
MARA HLDGS
8,6600 USD NASDAQ -8,36%
MODERNA
49,8300 USD NASDAQ -5,71%
NEWMONT
118,370 USD NYSE -8,05%
QUANTUM-SI RG-A
0,9480 USD NASDAQ +1,56%
RIOT PLATFORMS
15,2900 USD NASDAQ -6,94%
ROSS STORES
197,6400 USD NASDAQ -2,30%
SIBANYE SP ADR
14,945 USD NYSE -12,01%
SYNALLOY
11,0000 USD NASDAQ -29,35%
WIX.COM
74,3600 USD NASDAQ +2,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank