LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Unilever, Janus, Arm Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé dans un marché agité vendredi, alors que la guerre en Iran approchait de sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer agressivement les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale .N

** Unilever PLC UL.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite aux négociations avec McCormick pour l'activité alimentaire nL6N4080EP

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Baisse après l'inculpation par le DOJ de trois personnes dans une affaire de contrebande de 2,5 milliards de dollars en Chine nL4N4080JG

** Tegna Inc TGNA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'approbation par la FCC de l'acquisition de Nexstar nL6N4080FK

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - Les actions montent après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre supérieur aux prévisions nL4N4080NH

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - Les actions remontent après des prévisions annuelles optimistes nL4N4080MX

** Janus Living Inc JAN.N :

BUZZ - Prête à faire ses débuts à New York après une introduction en bourse surdimensionnée de 840 millions de dollars nL6N4080HT

** ONEOK Inc OKE.N :

BUZZ - Jefferies passe le titre à "acheter" en raison de l'augmentation potentielle de la production dans la région de Bakken nL6N4080IQ

** Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que la FDA a autorisé le traitement de l'obésité hypothalamique nL4N4080OG

** Navigator Holdings Ltd NVGS.N :

BUZZ - Les actions baissent, l'actionnaire devant réduire sa participation nL6N4080JK

** XPeng Inc XPEV.N :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis baissent, la société d'EV prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre nL4N4080PT

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les actions montent grâce à des prévisions de bénéfices optimistes et à une demande stable nL6N4080KC

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - Les actions augmentent après un bond du chiffre d'affaires au 4ème trimestre et un chiffre d'affaires annuel record nL4N4080UJ

** Flowco Holdings Inc FLOC.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à une offre secondaire de la part d'un bailleur de fonds privé nL6N4080M8

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

BUZZ - Jefferies augmente la valeur de SolarEdge à "hold", la guerre au Moyen-Orient va soutenir la demande en Europe; les actions sont en hausse nL6N4070SK

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis augmentent, HSBC les faisant passer à "acheter" en raison du potentiel de croissance des processeurs nL6N4080L6