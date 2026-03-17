LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Uber, Honeywell, Delta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi alors que le conflit au Moyen-Orient a coincé les prix du pétrole près de 100 $ le baril , alimentant les inquiétudes sur l'inflation qui sera un point de discussion majeur lorsque la Réserve fédérale commencera sa réunion de deux jours plus tard dans la journée.
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** Uber Technologies Inc UBER.N :
BUZZ - Hausse grâce à un partenariat avec Nvidia pour les robotaxis nL4N4050NX
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Hausse suite à un essai montrant un taux de retour plus faible pour le cancer du sein nL4N4050TM
** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :
BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de la notation par Piper Sandler nL4N3UK174
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Chute, le conflit au Moyen-Orient réduit les perspectives pour le premier trimestre nL4N4050VT
** Nebius Group NV NBIS.O :
BUZZ - Dévoile un plan d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars; baisse des actions nL6N4040SQ
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre
nL4N4050WO
** Citi Trends Inc CTRN.O :
BUZZ - Sursaut après les résultats du 4ème trimestre
nL4N4050ZB
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