LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Uber, Honeywell, Delta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi alors que le conflit au Moyen-Orient a coincé les prix du pétrole près de 100 $ le baril , alimentant les inquiétudes sur l'inflation qui sera un point de discussion majeur lorsque la Réserve fédérale commencera sa réunion de deux jours plus tard dans la journée.

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** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Hausse grâce à un partenariat avec Nvidia pour les robotaxis nL4N4050NX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse suite à un essai montrant un taux de retour plus faible pour le cancer du sein nL4N4050TM

** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :

BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de la notation par Piper Sandler nL4N3UK174

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Chute, le conflit au Moyen-Orient réduit les perspectives pour le premier trimestre nL4N4050VT

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Dévoile un plan d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars; baisse des actions nL6N4040SQ

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

nL4N4050WO

** Citi Trends Inc CTRN.O :

BUZZ - Sursaut après les résultats du 4ème trimestre

nL4N4050ZB