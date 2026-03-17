 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Uber, Honeywell, Delta
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi alors que le conflit au Moyen-Orient a coincé les prix du pétrole près de 100 $ le baril , alimentant les inquiétudes sur l'inflation qui sera un point de discussion majeur lorsque la Réserve fédérale commencera sa réunion de deux jours plus tard dans la journée.

.N

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Hausse grâce à un partenariat avec Nvidia pour les robotaxis nL4N4050NX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse suite à un essai montrant un taux de retour plus faible pour le cancer du sein nL4N4050TM

** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :

BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de la notation par Piper Sandler nL4N3UK174

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Chute, le conflit au Moyen-Orient réduit les perspectives pour le premier trimestre nL4N4050VT

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Dévoile un plan d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars; baisse des actions nL6N4040SQ

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

nL4N4050WO

** Citi Trends Inc CTRN.O :

BUZZ - Sursaut après les résultats du 4ème trimestre

nL4N4050ZB

Valeurs associées

ALIBABA GRP
14,942 EUR Tradegate -0,82%
ALIBABA GRP
17,7400 USD OTCBB +3,74%
CITI TRENDS
44,1700 USD NASDAQ +2,13%
CONMED CORP
37,375 USD NYSE +0,15%
DELTA AIR LINES
60,835 USD NYSE +3,50%
GRNWICH LIFESCI
28,1300 USD NASDAQ +5,20%
HONEYWELL INTL
234,5100 USD NASDAQ 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
129,8500 USD NASDAQ +14,96%
NVIDIA
183,2200 USD NASDAQ +1,65%
TANDEM DIABETES
21,9100 USD NASDAQ +1,48%
UBER TECH
74,670 USD NYSE +1,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank