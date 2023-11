LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Uber, CVRx, Expedia Group

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 3 novembre - Les trois principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après que des données indiquant un ralentissement de la croissance de l'emploi et une hausse du taux de chômage aient renforcé les attentes des investisseurs quant à la fin de la campagne de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N A 11:39 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,65% à 34 058,63. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,90% à 4 356,84 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,11% à 13 441,739. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Expedia Group Inc EXPE.OQ , en hausse de 17,6 % ** Gartner Inc IT.N , en hausse de 16,1 % ** Insulet Corp PODD.OQ , en hausse de 14 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Fortinet Inc FTNT.OQ , en baisse de 16,9 % ** Church & Dwight Co CHD.N , en baisse de 6,3 % ** Ceridian HCM Holding Inc CDAY.N , en baisse de 5,4 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N , + 43,8 % ** Calidi Biotherapeutics Inc CLDI.N , + 29,1 % ** Proto Labs Inc PRLB.N , + 26 % Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Bill Holdings Inc BILL.N , en baisse de 27,9 % ** Agilon Health Inc AGL.N , en baisse de 20 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Udemy Inc UDMY.O , + 37,5 % ** Qurate Retail Inc QRTEP.O , + 30,4 % ** Werewolf Therapeutics Inc HOWL.O , + 28,8 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Collective Audience Inc CAUD.O , en baisse de 75,3 % ** Fox Factory Holding Corp FOXF.O , en baisse de 34,2 % ** Engene Holdings Inc ENGN.O , en baisse de 31,6 % ** DraftKings Inc DKNG.O : en hausse de 11,9 % BUZZ - Les actions progressent suite à la hausse des perspectives de ventes pour l'année fiscale nL4N3C41IW ** Block Inc SQ.N : +12,4% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels, chiffre d'affaires du 3ème trimestre battu nL4N3C41O2 ** Galapagos NV GLPG.O : +7,6% BUZZ - Hausse suite à la réduction des pertes et à la confirmation des prévisions nL8N3C42TF ** Fortinet Inc FTNT.O : baisse de 16,9% BUZZ - Les actions devraient atteindre leur plus bas niveau depuis un an suite à de faibles prévisions nL4N3C41P9 ** BILL Holdings Inc BILL.N : baisse de 27,9% BUZZ - Les actions chutent suite à la faiblesse des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre nL4N3C41VV ** Fluor Corp FLR.N : +8,9% BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations et un accord avec BHP nL4N3C42N4 ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : +1,3% BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices pour l'année 23 nL4N3C13LR ** Plus Therapeutics Inc PSTV.O : +6,6% BUZZ - En hausse suite à l'attribution par la FDA du statut de médicament orphelin à une thérapie contre le cancer du sein nL4N3C424N ** Cardinal Health Inc CAH.N : +8,2% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 24 nL4N3BT2Z3 ** DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : +15,6% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre, prévisions solides nL4N3C42AP ** ConocoPhillips COP.N : baisse de 1,4% BUZZ - La dynamique devrait se poursuivre jusqu'en 2024 nL4N3C42AY ** Werewolf Therapeutics Inc HOWL.O : +28,8% BUZZ - Hausse grâce aux résultats préliminaires de son médicament phare nL4N3C42DC ** FuboTV Inc FUBO.N : +8,4% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3C42C6 ** Gartner Inc IT.N : +16,1% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre nL4N3C42DR ** Fox Factory Holding Corp FOXF.O : -34,2% BUZZ - Baisse après un mauvais résultat au 3ème trimestre et une réduction des prévisions, la grève de l'UAW pesant sur le marché nL1N3C413D ** Insulet Corp PODD.O : +14,2% BUZZ - Hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'année nL4N3C42IY ** Paramount Global PARA.O : +11,5% BUZZ - Needham indique que Paramount pourrait être racheté par un concurrent plus important dans le domaine du streaming nL4N3C42IA ** Restaurant Brands International Inc QSR.N : -3,5% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre en raison de la faiblesse de Burger King nL4N3C42J7 ** Uber Technologies Inc UBER.N : +2,8% BUZZ - KeyBanc revalorise l'action en raison de l'amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie nL4N3C42JX ** WW International Inc WW.O : baisse de 4,5% BUZZ - baisse après des prévisions de chiffre d'affaires tièdes nL1N3C41A5 ** Magna International Inc MGA.N : en hausse de 14,3% BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3C42KI ** iShares 20+ Treasury ETF TLT.O : + 1,7% ** iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF.O : hausse de 1,1% * iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF IEF.O : hausse de 1,1% ** iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY.O : hausse de 0,2 ** iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV.N : stable BUZZ - TLT, le plus important ETF obligataire américain, atteint son plus haut niveau en 5 semaines alors que les rendements des obligations du Trésor diminuent nL4N3C42NO ** Church & Dwight Co Inc CHD.N : en baisse de 6,3% BUZZ - Chute suite à des perspectives de bénéfices décevantes pour le 4ème trimestre nL4N3C42QB ** Dominion Energy Inc D.N : en hausse de 3,8% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre nL4N3C42OQ ** E.W. Scripps Co SSP.O : + 18,5 % BUZZ - Gain après une perte moins importante que prévu au 3ème trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions nL4N3C42SC ** AES Corp AES.N : +6,8% BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre, subventions pour l'énergie propre nL4N3C42R5 ** Consolidated Edison Inc ED.N : +0,9% BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3C42SU ** Ubiquiti Inc UI.N : baisse de 15,3% BUZZ - Baisse après que les résultats du 1er trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3C42UQ ** CVRx Inc CVRX.O : + 26,5 % BUZZ - En hausse, les perspectives d'utilisation des implants cardiaques bénéficiant de la décision de la CMS nL4N3C42UY ** Live Nation Entertainment Inc LYV.N : + 3,4 % BUZZ - Les actions se réjouissent d'un chiffre d'affaires en hausse grâce à la demande de concerts de Taylor Swift et de Beyonce nL4N3C42OF ** Expedia Group Inc EXPE.O : +17,6% BUZZ - Le plan de rachat d'actions et le bénéfice du 3ème trimestre ont contribué à la hausse nL4N3C42X6 ** Lazydays Holdings Inc LAZY.O : baisse de 4,2% BUZZ - Chute sur les résultats du 3ème trimestre nL4N3C42Y4 ** EOG Resources Inc EOG.N : +1,4% BUZZ - Gains sur les bénéfices du 3ème trimestre, augmentation de l'objectif de production annuelle nL4N3C42YT ** Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : +8,4% BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente nL4N3C42L5 ** SBA Communications Corp SBAC.O : hausse de 4,7 *boston Properties Inc BXP.N : hausse de 5,9% * Alexandria Real Estate Equities Inc *alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : hausse de 5,1% * American Water Works Company Inc ** American Water Works Company Inc AWK.N : +5,2% BUZZ - Les REITs, les Utilities prolongent le rallye alors que les rendements chutent nL1N3C41M3 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,34 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,21 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,52 Energie .SPNY en baisse de 1,08 Finance .SPSY en hausse de 1,43 Santé .SPXHC en hausse de 0,84 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,99 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,58 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,32 Immobilier .SPLRCR en hausse de 3,06 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,28