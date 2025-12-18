LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Trump Media & Technology, Lululemon, Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont légèrement augmenté jeudi à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation qui pourrait donner un ENQUÊTE de l'impact des tarifs douaniers sur les pressions des prix, tandis que les fortes prévisions du fabricant de puces Micron ont temporairement apaisé les inquiétudes concernant le secteur technologique surévalué. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Survol après des résultats positifs sur la demande de puces IA en plein essor nL6N3XO0JH

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la FTC enquête sur l'outil d'intelligence artificielle de la société concernant les disparités de prix nL6N3XO0IC

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Les actions montent après qu'Elliott ait pris une participation d'un milliard de dollars nL6N3XO0MV

** Constellation Energy Corp CEG.O :

** Vistra Corp VST.N :

** Talen Energy Corp TLN.O :

BUZZ - Les producteurs d'électricité augmentent après que les prix des enchères PJM aient atteint un niveau record

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices annuels aient été inférieures aux estimations nL6N3XO0OS

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - baisse après des débuts en fanfare sur le Nasdaq

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - baisse après un échec sur un médicament pour les sinus nL6N3XO0NU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause de la fermeté du dollar avant les données sur l'inflation américaine nL6N3XO0PP

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent suite à la baisse des prix du lingot nL4N3XO0T4

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan ait reclassé l'action à "neutre" nL6N3XO0QV

** Cronos Group Inc CRON.O :

** Aurora Cannabis Inc ACB.O :

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

** Canopy Growth Corp CGC.O :

BUZZ - Les valeurs du cannabis se redressent sur les attentes d'un assouplissement de la politique de Trump

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - BMO reclasse Merck à "surperformer" en raison de nombreux catalyseurs à venir nL6N3XO0R0

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

BUZZ - L'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec l'entreprise d'énergie de fusion TAE fait bondir l'action

** Glacier Bancorp Inc GBCI.N :

** Glacier Bancorp Inc GBCI.N :

BUZZ - Augmentation après que Piper Sandler ait relevé le titre à "surpondérer"