LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-TopBuild, MDA Space, Biogen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en baisse lundi après un rallye record à Wall Street la semaine dernière, alors que les tensions renouvelées entre les Etats-Unis et l'Iran menaçaient un cessez-le-feu et affaiblissaient le sentiment des investisseurs.
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** Ryanair Holdings PLC RYAAY.O : ** Carnival Corp CCL.N :
BUZZ - Les valeurs européennes du voyage et des loisirs chutent à cause des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran
nL8N41306K
** American Airlines Group Inc AAL.O :
BUZZ - Recule avant bourse après que le transporteur a exclu les pourparlers de fusion avec United nL4N4130FL
** Gitlab Inc GTLB.O :
BUZZ - Baisse après que RBC ait abaissé la note à "performance du secteur" nL6N4130JG
** Marvell Technology Inc MRVL.O :
BUZZ - Hausse après le rapport sur les négociations de Google sur les puces d'intelligence artificielle nL6N4130IN
** AtaiBeckley Inc ATAI.O :
** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :
** Compass Pathways PLC CMPS.O : ** GH Research PLC GHRS.O :
BUZZ - Les développeurs de médicaments psychédéliques augmentent après que Trump ait signalé un soutien réglementaire
nL4N4130HR
** QXO Inc QXO.N :
BUZZ - Chute après l'acquisition de TopBuild pour 17 milliards de dollars nL6N4130JC
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N :
BUZZ - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie augmentent en raison des craintes d'un effondrement du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N4130LF
** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :
BUZZ - Baisse après l'échec du lancement d'un satellite
nL6N4130JR
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause de l'inflation et de la fermeté du dollar nL6N4130MV
** USA Rare Earth Inc USAR.O :
BUZZ - Acquisition de Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars; les actions chutent nL6N4130NL
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - BofA augmente le PT d'Amazon sur la base des perspectives de croissance de l'AWS nL6N4130NF
** Perspective Therapeutics Inc CATX.N :
BUZZ - Hausse alors que le médicament expérimental contre le cancer s'avère prometteur nL4N4130LL
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Hausse grâce aux données immunitaires du vaccin contre le cancer du sein nL4N4130LV
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - Les actions sont en baisse; BofA signale des risques macroéconomiques alors que des licenciements sont prévus
nL6N4130O1
** Fermi Inc FRMI.O :
BUZZ - Les actions chutent après l'annonce du départ du directeur général et du directeur financier nL6N4130MI
** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :
BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires du T1 supérieur aux prévisions nL6N4130OT
** Passage Bio Inc PASG.O :
BUZZ - Hausse alors que les données préliminaires sur la thérapie génique de la démence rare sont prometteuses
nL4N4130P0
** Lionsgate Studios Corp LION.N :
BUZZ - Citi s'attend à une vente de Lionsgate Studios après la scission de Starz, les actions montent nL6N4130PI
** Biogen Inc BIIB.O :
BUZZ - L'action monte après avoir acheté les droits chinois d'un médicament contre les maladies rénales nL4N4130QE
** TopBuild Corp BLD.N :
BUZZ - Hausse après le rachat de la société par QXO pour un montant de 17 milliards de dollars nL4N4130PX
** Okta Inc OKTA.O :
BUZZ - Remontée après que Barclays ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N4130QJ
** RBC Bearings Inc RBC.N :
** Stifel Financial Corp SF.N :
** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : ** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N :
BUZZ - Les courtiers réduisent les prévisions de Badger Meter à la suite d'un manque à gagner au premier trimestre
nL4N4130R3
** Sable Offshore Corp SOC.N :
BUZZ - Gains sur des litiges d'environ 447 millions de dollars nL6N4130PW
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont en baisse à cause de la force du dollar américain
nL4N4130RB
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent en raison des doutes sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran nL4N4130SN
** Celldex Therapeutics Inc CLDX.O :
BUZZ - Hausse après le double relèvement de Barclays
nL4N4130SU
** Nektar Therapeutics NKTR.O :
BUZZ - Hausse après une étude sur la repousse des cheveux dans le cadre d'un traitement contre l'alopécie nL4N4130TX
** Whirlpool Corp WHR.N :
BUZZ - Mizuho initie Whirlpool avec une note 'neutre'; signale une pression sur les marges nL4N4130TT
** MDA Space Ltd MDA.N :
BUZZ - L'action américaine progresse alors qu'Airbus commande des antennes pour le satellite OneWeb nL6N4130ST
** Surf Air Mobility Inc SRFM.N :
BUZZ - Baisse de l'action en raison d'une transaction directe de 15 millions de dollars nL6N4130SS
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